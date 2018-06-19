محمد بن راشد يشهد إنجاز فريق جودلفين في انطلاقة مهرجان "رويال أسكوت" للخيول

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم إنجاز فريق جودلفين في انطلاقة اليوم الأول لمهرجان "رويال اسكوت" للخيول في إنجلترا والذي يعد من أعرق وأشهر سباقات الخيل في العالم وتشارك فيه نخبة من أقوى الخيول العالمية وتختتم فعالياته يوم السبت المقبل.

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تابع على مضمار "أسكوت" الانجليزي أبرز أشواط المهرجان بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث.

وانتزع فريق جودلفين المركز الاول في أحد أقوى أشواط السرعة لليوم الأول من المهرجان من خلال شوط "كينج ستاند ستيكس" للفئة الأولى ولمسافة الألف متر بواسطة الجواد "بلو بوينت" وبإشراف المدرب شارلي ابيلبي وبقيادة الفارس وليام بوييك بينما نال لقب المركز الثاني الجواد "بطاش" لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وبإشراف المدرب شارلي هيلز وبقيادة الفارس جيم كرولي.

وتسلم جائزة الفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسط تصفيق الجماهير الغفيرة لهذا الانتصار الاماراتي الرائع.

وحصد فريق جودلفين المركز الثالث بواسطة المهر "ووتون" بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب بانتال في شوط "سانت جيمس بالاس ستيكس" ولمسافة الميل للفئة الأولى والذي يعد من بين أقوى أشواط السباق اليوم وتنافس خلاله 10 خيول وحقق المركز المركز الاول المهر ويذاوت بارولي بينما جاء في المركز الثاني المهر غوستاف كلايمت .

وشهد المهرجان في يومه الأول مشاركة مميزة لنخبة من أقوى الخيول الأوروبية والعالمية بمختلف الأشواط على أمل تحقيق نتائج جيدة تضاف إلى سجل مشاركاتهم السابقة في المهرجان الذي انطلق للمرة الأولى في 11 أغسطس 1711 وليدشن انطلاقته الـ 307 اليوم.

حضر السباق سمو الأميرة هيا بنت الحسين حرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من الشيوخ والمهتمين بسباقات الخيل الانجليزية.