«جستفاي» بطل التاج الثلاثي في أميركا

توج «جستفاي» بقيادة الفارس مايك سميث وإشراف المدرب بوب بافيرت، أول من أمس، بطلاً للتاج الثلاثي في أميركا، بعد انتزاعه لقب سباق «بيلمونت ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى للخيول عمر 3 سنوات في مضمار بيلومونت، مسجلاً زمناً قدره 2.28.18 دقيقة، بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «غرونكوسكي»، بقيادة لوسي أورتيز وإشراف شاد براون، فيما جاء «هوفبورغ» للأمير خالد بن عبدالله، بقيادة راد أورتيز وإشراف وليام موت.

تنافس للفوز باللقب 10 خيول، وكان «جستفاي» المرشح الأول للقب، بعد فوزه بلقب ديربي كنتاكي وسباق بريكينس ستيكس.

ويعتبر «جستفاي» الخيل رقم «13» الذي يتوج بلقب التاج الثلاثي، حيث سبقه «الفرعون الأميركي» بالفوز باللقب عام 2015، وسبقه «أفيرمد» بالفوز عام 1978.

وكان أول الفائزين باللقب «سير بارثون» عام 1919.

ويعتبر هذا الفوز الأول باللقب بالنسبة للفارس مايك سميث الذي قاد البطل بسلاسة إلى خط النهاية، لينال إعجاب الحضور بالمضمار.