عبدالله المري بطل سباق 120 كم للقدرة في نيوماركت

المصدر: نيوماركت ــ بهاء الدين عطا، خالد المهيري

أكد فرسان الإمارات ريادتهم في سباقات القدرة العالمية، حيث سيطروا على المراكز الأولى في السباق التجريبي الذي أقيم يوم أمس، في أوستن بارك بمنطقة نيوماركت في إنجلترا، بمشاركة نخبة من الفرسان الذين يمثلون بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، هولندا، ألمانيا، الهند، باكستان، سريلانكا، إسبانيا، مملكة البحرين، والإمارات.



وتوج الفارس عبدالله غانم المري بطلاً للسباق لمسافة 120 كم، ممتطياً صهوة «زيوس» لإسطبل «F3» بإشراف المدرب خليفة غانم المري، مسجلاً زمناً قدره 4.47.24 ساعات.

واحتل المركز الثاني الفارس محمد مطر راشد المزروعي، ممتطياً «دافلين بارك» لإسطبل «F3» بإشراف علي غانم المري، مسجلاً زمناً قدره 5.04.53 ساعات.

وجاء في المركز الثالث الفارس سالم حمد سعيد ملهوف الكتبي ممتطياً «أستوريانو» لإسطبل «M7» بإشراف محمد السبوسي.



واحتلت الفارسة الإسبانية ميلين كالفو المركز الرابع ممتطية «كازون أميريكانو» مسجلة زمناً قدره 5.13.36 ساعات.

واحتلت الفارسة مريم عدنان عبدالكريم الريس المركز الخامس ممتطية الجواد «عفريت» لإسطبل «M7»، بإشراف محمد أحمد السبوسي وسجلت زمناً قدره 5.44.16 ساعات.

البطل عبدالله غانم المري لحظة وصوله إلى خط النهاية | تصوير: علي عيسى

المزروعي وصيف سباق ال 120 كم

سالم ملهوف حل ثالثاً





سالم الكتبي يتصدر المرحلة الأولى



تصدر الفارس سالم حمد سعيد ملهوف الكتبي المرحلة الأولى لمسافة 39 كم، ممتطياً صهوة الجواد «أستور يانو» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 1.27.42 ساعة، وحل المركز الثاني سعيد أحمد جابر الحربي، ممتطياً صهوة الجواد «فزيردي ميلانديس» لإسطبل «F3» مسجلاً زمناً قدره 1.31.03 ساعة.



وحل في المركز الثالث الفارس حمد عبيد راشد الكعبي، ممتطياً «سهم» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 1.33.57 ساعة، وتلاه في المركز الرابع الفارس محمد مطر المزروعي ممتطياً «دافلين بارك» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 1.37.06 ساعة.



وجاء في المركز الخامس الفارس سعيد سلطان المعمري ممتطياً «كيسلي» لإسطبل «إم. آر. إم» مسجلاً زمناً قدره 1.37.36 ساعة.

وجاء في المركز السادس الفارس سعيد محمد خليفة المهيري ممتطياً «كروس بن نينا» لإسطبل «إم. آر. إم» مسجلاً زمناً قدره 1.37.40 ساعة.

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.. ويواصل تزعمه الثانية



وواصل الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي تزعمه للمرحلة الثانية لمسافة 30 كم، ممتطياً صهوة «أوستريانو» لإسطبل «M7» مسجلاً زمناً قدره 2.40.08 ساعة.

وقفز إلى المركز الثاني من المركز الخامس الفارس سعيد سلطان المعمري، ممتطياً صهوة الفرس «كيسلي» لإسطبل «إم. آر. إم» مسجلاً زمناً قدره 2.47.01 ساعة.



وقفز الفارس سعيد محمد خليفة المهيري من المركز السادس إلى الثالث، ممتطياً صهوة «كروس بن نينا» لإسطبل «إم. آر. إم» مسجلاً زمناً قدره 2.47.08 ساعة.



المهيري يقفز لصدارة الثالثة



قفز الفارس سعيد محمد خليفة المهيري إلى صدارة المرحلة الثالثة لمسافة 28 كم، ممتطياً صهوة «كروس بن نينا» لإسطبل «إم. آر. إم»، مسجلاً زمناً قدره 3.55.46 ساعات.



وتقهقر الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي من المركز الأول إلى الثاني ممتطياً «أستريانو» لإسطبل «M7» مسجلاً زمناً قدره 3.56.14 ساعات.

وقفز الفارس عبد الله غانم المري من المركز الرابع إلى الثالث في هذه المرحلة ممتطياً «زيوس» لإسطبل «F3» مسجلاً زمناً قدره 4.00.27 ساعات.

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سباق الـ 80 كم



من جانب آخر، أضاف الفارس سيف أحمد المزروعي إنجازاً جديداً بتتويجه بطلاً لسباق 80 كم ممتطياً صهوة الجواد «بيرمان» لإسطبل «إم. آر. إم»، مسجلاً زمناً قدره 3.23.24 ساعات.



واحتل الفارس راشد محمد البلوشي المركز الثاني ممتطياً صهوة الجواد «بون جان نادو» لإسطبل «إعمار»، مسجلاً زمناً قدره 3.24.39 ساعات.

وجاءت في المركز الثالث الفارسة البريطانية كارينا كين ممتطية الجواد «إيفر مور» لإسطبل «جان كين» مسجلة زمناً قدره 4.31.54 ساعات.





البطل: فخور باللقب ونهدي الإنجاز إلى فارس العرب



أعرب الفارس عبد الله غانم المري، بطل سباق 120 كم، عن فخره وإعزازه بالفوز بلقب السباق، مهدياً الفوز إلى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مشيداً بدعم سموهما وتوجيهاتهما السديدة، ما أسهم في تحقيق الفوز، متفوقاً على نخبة الفرسان المشاركين في السباق من مختلف الدول الأوروبية.

البطل عبدالله غانم المري يحتفل مع طاقم عمل إسطبلات إف 3





وقال المري إن الانطلاقة جاءت صعبة نظراً إلى السرعة الكبيرة في السباق، وإنه سار على قدرات الخيل ولم يستعجل، لأن مسافة السباق طويلة. وأشاد المري بأداء جواده «زيوس» الممتاز، وقال إن هذا الفوز يعتبر السابع منذ مشاركته في السباقات. وأعرب الفارس المري عن رضاه بما تحقق، مشيداً بمستوى المنافسة التي شهدت مشاركة نخبة من أبرز الفرسان في أوروبا.



دعم وتوجيهات



بدوره، أشاد المدرب خليفة غانم المري بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لإسطبل «F3»، ما أسهم في إنجازاته العالمية. وأشاد المري، في تصريح لـ«البيان الرياضي»، بأداء فرسان الإمارات المشرّف، وسيطرتهم على المراحل الأولى في سباقي 80 كم و120 كم.



كما أشاد بالمستوى التنظيمي للسباق، موجّهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة على مجهوداتها في إنجاح السباق.

واختتم المري بقوله إن السباق يعتبر تجربة مفيدة للفرسان كتجهيز بدني للفرسان استعداداً للسباقات الكبرى.





تحضير



محمد العضب: السباق ضمن الاستعدادات لبطولة العالم في أميركا



وجّه محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على دعم سموهما الدائم لسباقات القدرة ولفرسان الإمارات.



وقال العضب، في تصريح لـ«البيان الرياضي»، إن السباق يأتي ضمن الاستعدادات لبطولة العالم لألعاب الفروسية التي ستنطلق في أميركا سبتمبر المقبل.

وأضاف قائلاً إن اهتمام فارس العرب وولي عهد دبي أعطى للفروسية قدرها، وأعطى للقدرة مساحة كبيرة للتطور.



وقال العضب إن سباق اليوم لمسافة 160 كم سيكون فرصة لفرساننا للإعداد، متمنياً التوفيـق لفرساننـــا في كــل مشاركاتهــم. نيوماركت - البيان الرياضي





تجربة



الفارسة مريم الريس: «عفريت» يستحق الأفضل



أعربت الفارسة مريم الريس عن سعادتها باحتلال المركز الخامس في مشاركتها الأولى خارج الدولة.





وأضافت قائلةً، في تصريح لـ«البيان الرياضي»، إن تجربة مشاركتها في السباق كانت مفيدة مع الأقوياء وأبرز الفرسان في أوروبا، واستفادت منها كثيراً.

وأعربت عن سعادتها باختيار جوادها «عفريت» كأفضل حالة خيل في السباق، وأنه يستحق هذا اللقب الكبير، نظراً إلى ما قدّمه من أداء طيب في السباق.



وأكدت مريم الريس أنها تعشق سباقات الخيل منذ صغرها، وأنها أكملت 8 سنوات منذ بداية مشاركتها في السباقات موسم 2010 - 2011.وأضافت أنها أكملت دراستها في الجامعة الأميركية بالدولة، وتحلم بتمثيل الدولة على المستوى العالمي. نيوماركت - البيان الرياضي