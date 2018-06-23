محمد بن راشد يشهد إنجازات خيول الإمارات في «رويال آسكوت»

المصدر: لندن- بهاء الدين عطا، خالد المهيري، وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إنجازات خيول الإمارات في اليوم الرابع لمهرجان «رويال آسكوت» للخيول.



وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، مختلف أشواط سباق مهرجان رويال آسكوت الملكي البريطاني الحدث السنوي الأعرق والأشهر والمتخصص في سباقات السرعة للخيول المهجّنة التي تتنافس بشراسة من أجل رصد الألقاب في هذا العرس الرياضي والاجتماعي الكبير في إنجلترا.



وشهد السباق حرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث.

محمد بن راشد خلال حضوره السباق برفقة هيا بنت الحسين والجليلة بنت محمد وسلطان السبوسي وسعيد بن منانة وسيف الكتبي



كما شهد السباق سمو الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، والشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم.

كما شهد السباق خليفة سعيد سليمان مدير دائرة التشريفات والضيافة بدبي، وسعيد الطاير الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، وعبدالله المنصوري مدير مكتب دبي في لندن، وعدد من المسؤولين والملاك وجمهورغفير من عشاق السباقات الإنجليزية.



وتوج «أولد بيرسيان» لجودلفين بلقب الشوط الثاني «كينغ إدوارد السابع» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثانية بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.



وتواصلت انتصارات الفوز الإماراتية على مضمار آسكوت العريق، حيث أحرز «اقتدار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث «كومنولث كب» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.



وجاء «مين أديشن» لمالكه سيف علي الكتبي بطلاً للشوط الأول «الباني ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مارك جونستون.

محمد بن راشد مع هيا بنت الحسين والجليلة بنت محمد | تصوير: خليفة اليوسف

فارس العرب في لقطة أبوية مع كريمته الجليلة| البيان





«أولد بيرسيان» بطل



حقق «أولد بيرسيان» لجودلفين لقب الشوط الثاني «كينغ إدوارد السابع» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثانية بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.29.95 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «روسترو بوفيتش» الذي جاء في المركز الثاني بقيادة دوناشا أوبراين وإشراف آيدين أوبراين.

الجليلة بنت محمد تتسلم بحضور هيا بنت الحسين جائزة فوز «أولد بيرسيان





وحل في المركز الثالث «غوسيبي جاريبالدي» بقيادة سيمي هيفرنان، وإشراف آيدين أوبراين.



وعقب ختام الشوط، تسلّمت سمو الشيخة الجليلة بنت محمد آل مكتوم، بحضور سمو الأميرة هيا بنت الحسين، كأس الشوط بالإضافة إلى المدرب شارلي آبلبي، والفارس وليام بيوك.





«اقتدار» بطل «كومنولث كب»



اقتنص «اقتدار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث «كومنولث كب» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، مسجلاً زمناً قدره 1.12.12 دقيقة، وبفارق نصف طول عن الوصيف «ساندز أوف مالي» بقيادة الفارس بول هاناغان، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

حمدان بن راشد يتسلم جائزة فوز البطل «اقتدار» | البيان





وحل في المركز الثالث «إمبلازوند» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين بقيادة الفارس فرانكي ديتوي، وإشراف المدرب جون غوسدن.

وعقب ختام الشوط، تسلم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، كأس الشوط، بالإضافة إلى المدرب السير مايكل ستاوت، والفارس جيم كراولي.



«مين أديشن» نجم الأول



توجّت «مين أديشن» لمالكها سيف علي الكتبي بطلاً للشوط الأول «الباني ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلة زمناً قدره 1.13.67 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيفة «لي بيلوسا» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي آبلبي.



وجاءت في المركز الثالث «فيري لاند» بقيادة سيمي هيفرنان، وإشراف آيدين أوبراين.



وعقب ختام الشوط، تسلم سيف علي الكتبي كأس الشوط، بالإضافة إلى المدرب مارك جونستون، والفارس جيمس دويل.



«كرونيشن ستيكس»



حققت «ألفا سنتوري» لعائلة نياكروس لقب الشوط الرابع «كرونيشن ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى، بقيادة الفارس كولم آدونهو وإشراف مسز جون هارنجتون، مسجلة زمناً قدره 1.35.89 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «ثريدينغ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، التي جاءت في المركز الثاني، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب مارك جونستون. وحلت ثالثاً «فيراكوس» بقيادة الفارس فرانكي ديتوي، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.



بطلة «ساندرينغهام ستيكس»



أحرزت «أجروتيرا» لبي إي نيلسون لقب الشوط الخامس «ساندرينغهام ستيكس» لمسافة الميل «هانديكاب» بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب إيد والكر، مسجلة زمناً قدره 1.38.69 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن الوصيفة «أورتز» بقيادة الفارس هولي دويل، وإشراف المدرب هنري كاندي. وجاءت في المركز الثالث «اسكيب ذا سيتي» بقيادة كيرين أونيل، وإشراف المدرب هوغي موريسون.



مسك الختام



حقق «داش أوف سبايس» لجي سي سميث لقب الشوط السادس والأخير «دوق إدنبرة» لمسافة الميل ونصف الميل «هانديكاب»، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب ديفيد السوورث، مسجلاً زمناً قدره 2.27.76 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «سير شفلين» الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس دانيل توتهوب، وإشراف المدرب جيم جولدي. وحل في المركز الثالث «والتون ستريت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.





الكتبي: أهدي الفوز للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات



أهدى سيف علي الكتبي إنجاز فوز «مين أديشن» في شوط «الباني ستيكس» المخصص للمهرات في اليوم الرابع لمهرجان «رويال آسكوت» إلى أصحاب السمو الشيوخ والقيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات.

سيف الكتبي يتسلم جائزة الفوز مع الفارس جيمس دويل والمدرب مارك جونستون| البيان



وأضاف في تصريح لـ«البيان الرياضي» أنه فخور بالفوز في «رويال آسكوت» الذي يعتبر قمة السباقات البريطانية، وأن هذا الفوز تحقق بتوفيق من الله تعالى.



وقال الكتبي إن فوزنا أو فوز جودلفين هو إنجاز لخيول الإمارات.

وتابع الكتبي قائلاً إن فوزه هذا سيدفعه إلى المشاركة الموسم المقبل بنوعية قوية في مختلف السباقات.





آبلبي:«بيرسيان» يشارك في «غراند بري دي باريس»



أعرب المدرب شارلي آبلبي عن سعادته بالإنجاز الذي حققه «أولد بيرسيان» لجودلفين في شوط «كينغ إدوارد السابع» متفوقاً على نخبة الخيول القوية بالشوط، معلناً عن مشاركته المقبلة في سباق «غراند بري دي باريس» الذي سيقام الشهر المقبل في فرنسا.

شارلي أبلبي يمسك بالبطل «أولد بيرسيان » بحضور الجليلة بنت محمد | البيان





وقال آبلبي إن «بيرسيان» أثبت تماماً أنه ينحدر من نسل «دباوي»، وأنه أخطر الفارس وليام بيوك بأن ينطلق على خط مستقيم وإذا أراد أحد أن يعتلي الصدارة فسنكون مسرورين بذلك. وأضاف أن مستوى البطل تطور كثيراً من سن السنتين إلى الثلاثة.





الفارس بيوك:حصان للمستقبل



أعرب الفارس وليام بويك عن سعادته وفرحته بالفوز الذي حققه «أولد بيرسيان» لجودلفين في سباق «كينغ إدوارد السابع ستيكس»، ويعد الفوز الثالث هذا الأسبوع والـ23 في مسيرته بمهرجان «رويال آسكوت».

الفارس وليام بويك على صهوة «أولد بيرسيان» لحظة وصوله إلى خط النهاية | البيان



ويعتبر الفوز للمرة الأولى لـ«ابن دبوي» في مسافة الميل ونصف الميل المتوسطة المسافة.

وأشاد بيوك بمستوى أداء البطل قائلاً إنه حصان للمستقبل ويتوقع مشاركته في «سانت ليغر ستيكس» وسيتشاور المدرب شارلي آبلبي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حول هذا الأمر.



ميرزا الصايغ:«اقتدار» أثبت جدارته وتطوره

أشاد ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالإنجاز الذي حققه «اقتدار» في اليوم الرابع لمهرجان «رويال آسكوت» قائلاً إنه اسم على مسمى وأثبت تطوره وأحقيته بالفوز باللقب. وأضاف الصايغ أن الفارس جيم كراولي التزم بتعليمات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بأن يظل قريباً من الثلاثة الأوائل.

البطل "اقتدار" يتفوق على أقوى المشاركين | البيان

ومن جانبه، أشاد سالم السبوسي، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الإمارات، بالفوز، مشيداً بأداء «اقتدار» وبمستوى الفارس جيم كراولي، الذي قاده للفوز ببراعة.