«هاري إنجل» و«دبي» أمل الإمارات في «دياموند جوبيلي ستيكس»

المصدر: لندن - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

يُسدل الستار اليوم على مهرجان رويال آسكوت للخيول الذي انطلق عصر الثلاثاء الماضي، حيث تقام في اليوم الختامي 6 أشواط قوية ومثيرة، أبرزها سباق «دياموند جوبيلي ستيكس» الذي يتصدر المنافسين فيه «هاري إنجل» و«دبي» لجودلفين.



وتبدأ انطلاقة اليوم الختامي في الخامسة والنصف من عصر اليوم بتوقيت الإمارات بسباق «شيشام ستيكس» لمسافة 1000 متر بمشاركة 11 خيلاً أبرزها «بيوند ريزورت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«نيو وند» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب مارك جونستون، و«سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف روجر فاريان، و«أوسيس فيور» لمالكه عبدالله المنصوري بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب مارك جونستون.

كما يشارك في الشوط «كارديني» لمايكل تابور ودريك سميث بقيادة ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«ناتاليز جوي» بقيادة الفارس جوي فانينغ وإشراف المدرب مارك جونستون.

تحد وإثارة شهدهما مضمار آسكوت في الأيام الماضية | البيان





شوط «هارد ويك ستيكس»



ينطلق الشوط الثاني «هارد ويك ستيكس» لمسافة الميل والنصف الميل للفئة الثانية، بمشاركة 5 خيول يتصدرها «بارسانتي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.



ومن أبرز المشاركين «أيداهو» بقيادة دوناشا أوبراين، وإشراف آيدين أوبراين، و«كريستال أويشين» بقيادة ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.



ويتنافس أيضاً «كليفس أوف موهر» بقيادة الفارس سيمي هيفرنان، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، إلى جانب «ريد فيردون» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ايد دنلوب.



«ويندسور كاسل ستيكس»



يتنافس في الشوط الثالث «ويندسور كاسل ستيكس» لمسافة 1000 متر «ليستد»، 28 خيلاً من أبرزها «شابيل» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب مارك جونستون، و«متوفر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب شارلس هيلز، و«كسار» لمحمد القطامي و«كي إم المضف» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن.



«دياموند جوبيلي ستيكس»



يتنافس في الشوط الرابع «دياموند جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، 12 خيلاً، يتصدرها «هاري إنجل» لجودلفين بقيادة الفارس أدام كيربي وإشراف المدرب كلايف كوكس، و«دبي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف شارلي آبلبي.

وأبرز المشاركين «ميرشنت نافي» بقيادة الفارس وليام مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«ريد كيرك ورير» بقيادة الفارس فرانكي ديتوي وإشراف المدرب ديفيد أ آند بي هايس وتوم دابرج، و«سبيرت أوف فالور» بقيادة الفارس دوناشا أوبراين، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«إنتلجنتس كروس» بقيادة الفارس سيمي هفرنان، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.



«ووكينغهام ستيكس»



يشهد الشوط الخامس «ووكينغهام ستيكس» لمسافة 1200 متر بمشاركة أبرز الخيول من بينها «دريم فيلد» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جون غوسدن، و«براين ذاسنيل» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.



ويشارك أيضاً «فيكتوري أنجل» لمالكه زياد كلداري، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدرب روجر فاريان، و«سايلنت إيكو» بقيادة توم ماركواند وإشراف المدرب بيتر هيدجار، و«توبي» بقيادة ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون، و«انتساب» لمالكه ستيوارت غراهام بقيادة مارن هارلي وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، و«فولاد» لمالكه كي. نيكولاس بقيادة كرين أونيل وإشراف المدرب روي بورج.



«كوين إلكساندرا ستيكس»



يشهد الشوط السادس والأخير «كوين إلكساندرا ستيكس» لمسافة 4300 متر مشاركة 16 خيلاً، يتصدها «توماس مونسون» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب دبليو مولينس.



وأبرز المشاركين «نيرلي كوت» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب هوغي موريسون، و«فن ماك» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب هوغي موريسون، و«لايت بيلار» بقيادة دوناشا أوبراين وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين، و«غلينن كادام غلوي» بقيادة الفارس روبرت هافلان وإشراف المدرب جون غوسدن.





«سيموم» لناصر بن حمد بطل سباق مضمار رايبون بلندن



حقق «سيموم» للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لقب سباق مضمار رايبون لندن مسجلاً زمناً قدره 1:11 دقيقة بقيادة الفارس جاك ميشيل وإشراف المدرب بيكهام.

البطل «سيموم» حقق انتصاراً لافتاً | من المصدر

وأكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن الانتصار الذي حققه «سيموم» يتفق تماما مع رعاية ملك البحرين لرياضة الخيل وقال: حرصنا منذ البداية على تهيئة كافة الأجواء الإيجابية أمام الجواد والطاقم الإداري والفني المشرف عليه، بالإضافة الى الفارس من أجل الظهور المشرف في سباق مضمار رايبون لندن الذي يعتبر من أشهر السباقات وأقواها، نظرا للارتفاع الكبير في حجم طموحات الملاك المشاركين فيه، علاوة على القوة الكبيرة والمنافسة على اللقب.

وأضاف : الفوز بالسباق ليس سهلا في ظل المشاركة الكبيرة من خيرة الفرسان والجياد، لكننا فعلناها وبقوة متخذين من عزيمة ملك البحرين أساساً للانطلاقة لهذا الانتصار الرائع، وساهم العمل المتميز وروح الفريق الواحد من الجميع في تعبيد الطريق أمام الفارس والجواد لعبور خط النهاية بكل ثقة واقتدار وكتابة اسم البحرين بحروف من ذهب في سجلات الأبطال .

وأشاد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بدور الجهاز الإداري المشرف على الجواد في تهيئة الظروف المتميزة قبل المشاركة في السباق العريق، كما أشاد بجهود المدرب بيكهام الذي بذل جهدا مضاعفا بالفترة الماضية لتهيئة الجواد فنيا بالتعاون مع الفارس جاك ميشيل الذي قرأ السباق بصورة فنية عالية وحقق الانتصار.



واختتم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائلاً: لن نتوقف عن المضي قدما في نحو طريق حصد المراكز الأولى في مختلف الرياضات وخاصة رياضة الخيل، وهذه الانتصارات لن تكون فقط على المستوى الإقليمي، ولكنها ستكون على المستوى العالمي لتعزيز الذهب في إنجازات البحرين في عام الذهب فقط. المنامة - البيان الرياضي





كوكس:«هاري إنجل» قادر على الفوز



أكد كلايف كوكس الذي يشرف على تدريب «هاري إنجل» لجودلفين والمشارك في شوط «دياموند جوبيلي ستيكس» أنه لا يشعر بالقلق من سباق اليوم، مضيفاً إن «هاري إنجل» قادر على تحقيق الفوز.



وقال كوكس: «أنا مسرور للغاية بالمرحلة التي بلغها المهر من الاستعداد في الوقت الحالي».

وأضاف: لقد ركض بشكل جيد ليحقق الفوز في يورك وهو يحمل جزءاً في يورك وظل يؤدي التمارين بشكل رائع منذ ذلك الحين.

"هاري إنجل" يتصدر المرشحين للقب شوط «دياموند جوبيلي ستيكس»





وتابع: كان «هاري إنجل» أسس نفسه بطلاً لخيول السرعة في أوروبا محققاً الفوز بسباق ج1 جـــــولاي كب في نيوماركت، وسباق ج1 32 رد ســــبرنت كب في هايــــدوك بارك العـــام الماضي. كما لعب أيضا دورا قياديا في الرويال آسكوت بسباق ج1 كومنولث كب، الذي أحرز فيه المركز الثاني خلف «كرافاغيو»، ومن خلفهما حصان جودلفين الآخر «بلو بوينت» في المركز الثالث.



هناك الكثير من العمق في نسخة هذا العام من سباق دايموند جوبيلي، حيث ينال المنافس الأسترالي «ريدكيرك واريور» ثقة أصحابه.

فاز «ريدكيرك»، بإشراف ديفيد وبن هيز وتوم دابيرننغ، مشاركتيه الأخيرتين في قمة سباقات السرعة الأسترالية، سباق ج1 نيوماركت هانديكاب.

إنه جواد من الطراز الأول. أحد الخيول التي تغلب عليها في مشاركته الأخيرة بسباق نيوماركت، المهر «ميرشانت نيفي» (الثالث)، انتقل إلى المدرب ايدان اوبراين في ايرلندا.

المهران واجها بعضهما بعضا بمضمار فليمنجتون، وهو ما قد يتكرر أيضاً بسباق دايموند جوبيلي.