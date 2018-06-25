فرسان الإمارات يخطفون الأضواء في أوستن بارك

المصدر: أوستن بارك - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

خطف فرسان الإمارات الأضواء في سباقي أوستن بارك للقدرة لمسافة 160 كلم، ومسافة 120 كلم، وذلك في نطاق الاستعدادات التجريبية لبطولة العالم لألعاب الفروسية، التي ستقام في أميركا شهر سبتمبر المقبل.



وأثبتت تجربة اليومين المثيرين جاهزية واستعداد فرسان الإمارات وخيولهم لخوض غمار بطولة العالم، حيث تفوقوا في سباقات اليومين وأكدوا زعامتهم وريادتهم في سباقات القدرة العالمية.

ونال الفارس سيف أحمد المزروعي لقب سباق 160 كلم ممتطياً صهوة «كويتزال» لإسطبل «إم.آر.إم»، مسجلاً زمناً قدره 7.25.51 ساعات.



واحتل الفارس غيث عبد الواحد صقر المركز الثاني، ممتطياً صهوة الجواد «الأندر» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 7.25.59 ساعات.

وجاء في المركز الثالث سعيد سلطان المعمري، ممتطياً «ماجيك جلين» لإسطبل «إم.آر.إم»، مسجلاً زمناً قدره 7.35.26 ساعات.

راشد بن دلموك خلال مشاركته في السباق | تصوير:خليفة اليوسف





غيث صقر يتصدر المرحلة الأولى



تصدر الفارس غيث عبد الواحد صقر المرحلة الأولى للسباق لمسافة 39 كلم، ممتطياً صهوة «الأندر» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 1.49.16 ساعة، وتلاه في المركز الثاني سيف أحمد المزروعي، ممتطياً الفرس «لويتزال» لإسطبل «إم. آر. إم»، مسجلاً زمناً قدره 1.49.36 دقيقة، وتلاه في المركز الثالث راشد ذياب المزروعي، ممتطياً صهوة «فالدو دو كيرنيك» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 1.49.47 ساعة.



وجاء في المركز الرابع سعيد سلطان المعمري، ممتطياً صهوة «ماجيك جلين» لإسطبل «إم. آر.إم»، مسجلاً زمناً قدره 1.50.18 ساعة.

واحتل المركز الخامس الفارس سعيد حمود الخياري، ممتطياً «ستيم دي لاكام» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 1.51.40 ساعة، وتلاه في المركز السادس البحريني عبد الرحمن الزايد، ممتطياً صهوة «توزور» لإسطبل «هيتزلر»، مسجلاً زمناً قدره 2.09.19 ساعة.



واحتل الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، المركز السابع، ممتطياً صهوة «عجيب» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 2.12.39 ساعة، وتلاه في المركز الثامن الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، ممتطياً صهوة «بارق» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 2.12.44 ساعة.

سيف المزروعي لحظة وصوله إلى خط نهاية سباق ١٦٠ كلم | تصوير: علي عيسى





ويواصل تزعمه للثانية



وواصل الفارس غيث عبد الواحد صقر تزعمه للمرحلة الثانية لمسافة 30 كلم، مسجلاً زمناً قدره 3.16.12 ساعات، فيما حافظ الفارس سيف المزروعي على مركزه الثاني، ممتطياً الفرس «كويتزال» لإسطبل «إم. آر. إم»، مسجلاً زمناً قدره 3.16.12 ساعات.

وظل الفارس راشد ذياب المزروعي في مركزه الثالث، ممتطياً «فالدو دوكيرنيك» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 3.16.40 ساعات.

واحتل المركز الرابع سعيد سلطان المعمري، ممتطياً «ماجيك لاين» لإسطبل «إم.آر.إم»، مسجلاً زمناً قدره 3.16.59 ساعات.

العويس بطل سباق ال 120 كلم | البيان





غيث يواصل تألقه



واصل غيث صقر تألقه وسيطرته على مجريات السباق، حيث تزعم المرحلة الثالثة لمسافة 39 كلم بقيادة «الأندر» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 5.09.24 ساعات، وتلاه في المركز الثاني سعيد سلطان المعمري، ممتطياً «ماجيك جلين» لإسطبل «إم. آر. إم»، مسجلاً زمناً قدره 5.10.15 ساعات.



واحتل الفارس سيف أحمد المزروعي المركز الثالث، ممتطياً الفرس «كويتزال» لإسطبل«إم.آر.إم»، مسجلاً زمناً قدره 5.10.45 ساعات، وتلاه في المركز الرابع الفارس راشد ذياب المزروعي، ممتطياً «فالدو دو كيرينك» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 5.11.01 ساعات.





فرسان الإمارات واصلوا إنجازاتهم وتألقهم | البيان



ريادة





واصل فرسان الإمارات الريادة بعد سيطرتهم على سباق 120 كلم، بمشاركة نخبة الفرسان في أوروبا في أوستن بارك بإنجلترا ضمن الاستعدادات لبطولة العالم لألعاب للفروسية، حيث توج الفارس سالم سعيد العويس بطلاً، ممتطياً صهوة «دجينها دي فيجنولس» لإسطبل «F3»، بإشراف خليفة غانم المري، مسجلاً زمناً قدره 5.02.54 ساعات، وتلاه في المركز الثاني الفارس عبدالله المري، ممتطياً «أكتوبر سكاي» لإسطبل «F3»، بإشراف خليفة غانم المري، وجاء الإسباني ناروا كالفو في المركز الثالث، ممتطياً «أرادينار» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 5.16.52 ساعات.

المدرب خليفة المري يحتفل مع فرسان وطاقم إسطبل إف 3 | البيان





إشادة



محمد العضب: فرساننا أبطال ورقم صعب عالمياً



أشاد محمد العضب، مدير عام نادي دبي للفروسية، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.





وقال العضب في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن السباق يأتي في باكورة السباقات بأوستن بارك في المملكة المتحدة، ويعتبر من السباقات المهمة في الموسم الأوروبي.

وأشاد العضب بأداء فرسان الإمارات خلال يومي السباق في أوستن بارك معتبرهم أبطالاً ورقماً صعباً عالمياًَ.



ووجّه العضب الشكر إلى الرعاة والشركاء الأساسيين في موسم القدرة بالإمارات، وهم طيران الإمارات ومبادلة وعزيزي للتطوير العقاري. أوستن بارك - البيان الرياضي



تتويج



فرسان البحرين يسيطرون على سباق 80 كم



سيطر فرسان البحرين على مجريات سباق 80 كلم بعد نيل المراكز الأولى، حيث توّج الفارس خليفة مبارك سبت بطلاً للسباق ممتطياً صهوة «فولكان دي كانديسير» للفريق الملكي البحريني للقدرة مسجلاً زمناً قدره 4.04.21 ساعات.

الفريق البحريني يحتفل بالفوز بعد السباق



وحل خليفة السندي ثانياًَ ممتطياً «زلوتر ويتر».

وجاء خالد يوسف ثالثاً ممتطياً «بخارات دي باسيلي». أوستن بارك- البيان الرياضي







البطل: السباق محطة إعداد لبطولة العالم لألعاب الفروسية



أعرب الفارس سيف المزروعي عن سعادته البالغة وفخره بالفوز باللقب، مهدياً الفوز الكبير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن الإنجاز تحقق نتيجة دعم سموه ولتوجيهات سموه السديدة إلى فرسان الإسطبل.

البطل سيف المزروعي وإسماعيل محمد وسعيد المعمري يحتفلون مع طاقم إسطبل إم.آر.إم | البيان





وقال البطل إن السباق كان قوياً وأصعب مراحله الأخيرة بسبب السرعة الزائدة.

وأشاد بمستوى الفرس «كويتزال» التي اعتبرها طيبة وتبشر بالخير في المشاركات المقبلة. وقال البطل المزروعي إن السباق كان فرصة ومحطة لإعداد الفرسان للمشاركة في بطولة العالم لألعاب الفروسية.



إعداد جيد



من جهته، أشاد المدرب إسماعيل محمد بتجربة فرسان الإمارات في البطولة، قائلاً لـ«البيان الرياضي» إنها جاءت مفيدة وإعداد جيد قبل بطولة العالم لألعاب الفروسية.



وأعرب إسماعيل عن رضاه عن النتائج التي حققها فرسان إسطبل «ام.آر.ام» في البطولة.

كما أشاد بمستوى الفرس «كويتزال» التي تشارك لأول مرة بعد وصولها من إسبانيا، وقال إن أداءها في السباق قد فاجأه بعد ظهورها بمستوى مشرف، مما قاد إلى تحقيق اللقب والمركز الأول لمسافة 160 كلم.



تتويج



من جهة اخرى نال «دجينها دي فيجنولس» لسالم سعيد العويس جائزة أفضل حالة خيل في سباق 120 كلم، وتم تتويجه بطلاً كأفضل خيل وسط تصفيق الحضور.