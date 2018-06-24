7 من نخبة الخيول تتنافس على كأس رئيس الدولة

المصدر: دوندخت - البيان الرياضي

يشهد مضمار دوندخت العشبي في ذا هاغ بمملكة هولندا عصر اليوم، مواجهة التحدي المثيرة بين أفضل ونخبة الخيول العربية الأصيلة المشاركة في المحطة الثالثة لسلسلة سباقات النسخة الخامسة والعشرين لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة والثانية في المضامير الأوروبية، بعد المحطة الفرنسية الناجحة التي احتضنها مضمار لونغ شامب العريق في مايو الماضي، ويشهد السباق تنافساً مرتقباً بين 7 من نخبة الخيول العربية الأصيلة في هولندا وأوروبا، والمخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، وذلك لمسافة 2150 م، وبمجموع جوائز 30 ألف يورو، ضمن الفئة الأولى «ليستد».

المرشحون

ومن بين أبرز المرشحين لخطف لقب السباق «عون» المنحدر من نسل مهاب والفرس شموس لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك بإشراف المدرب أي دو وتريغانت وبقيادة الفارس ربوبرتو كارلوس مونتنيغرو، بجانب المرشح الجواد «لايتينغ بولت لواتر لاند»، الذي حقق نجاحات كبيرة في عالم سباقات الخيل العربي في المضامير الأوروبية عام 2017، حيث توج بمحطة ميلان لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وقبلها في مضمار دونكاستر البريطاني، وفاز أيضاً بسباق نيوبري غروب 1، وذلك بإشراف المدربة فان دين بوس كارين.

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وتمثل الجولة الثالثة، والثانية أوروبياً، استمراراً مهماً لأجندة السباقات العالمية للكأس الغالية التي تضم 10محطات في العام 2018، إذ شملت من قبل السباقين الأولين في مصر وفرنسا، وحالياً في هولندا، ويستضيف مضمار سان سيرو بميلانو في إيطاليا السباق الرابع مطلع يوليو المقبل، فيما يحتضن مضمار اوستند في بلجيكا السباق الخامس يوم 30 من الشهر نفسه، في حين تستضيف العاصمة الروسية موسكو المحطة السادسة الجديدة في أجندة سباقات هذا العام، وتحدد لها 26 أغسطس المقبل، فيما يحتضن مضمار دونكستر في المملكة المتحدة البريطانية المحطة السابعة يوم 15 سبتمبر المقبل، ويستضيف مضمار تشرشل داونز العريق في الولايات المتحدة الأميركية سباق المحطة الثامنة يوم 29 من الشهر نفسه، وفي 18 نوفمبر المقبل، تعود سلسلة السباقات للمنطقة العربية، حيث يستضيف مضمار الدار البيضاء بالمملكة المغربية، سباق المحطة التاسعة، في حين ستكون العاصمة السعودية الرياض، مسك ختام سلسلة سباقات الكأس الغالية، والتي ستقام للمرة الأولى في مسيرتها يوم 6 ديسمبر المقبل.

إرث

وقال مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة سباقات الكأس الغالية إن إرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حاضر بقوة في كل محطة من محطات سلسلة سباقات الكأس الغالية، مبيناً أن السلسلة نتاج رؤيته الحكيمة من أجل الحفاظ على سلالة الخيل العربي الأصيل ودعم خطط إعلائه في كل مضامير العالم، باعتبار الخيل العربي ركناً أصيلاً من تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا.

مطر اليبهوني: إرث زايد حاضر بقوة في السباقات

محطة

وتابع قائلاً: نؤكد أهمية المحطة الهولندية وكل محطة من محطات السلسلة التي تشمل 10 دول في العالم بأهداف رفع سقف المكتسبات والمنجزات لمسيرة الكأس الغالية التي نحتفي بيوبيلها الفضي ونحن نعاصر عام زايد، الذي يستعرض إرثه العريق ومفاهيمه الأصيلة، مضيفاً: إن المنافسة القوية التي سيشهدها مضمار دوندخت الهولندي اليوم، والتي تجمع أبرز الخيول العربية الأصيلة في هولندا، في ظل تحضيرات كبيرة ومشاركة مميزة وتوقعات بحضور جماهيري غفير، ما هي إلا دليل قاطع على المكانة الكبيرة التي تحتلها الكأس الغالية في أوروبا والعالم.

رعاية

وثمن اليبهوني الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة الكأس الغالية التي طافت رسالتها الهادفة على مدار 25 عاماً، أعرق وأهم مضامير العالم، من أجل ترسيخ رؤية إعلاء الخيل العربي الأصيل، ودعم العلاقات المشتركة مع كل دول العالم، مشيداً بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لمسيرة الخيل العربي الأصيل عالمياً، مؤكداً أن هذا الدعم ساهم وبشكل كبير في ترجمة منجزات كبيرة وإحداث نقلة نوعية بسباقات الخيول العربية الأصيلة في المضامير الأوروبية.

تشجيع

أشار مطر اليبهوني إلى أن الكأس الغالية ساهمت وبشكل كبير في تشجيع الفرسان وملاك الخيل للاهتمام بالخيل العربي والحفاظ على هذه السلالة الأصيلة، مشيداً بالنجاحات التي سجلتها المحطتان الماضيتان اللتان أقيمتا بمصر وفرنسا، متقدماً بالشكر والتقدير لسفارة الدولة في هولندا، لتعاونها المميز في إكمال التحضيرات بأكمل وجه.





تميز

نجاح جولتي مصر وفرنسا

سجلت جولتا مصر وفرنسا السابقتان، ضمن سلسلة سباقات النسخة الخامسة والعشرين لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، نجاحات غير مسبوقة على الصعد كافة، من حيث المشاركة القوية لصفوة الخيل العربي الأصيل، والجوائز القيّمة، والتنظيم المتميز، الذي رافقه الحضور الجماهيري الغفير في المحطتين.

توجيهات

سلسلة السباقات تدعم نهج زايد

سباقات كأس رئيس الدولة تهدف لترسيخ مكانة الخيل العربي | من المصدر

يأتي السباق ضمن سلسلة سباقات الكأس الغالية التي تقام برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتزامن مع عام زايد، ودعماً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في المضامير العربية والعالمية كافة، وذلك تحت إشراف مباشر من اللجنة المنظمة لسلسلة السباقات برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات.

تغطية

قناة ياس تواكب الحدث

تتواجد قناة ياس بطاقمها مع وفد اللجنة المنظمة لتقديم تغطية تلفزيونية لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، الذي يقام بمضمار دوندخت بهولندا، انطلاقاً من حرصها ودعمها الكبير لسباقات الخيل، ودورها الرائد في تغطية أهم السباقات العالمية، كما ستجري القناة عبر طاقمها، عدداً من اللقاءات التلفزيونية المباشرة، عبر المذيع محمد إسماعيل والمصور سمير الرياشي المتواجدين من قلب المضمار.

الرحماني: تواصل السباقات ترسيخ لرسالة الإمارات السامية

قال فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، المشرف العام للسباقات:الانتقال للمحطة الهولندية الثالثة في الأجندة والثانية على صعيد السباقات الأوروبية يمثل فرصة جديدة ومهمة لتعريف العالم بموروث الراحل العظيم المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان صاحب الرؤية الثاقبة في دعم وإعلاء مكانة الخيل العربي، خصوصاً ونحن نواكب عام زايد، الذي جاء ليستذكر العالم انجازات المؤسس ومسيرته الخالدة، وتنظيم سباقات الكأس الغالية في المضامير الشهيرة والعريقة في أوروبا، وسط مشاركات كبيرة ومتابعة جماهيرية وإعلامية مميزة، يساهم حتماً في ترسيخ رسالة الإمارات السامية والمبنية على الانفتاح على دول العالم بسلام ومحبة، ويحفز الملاك والمنتجين والمربين على رفع الاهتمام بالخيل العربي الأصيل وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في جميع السباقات العالمية، من أجل رفعة شأن الخيول الأصيلة.

فيصل الرحماني





أهمية

وتابع الرحماني: سباق المحطة الثالثة أوروبياً في مضمار دوندخت، يحظى بأهمية كبيرة من ملاك الخيول والمدربين والفرسان المشاركين في السباق الذي من المتوقع أن يشهد منافسة قوية على اللقب نتيجة لقوة الخيول المشاركة التي تعد من نخبة الخيول الفائزة بأغلب السباقات العالمية، واللجنة المنظمة تولي أهمية كبيرة لتحقيق علامات النجاح والتميز في كل محطة والعمل على تنفيذ خطط واستراتيجيات متطورة تسهم في دعم الحدث الغالي في كل موسم وترسيخ مكانته في المضامير العالمية باعتباره أهم السباقات الكلاسيكية في العالم، نجاحات الكأس الغالية على مدار 25 عاماً، تمثل ترجمة حقيقية للدعم السخي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمامه الكبير لسباقات الخيول العربية الأصيلة على الصعيد العالمي.

نخبة خيول العالم تسعى إلى اللقب الغالي | من المصدر

ريادة

وثمن الرحماني توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ودوره الريادي للحفاظ على مكانة الخيل العربي في المضامير العالمية، مؤكداً أن متابعة سموه الدقيقة واهتمامه الكبير، أحدث علامة فارقة في مسيرة سباقات سلسلة الكأس الغالية نتيجة للمشاركة المميزة من نخبة الخيول العربية والحضور الجماهيري الغفير في كل جولة بجانب الترحيب والأصداء العالمية والإعلامية من كافة المهتمين بالخيل العربي الأصيل وأهمية سباقات الكأس الغالية أوروبياً، وقال إن تلك النسخة، حملت الكثير من الخطوات الداعمة لأهدافها والمتمثلة في إعلاء الخيل العربي الأصيل عالمياً ودعم وتحفيز ملاك الخيل على الاهتمام والمشاركة في السباقات العالمية، في ظل المحطات الجديدة والتواصل المهم لكافة المحطات المعتمدة، الأمر الذي يشكل مصدر فخر واعتزاز.

شكر

توجه فيصل الرحماني، بالشكر الجزيل إلى سفارة الدولة في هولندا ودورها البناء في التنسيق والتعاون مع اللجنة المنظمة في تهيئة متطلبات النجاح للسباق، مبيناً أن السباق سيشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، بجانب تواجد أعضاء السلك الدبلوماسي العربي المعتمد في هولندا وحضور وسائل الإعلام العالمية.