«مسار» يشارك في سباق «كورال إكليبس» 7 يوليو

أكد المدرب شارلي آبلبي مدرب المهر «مسار» نجم جودلفين، بطل الديربي الإنجليزي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ارتأى أن سباق «كورال إكليبس» للفئة الأولى في سانداون بارك سيكون ملائماً للمهر «مسار».

وأشار المدرب إلى أن سباق «كورال إكليبس» المقرر اقامته، 7 يوليو المقبل، هو الهدف التالي لبطل الديربي الإنجليزي المهر «مسار» وقال سيبقي «مسار» مسجلاً بسباق الديربي الإيرلندي للفئة الأولى، حتى تبقى خياراتنا مفتوحة، لكن النية تتجه للمشاركة في سباق اكليبس.

وتابع: «سبق للمهر «مسار» الفوز في سانداون بسباق (ج3 سولاريو ستيكس)، ما يدل على أنه يتعامل بشكل جيد على المضمار. كما أن المنافسة على مسافة أقصر ليست مشكلة، حيث فاز «مسار» أيضاً بسباق (ج3 كريفين ستيكس)، وأحرز ثالث سباق الجينيز (ج1)، ولديه الكثير من السرعة».

وكان «مسار» بدا متوهجاً في حصة تدريبية معتادة في مولتون بادوكس في وقت مبكر أمس.