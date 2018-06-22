جولة جديدة لكأس الوثبة ستاليونز في بلجيكا اليوم

المصدر: بروكسل - البيان الرياضي

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث تقام اليوم جولة جديدة من سباق كأس الوثبة ستاليونز في بلجيكا، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم، إضافة للفعاليات المنوعة التي يتضمنها المهرجان، بالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، وبشعار (عالم واحد - 6 قارات - أبوظبي العاصمة)، ويشهد مضمار غلين سباق كأس مزرعة الوثبة ستد (كأس الربيع) المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1500 م، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5 آلاف يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ نسبة لتقارب مستوى المشاركين، وتتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 27 سباقاً دوليا،حيث سيضاف هذا العام دولتان لأول مرة، وهما الصين ورومانيا، إلى جانب 27 سباقاً في مضماري أبوظبي، والعين.

ويدعم المهرجان عدد من الجهات الحكومية، منها دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.