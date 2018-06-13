ذهبية وفضيتان لمربط دبي في «دولية براغ»

تمكن مربط دبي للخيول العربية، من الارتفاع إلى المستويات الذهبية في بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية، التي اختتمت أطوارها التنافسية المثيرة في العاصمة التشيكية براغ مساء السبت الماضي، بإحرازه ذهبية بطولة المهرات بعمر السنة وفضيتين منها وصافة نفس البطولة ووصافة بطولة المهرات بعمر 3 سنوات، ولم تختلف بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية في نسختها الأخيرة عن سابقتها العام الماضي من حيث ارتفاع منسوب المنافسة وقوة الخصائص الجمالية للخيول المشاركة التي دفعت بها المرابط العالمية ذات السجلات البراقة، إيماناً منها أن البطولة تشكل محطة دقيقة لمقدمات صيف بطولات الموسم الخارجي الذي يتوقع أن تشتد حرارة منافساته على ألقاب بطولات عالمية تمتد حتى بطولتي الأمم لجمال الخيل العربي في ألمانيا وبطولة العالم لجمال الخيل العربي بباريس.

تذوق

واستطاع مربط دبي أن يعلو إلى القمة في بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربي في المهرات بعمر السنة، ويستعيد طعم الذهب الذي دأب أن يتذوقه في البطولة منذ العام 2010، باستثناء العام الماضي، عندما اكتفى المربط بإحراز فضيتين ثمينتين حافظ عليهما في البطولة الأخيرة، مع التتويج بذهبية غالية أحرزتها المهرة الأجمل بين مهرات عمر السنة «دي غالية» من الفحل الأكثر غزارة في الإنتاج العالمي المعاصر الفحل الأسطورة الحية «إف إي إل رشيم» ومن الفرس «دي أغادير»، كما استطاعت المهرة الرائعة «دي غرام» وهي أيضاً من الفحل إف إي إل رشيم والفرس الأسطورة العالمية «إف تي شيلا» من إحراز الفضية ومركز الوصافة خلف المهرة «دي غالية»، وتمكنت المهرة المتميزة «دي مميزة» لمربط دبي من مطاردة المهرات المتوجة في نفس الفئة باحتلالها المركز الرابع، بتميز عال كادت معه أن تستكمل احتكار مربط دبي لبطولة المهرات بعمر السنة بالكامل.

نجاح

واستطاعت المهرة «دي يارا» وهي كذلك من الفحل «إف إي إل رشيم» والفرس «فراسيرا ماشار» أن تحتفظ بمركز الوصافة الذي نالته في بطولة براغ العام الماضي، وتحرز ميدالية فضية بمواصفات ذهبية بالنظر إلى شراسة المقومات الجمالية للمهرات المتبارية ومستوى تمثيلها العالي للمرابط التي اختارت أفضل المهرات لديها لاقتناص ألقاب براغ الدولية.

ومثلما لفتت ماكينة الإنتاج العالمي لمربط دبي الفحل «إف إي إل رشيم» من الخيول العربية الأصيلة البطلة على مدار السنوات الثلاث الماضية، وصولاً إلى بطولة النمسا الأخيرة قبل أيام، حيث كان مصدر الخيل البطلة لمربط دبي بذهبيتين لكل من المهرة «دي نواصي» والمهر «دي شلال» وفضية للمهر «دي بارق»، عاد «إف إي إل رشيم» ليؤكد سطوته الإنتاجية للأبطال ويلفت أنظار مجتمع الخيل العربي في العالم مرة أخرى في براغ، بالتفوق الجمالي لكل من «دي غالية» و«دي غرام» و«دي يارا».

حضور

كما سجل الحضور الإنتاجي الطاغي لمربط دبي في البطولة تتويج خيل من إنتاجه وهو «دي ابن رشيم» من الفرس أنجليكا، بطل بطولة المهور وأفضل خيل في بطولة فيشي الدولية العام الماضي، حيث تمكن المهر الذي يحمل العلامة الصريحة لإنتاج «رشيم» من إحراز فضية المهور في براغ، مؤكدا نجاح الصفقات التي يتمتع بها ملاك إنتاج مربط دبي الذين استفادوا من مزاد اللؤلؤة المتزامن مع بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وذلك على غرار تتويج المهر «دي أرغد» في بطولة العالم الأخيرة في باريس.

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بنتائج بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربي، واصفاً البطولة بأنها محطة مهمة لتأكيد تميز عدد من خيول الإنتاج المحلي للمربط. وقال التوحيدي: إن خيولنا أثبتت تفوقها الجمالي في منافسة قوية ضمت مجموعة كبيرة من الخيول الجيدة، كما أكدت البطولة صدارة إنتاج الفحل المبارك «إف إي إل رشيم» منتج الخيول الثلاثة المتوجة أسوة بالخيول الفائزة قبل أيام ببطولة النمسا.