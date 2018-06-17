«بروسبراس دايز» لجودلفين يطمح إلى لقب «يوكرون ستيكس» في اليابان

يسعى المهر «بروسبراس دايز» (ميتسوغو كون- كايسوكي دازاي) لفريق جودلفين إلى تسجيل انتصار ثالث بمضمار طوكيو في اليابان، من خلال مشاركته في سباق «يوكرون ستيكس»، «غروب 3» لمسافة الميل على الأرضية الرملية اليوم.

وجاء الانتصاران السابقان لهذا المهر ابن الفحل «هارد سبن» على المضمار نفسه وللمسافة ذاتها، حيث اندفع في آخرهما بضراوة ليقتنص السباق الذي أقيم 27 مايو الماضي بثلاثة أطوال ونصف الطول، كما فاز أيضاً في طوكيو في مشاركته الأولى بسباق للخيول المستجدة نوفمبر الماضي.

ويواجه «بروسبراس دايز» الذي يخوض مشاركته الخامسة، 15 مهراً في عمر السنوات الثلاث في أول تجربة له بسباق مصنف أبرزها: «غريت تايم» و«رايونو» و«لو فينت سي ليف» وفازوا جميعهم في فئة القوائم.

وقال هاري سويني، رئيس جودلفين في اليابان: «حقق «بروسبراس دايز» انتصارين على مسافة الميل رملي في طوكيو، لذلك لا يساورنا القلق في هذا الصدد، وبينما فاز بشكل رشيق في مشاركته الماضية فإن هذه تجربته الأولى بسباق قوائم أو سباق فئوي، خصوصا أن 7 من منافسيه سبق لهم سلفاً الفوز أو احتلال مراكز أمامية في سباقات مصنفة».

وأضاف: «نحن أكثر أملاً في عرض متميز من «بروسبراس داييز» بدلاً من وجود توقعات كبيرة».