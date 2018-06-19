خيول الإمارات تواجه النخبة في «رويال آسكوت» اليوم

المصدر: Ⅶلندن ـبهاء الدين عطا - خالد المهيري

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية نحو مضمار آسكوت العريق بإنجلترا، حيث ينطلق مهرجان رويال آسكوت الشهير في روزنامة السباقات العالمية نظراً لمشاركة نخبة الخيول من مختلف دول العالم وما يتضمنه من عروض للأناقة والجمال في يوم السيدات في يوم الكأس الذهبية والتي تقوم فيه الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث بتتويج الأبطال.

وسيكون مسك ختام المهرجان يوم السبت 23 الجاري بمشاركة أقوى الخيول.

وحققت خيول الإمارات إنجازات مشرفة خلال السنوات الماضية بواسطة خيول جودلفين وأبرز الملاك في الدولة.

شوط «كوين آن»

ستكون انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي في الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، حيث يبدأ الشوط الأول «كوين آن ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى ويتنافس خلاله 15 خيلاً من أبرزها «بن بطل» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سومليون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، وقد حقق الفوز في آخر مشاركاته، وينافسه «رودو ويندر» بإشراف ايدن أوبراين.

ومن أبز المنافسين «سنشري دريم» لمالكه عبدالله بالحب بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف سايمون كريسفورد.

ويتطلع لانتزاع لقب الشوط كل من: «ريكوليتوس» بقيادة الفارس الفرنسي أوليفيه بيلييه وإشراف لافيون بارياس، «لورد غلترز» بقيادة جامي سبنسر، وإشراف ديفيد أومارا، «بيت ذا بانك» بقيادة جيم كراولي، وإشراف أندرو بالدينغ، «يوشيدا» بإشراف وليام موت، «دوفيل» بإشراف إيدن أوبراين، «ليماتو» بقيادة جيمس دويل وإشراف هاري كاندي، «سودولس» بقيادة ديفيد تود هوب، «أكسيدنتال إيجنت» بقيادة شارلس بيشوب وإشراف إيف جونسون هوتون، «سو بيلوفد» بقيادة فيليب مكين وإشراف ديفيد أومارا، «زوندر لاند» بقيادة آدام كيربي وإشراف كلايف كوكس، و«أوه زيس إيز أس» بإشراف ريتشارد هانون.

«كوفنتري ستيكس»

يتوقع أن يشهد شوط «كوفنتري ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية مشاركة كبيرة، إذ يتنافس خلاله 24 خيلاً، يتصدرها «أدفرتايز» بقيادة أويشن ميرفي وإشراف مارتن ميدرز.

ويمثل جودلفين في الشوط ثلاثة خيول قوية يتقدمها «دبي ليجاسي» بقيادة كريستوف سومليون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «برج» بقيادة إدوارد جريتريكس، وإشراف سعيد بن سرور، و«شاين سو برايت» بإشراف كيه بوركي.

ومن أبرز المنافسين على اللقب «بلون باي ذا ويند» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة جيمس دويل وإشراف المدرب مارك جونستون.

ويتطلع لانتزاع اللقب كل من: «كاليكس» للأمير خالد بن عبدالله بقيادة الفارس ديتوري وإشراف جون جودسدن، «ذا آيريش روفر» بإشراف إيدين أوبراين، ويمثله في الشوط أيضاً «سيرجال بروكلوفليف»، إلى جانب «ناتي ثري تونتي» بإشراف ريتشارد فاهي، «غيت شاغيت شاغيتشا» بقيادة آدام كيربي وإشراف كلايف كوكس، «إنديجو بالانس» بقيادة كولم اوردونجو وإشراف مسز جون هارينجتون، و«كوزميك لو» بقيادة بي ماكدونالد وإشراف ريتشارد فاهي.

«بلو بوينت»ينتظر أن يشهد شوط «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة ألف متر للفئة الأولى، والذي يدخل في سلسلة بطولة السباقات البريطانية، مشاركة نخبة من خيول الإمارات يتصدرها «بلو بوينت» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي آبلبي، و«بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جون كراولي، وإشراف المدرب شارلس هيلز.

ومن أبرز المنافسين «واشنطن دي سي» بإشراف إيدين اوبراين، و«ديفرنت ليج» بإشراف نفس المدرب، إلى جانب حاملة لقب العام الماضي «ليدي أوريليا» بقيادة الفارس الأمريكي جون فالزكويز.

يعتبر شوط «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى، والذي يدخل ضمن سلسلة البطولات البريطانية والمخصص للأمهار، من بين أقوى أشواط السباق اليوم، ويتنافس خلاله 10 خيول يتصدرها «شيليان» بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف مارتن ميدا.

ويمثل جودلفين «ووتون» بقيادة مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب بانتال.

ومن أبرز المنافسين «جابر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي، وإشراف المدرب مايكل ستاوت، إلى جانب «يو إس نافي فلاج» و«ثري آند فور بينس» بإشراف المدرب إيدن أوبراين.

4 سنوات

يعتبر شوط «آسكوت ستيكس» من أطول الأشواط مسافة إذ تبلغ مسافته ميلين ونصف ميل «4000 متر» للخيول عمر 4 سنوات وأبرز المشاركين «وايت ديزرت» لجودلفين بإشراف شارلي آبلبي.

الشوط الأخير

يعد الشوط السادس «ولفرتون ستيكس» لمسافة 1800 متر «ليستد» بمثابة مسك ختام اليوم الافتتاحي للمهرجان، ويشهد مشاركة كبيرة من أقوى الخيول يتصدرها «ليش لا» لجودلفين بقيادة كريستوف سومليون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «كيدمينفير» لجودلفين بقيادة وليام بويك، وإشراف شارلي آبلبي، «لا ريب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف أوين باروس، «منتهى» المملوك لسموه أيضاً بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف جون غوسدن، «شارقة بريدج» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أتزيني وإشراف روجر فاريان.

سعيد بن سرور: «بن بطل» يتطلع إلى إنجاز جديد

أعرب المدرب العالمي سعيد بن سرور عن أمنياته في مواصلة خيول جودلفين سلسلة إنجازاتها السابقة في مهرجان رويال آسكوت. وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي» عن مشاركة المهر الرائع «بن بطل» لجودلفين في شوط «كوين آن ستيكس»، بأنه جاهز للمشاركة ويتطلع إلى تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته الماضية، حيث نال لقب «دبي تيرف» في أمسية كأس دبي العالمي، إلى جانب فوزه العام الماضي بسباق «هامبتون كورت ستيكس»، ويملك كل المؤهلات للفوز.

تجدر الإشارة إلى أن سعيد بن سرور سبق له الفوز بلقب «كوين آن ستيكس» 7 مرات من قبل، ويتطلع إلى تحقيق الإنجاز الثامن عن طريق «بن بطل».

وقال بن سرور، إن نخبة الخيول العالمية ستشارك في «كوين آن ستيكس»، ما يعني أن المنافسة على اللقب لن تكون سهلة، ولكن «بن بطل» قادر على التحدي كما أظهر في إنجازاته السابقة.

وأضاف قائلاً: «الفارس كريستوف سوميلون سيقود «بن بطل» بدلاً من الفارس أوشن ميرفي، وهذه إضافة جديدة باعتبار أن سومليون من أفضل وأبرز الفرسان الدوليين، ونال لقب أفضل فارس دولي في دبي مارس الماضي إلى جانب قيادته للمهر «ثندر سنو» للفوز بلقب كأس دبي العالمي.

وأشاد بن سرور بخيول جودلفين عمر السنتين لهذا العام، إذ إنها تمتاز بجودة أفضل وهي بخير وبصحة ممتازة.

وأضاف: حقيقة لم يكن لدينا خيول في سن السنتين العام الماضي بالمهرجان ولكن هذا العام نأمل في مشاركة متميزة من «دبي ليجاسي» و«برج» وكلاهما من الفائزين الجدد وسيشاركان في سباق «كوفنتري ستيكس» للفئة الثانية.