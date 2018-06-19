كرنفال الأناقة يحظى باهتمام المشاهير

المصدر: Ⅶ لندن –البيان الرياضي

يستأثر مهرجان رويال آسكوت باهتمام المسؤولين والملاك والمشاهير ونجوم المجتمع العالمي وهوليوود والمهتمين بالموضة والأناقة والجمال. وكذلك يحظى المهرجان باهتمام الإعلام العالمي والصحف والمجلات المتخصصة في سباقات الخيل.

أرقى

ويعد المهرجان من أشهر وأرقى سباقات الخيل في العالم بما يمثله في الروعة والإثارة مهرجان ملبورن كب في أستراليا، وسباقات كأس دبي العالمي.

ويكتسب المهرجان شهرته وأهميته من التواجد الرسمي للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث، وكذلك أفراد الأسرة المالكة، إلى جانب حضور كبار المسؤولين من مختلف أرجاء العالم.

ويحرص المشاهير ونجوم الغناء والتمثيل والفنانون العالميون على التواجد والحضور في المهرجان في كل عام، فيما تتبارى الحسناوات في الظهور بآخر صرعات الموضة والاناقة وكذلك ارتداء القبعات متعددة الألوان والأشكال والتصميمات.

يعتبر موكب الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا من أبرز مظاهر مهرجان رويال آسكوت حيث يتابع الجمهور باهتمام وصول الموكب إلى المضمار قبل انطلاقه في كل سباق في موكب العربات التي تجرها الخيول. ويعتبر الموكب فرصة طيبة للمصورين وهواة التصوير للاحتفاظ باللقطات كذكرى تظل عالقة في الأذهان.

مسابقات

يعتبر يوم السيدات من أبرز أيام المهرجان حيث تنتظره السيدات بشغف وشوق كبيرين حيث يشتمل على العديد من المسابقات أبرزها اختيار صاحبة أفضل زي وأجمل قبعة وأفضل زوجين مظهراً.

وينتظر أن يظهر مضمار آسكوت الذي تم تحديثه عام 2006 في أبهى صورة وحلة وخاصة أن الحسناوات يظهرن بأناقتهن وألوان ملابسهن في أبهــى صـورة ومظهر.

يحظى المهرجان باهتمام إعلامي عالمي وتغطية مميزة من جميع أجهزة الإعلام. البريطانية والعالمية والتي تحرص على تغطيته بالصورة المطلوبة والملائمة للحدث. ويحرص الملاك والمدربون والفرسان على الفوز بألقاب السباقات المميزة والقوية والتي تشهد مشاركة النخبة والأقوياء من مختلف أنحاء العالم، وكذلك خلال أيام المهرجان التي تمتد من اليوم حتى يوم السبت المقبل.