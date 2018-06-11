فرسان الإمارات يعتلون قمة التصنيف الدولي

اكتسح فرسان الإمارات للمرة الثانية على التوالي التصنيف الشهري للاتحاد الدولي للفروسية في رياضة القدرة والتحمل للشهر الماضي مايو بشكل كامل، حيث سيطر فرسان الوطن على المراكز الثمانية الأولى في سيطرة كاملة على التصنيف الدولي الذي يقوم على تجميع النقاط من خلال نتائج السباقات الدولية من فئة النجمة والنجمتين والثلاث نجوم، وتصدر التصنيف العالمي الذي يحظى بالاعتراف الدولي من كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للفروسية، وبالاهتمام الكبير من كافة الأوساط الرياضية المهتمة بالفروسية حول العالم.

المري يتصدر

وتصدر التصنيف الدولي، الفارس عبد الله غانم المري بعدد نقاط بلغ 1280 نقطة تلاه الفارس سيف أحمد المزروعي برصيد 1053 نقطة والفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بـ974 نقطة، والفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بـ873 نقطة، ثم الفارس سعيد أحمد الحربي بـ872 نقطة، وتلاه الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي بـ790 نقطة، ومن بعده الفارس حمد راشد الكعبي بـ630 نقطة، تلاه الفارس غانم سعيد العويسي برصيد 529 نقطة.

دعم القيادة

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق أن هذا الإنجاز، إنما هو ثمرة الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي ألهم الفرسان للوصول دائماً للمركز الأول في كل الرياضات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وقال إن قادتنا الكرام اعتادوا دائماً دعم رياضة الفروسية داخل الدولة وخارجها وتشجيع ودعم فرسان الإمارات للتقدم حتى يظل الوطن دائماً في القمة.

سعادة وفخر

وأعرب الريسي عن بالغ سعادته وفخره بهذا الإنجاز الكبير الذي حظي به فرسان الإمارات للمرة الثانية على التوالي، خلال التصنيف الدولي لفرسان العالم، كما عبر عن اعتزازه بفرسان الوطن لما قاموا به في السباقات والمحافل الدولية بشكل مستمر وجهد دؤوب للوصول والبقاء على قمة التصنيف العالمي، كما تمنى لفرسان الإمارات مزيداً من التقدم والنجاح.

التطلع للمزيد

ومن جانبه، أبدى الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق عن فرحته بهذا الإنجاز التاريخي، كما عبر عن فخره بالفوز بالمراكز الثمانية الأولى وهو ما يعتبر اكتساحاً للتصنيف العالمي، وأضاف الهاجري أن فرسان الإمارات يتطلعون لمزيد من النجاحات في الفترة القادمة، للبقاء على قمة التصنيف مع خوضهم لسباقات دولية مهمة قادمة، ومشاركتهم في العديد من المحافل الدولية، منها كأس العالم في أميركا تريون 2018.

إمكانات

جاء فوز فرسان الإمارات، لإمكاناتهم في فنون رياضة القدرة، حيث حرصوا دائماً على نيل المراكز الأولى، بالإضافة إلى جهود وخطط المدربين، واستطاعوا الحصول على المراكز الثمانية الأولى في التصنيف الذي يشمل حوالي 2500 فارس وفارسة من أنحاء العالم.