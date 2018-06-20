«هـوكبيـل» و«ديـزرت إنـكاونتـر» و«بويتس وورد» أمل الإمارات في ثاني أيام المهرجان

المصدر: Ⅶ لندن - البيان الرياضي

يشهد اليوم الثاني لمهرجان رويال آسكوت، مشاركة أبرز الخيول العالمية في مختلف أشواط السباق اليوم، وخاصة في أشواط «جيرسي ستيكس»، «دوف أوف كامبريدج»، «كوين ماري ستيكس»، «ساندريغهام ستيكس» و«كوينز فاز».



«كوين ماري ستيكس»

تبدأ انطلاقة الشوط الأول «كوين ماري ستيكس» لمسافة 100 متر للفئة الثانية، والمخصص للمهرات عمر سنتين، وتتصدر «شيلسي كلوسترز»، المشاركات في الشوط، بقيادة فرانكي ديتوي وإشراف تي. ويسلي إيه. وارد.



وتمثل الإمارات في الشوط كل من «سكند جنريشن» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس بول مولرينان وإشراف جيمس تاتي، «شموخي» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي، بقيادة إدوارد جرتركس وإشراف المدرب آرشي واتسون، و«لوشادور» لإسطبل «الأصايل»، بقيادة لوك موريس وإشراف المدرب آرشي واتسون.



ومن أبرز المرشحين في الشوط «شيدرز أوف بلو»، بإشراف كلايف كوكس، «سو بيرفكت» بقيادة ريان مور وإشراف آيدن أوبراين، «كيوريس» بقيادة فران بيري وإشراف هنري كاندي، «كديانة» بقيادة بول هاناغان وإشراف ريتشارد فاهي، «دافينيا» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف هنري سبيلر، «غوسامر وينجز» لمالكه مايكل تابور، بقيادة دوناشا أوبراين وإشراف آيدين أوبراين، و«ريد بالونز» بقيادة دانيل تود هوب وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.



شوط «كوينز فاز»

ينطلق الشوط الثاني «كوينز فاز»، في السادسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات، لمسافة 2800 متر للفئة الثانية، والمخصص للخيول عمر 3 سنوات.



وأبرز المشاركين «كينجز بروكتور» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة جيمس دويل وإشراف مارك جونستون، «المجاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف جون جوسدن.



كما ينافس على اللقب «دبي إمباير» لمالكه أحمد الشيخ، بقيادة توم كويللي وإشراف المدرب جون كوين.



ويتطلع للفوز كل من: «كيو غاردنز» بقيادة ريان مور وإشراف المدرب آيدن أوبراين، «ساذرن فرانس» بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف آيدن أوبراين، و«نيلسون» بقيادة دوناشا أوبراين وإشراف آيدن أوبراين.



شوط «دوق أوف كامبردج»

يتوقع أن يشهد شوط «دوق أوف كامبردج» لمسافة الميل، والمخصص للمهرات والأفراس للفئة الثانية، والمخصص للخيول عمر 4 سنوات، صراعاً شرساً للفوز باللقب بين 11 خيلاً.

وتمثل الإمارات 3 مهرات، وهي:

«إيرابيان هوب» لجودلفين، بقيادة أويشن ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«بروميسنغ رن» لجودلفين، بقيادة كريستوف سومليون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«أنفورغوتبل فيللي» للدكتور علي رضا، بقيادة جوزفين غوردون وإشراف المدرب هوغو بالمر. ويسعى للفوز باللقب كل من:



شوط «برينس أوف ويلز»

يعتبر الشوط الرابع «برينس أوف ويلز ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل «2000 متر» للفئة الأولى، من أقوى الأشواط اليوم، ويدخل ضمن نطاق سلسلة بطولة السباقات البريطانية، ويتنافس خلاله 7 خيول، يتصدرها «كراكسمان» المرشح الأول، والحائز على لقب «كورونيشن كب» للفئة الأولى.



ويمثل الإمارات «هوكبيل» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف شارلي آبلبي. وأبرز المشاركين «ديزرت إنكاونتر» لعبد الله المنصوري، بقيادة جيمي سبنسر وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك، و«بويتس ورد» لسعيد سهيل، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف السير مايكل ستاوت.



ويتنافس للفوز باللقب «إمننت» بقيادة أويشن ميرفي وإشراف مارتن ميدي، «كليف أوف موهر» بقيادة ريان مور وإشراف آيدن أوبراين، و«رويال جوليوس» بقيادة الفارس جيرالد موس وإشراف جيه. رينير.



شوط «رويال هنت كب»

يتوقع أن يشهد شوط «رويال هنت كب» لمسافة الميل «هانديكاب»، والمخصص للخيول عمر 3 سنوات، مشاركة كبيرة لنخبة من الخيول في هذه المسافة.

ويمثل خيول الإمارات بالشوط كل من:

«سالتونستال» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب إم. هالفورد، «أفاك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب شارلس هيلز، و«مكلل» المملوك أيضاً لسموه، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب ماركوس تريغوننغ، «تريكورن» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين، بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد وإشراف المدرب جون غوسدن، و«كيب بيرون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريه اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.



الشوط الأخير

يتوقع أن يشهد الشوط الأخير «جيرسي ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثالثة، صراعاً مثيراً بين 23 خيلاً.

وأبرز المرشحين «سيمبولايزيشن» لجودلفين، بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي آبلبي، «ايريبيان كوست» لجودلفين، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «ليك فولتا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس ريتشارد كينج سكوت وإشراف مارك جونستون، «إماراتي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب جون غوسدن، و«تبديد» المملوك أيضاً لسموه، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب أوين بوروس، «غلوريوس جيرني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد آل مكتوم «الجليلة ريسنغ»، بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي آبلبي، «ميدلاين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس اندريه اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«سوسيتي باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب وليام هاجس.

وينافس على اللقب أيضاً:

«إكسبيرت آي» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود، بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، و«بيرسر» المملوك أيضاً للأمير خالد بن عبد الله، بقيادة الفارس فرانكي ديتوي وإشراف جون غوسدن.