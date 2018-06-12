148 فارساً وفارسة في منافسات الشارقة الصيفية للحواجز

شارك 148 فارساً وفارسة، من مدارس التدريب في الأندية والإسطبلات الخاصة، في المنافسات الصيفية الثالثة لقفز الحواجز، التي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، في صالته المغطاة، وشهدت أربعة أشوط بمختلف الارتفاعات والمستويات، وتأتي هذه البطولة، ضمن 10 بطولات صيفية ينظمها النادي خلال العطلة الصيفية، وتختتم في 14 سبتمبر المقبل، وشهد البطولة وتوج الفائزين، سلطان خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسالم أحمد السويدي مدير مدرسة التدريب بنادي الشارقة.

شوط المبتدئين

وكانت البداية بشوط المبتدئين، وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة، يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد، بحواجز يصل ارتفاعها حتى 70 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين 30 فارساً، وأنهى منهم 14 المسار من دون أخطاء، وفي الشوط الثاني، تنافس الفرسان بحواجز ارتفاعها حتى 90 سم، وبلغ عدد المشاركين 33 فارساً، وأنهى منهم 14 فارساً المسار من دون أخطاء، وشهد الشوط الثالث، المشاركة الأكبر، حيث وصل العدد إلى 54 فارساً وفارسة، ونجح منهم 24 بدون أخطاء، وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة، بحواجز ارتفاعها 100 سم.

وفاز بلقب الشوط الرابع الختامي، وهو شوط بجولة واحدة ضد الزمن، تنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وبأسرع زمن، بحواجز ارتفاعها 120 سم، الفارس الصغير حمد سلطان اليحيائي من نادي الشارقة، على جواده «بون جوبي»، وحل ثانياً نايف الشواف من إسطبلات العساكر، على جواده «فورتونا آر»، وجاء ثالثاً الفارس فادي الزبيبي من نادي مندرة للفروسية، على جواده «بوفون»، ورابعاً عيسى عمران العويس من إسطبلات الصافنات، بصحبة جواده «أفاليون».