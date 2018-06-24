ديربي إيرلندا للخيول ينطلق السبت

تنطلق السبت المقبل على مضمار كورا الإيرلندي، سباقات ديربي إيرلندا للخيول على الأرض المنبسطة، التي ترعاها سوق دبي الحرة للسنة الحادية عشرة، وتشارك فيها أفضل الخيول في العالم، وعززت سوق دبي الحرة، التي ترعى الحدث منذ 2008، التزامها بدعمه من خلال زيادة جائزته المالية، لتصل قيمتها إلى 1.5 مليون يورو، حيث أصبح أغلى سباقات إيرلندا للخيول وأشهرها، وضمن جاذبيته لأفضل الخيول في العالم. وشهد ديربي 2017 فوز الجواد «كابري» الذي سجل نجاحه الثاني عشر في الحدث. وتحرص سوق دبي الحرة منذ فترة طويلة على تقديم الدعم لكبرى الأحداث الرياضية، التي تسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة، إذ تنفق 2.5 % من دخلها السنوي على التسويق، ويذهب معظمه إلى الرعاية الرياضية. دبي - البيان الرياضي