حمدان بن راشد: «اقتدار» ممتاز ونتمنى أن يصل إلى مستوى «محرر»

المصدر: لندن ــ البيان الرياضي

أشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بالإنجاز الذي حققه «إقتدار» بالفوز بلقب «كومنولث كب» متمنياً أن يصل إلى مستوى «محرر».



وعن عدم ترشيح الإعلام للبطل «إقتدار» قال سموه: «إن مستوى المهر تطور خلال الأسبوعين الماضيين، وكنا نتوقع احتلاله أحد المراكز الثلاثة الأوائل ولكنه لله الحمد تمكن من الفوز بلقب الشوط المثير». وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إن عائلة «إقتدار» تعطي أكثر كلما تقدمت في العمر.



وعن رأي سموه في أداء «الأرقم» و«إماراتي» قال سموه: «إن الأخير مدلل وإذا رأى خيلاً بجانبه يصاب بالارتباك، ولذلك نعمل على معالجة ذلك بالتدريب، وبالنسبة للجواد «الأرقم» فإنه مصاب ونتمنى شفاءه». وقال سموه إن مسافة 1200 كانت مناسبة للمهر «إقتدار» فقدم أفضل عروضه الرائعة وهذا ما أكده الفارس جيم كراولي عقب السباق.