«ماكلان» يحتفظ بكأس زايد في السويد

للعام الثاني على التوالي، حلق الجواد «ماكلان» لستال أبيرتيف، بلقب للجولة الخامسة من كأس زايد للخيول العربية الأصيلة، وظفرت الفارسة البلجيكية سارا فيرميرش، على صهوة «وات اوندر» للاجينتا وفيكتوريا بوبيرج، بلقب الجولة الخامسة من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، فيما نالت الطفلة ستينا لانده على صهوة «سجوبرينسيس باجونيت» لمالكته فاميا لانده، لقب الجولة الثانية من البطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني لمسافة 250 م، التي أقيمت أول من أمس، بمضمار حديقة جاردت العشبي في العاصمة السويدية ستوكهولم، ضمن فعاليات النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وسط حضور جماهيري كبير وغير مسبوق، بلغ أكثر من 55 ألف شخصاً، جاؤوا لمتابعة السباقات التي تزامنت مع عام زايد، والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، واحتفالات السويد باليوم الوطني، تحت شعار «عالم واحد - 6 قارات - أبوظبي العاصمة»، ويأتي إقامة المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

البطلة البلجيكية سارا تقبّل كأس "أم الإمارات"

جولة كأس زايد

وتميز سباق كأس زايد، الذي خصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1500 م، البالغ إجمالي جوائزه المالية 35 ألف يورو، بالإثارة والتشويق، في ظل مشاركة 7 من نخبة الخيول في أوروبا، واستطاع الجواد «ماكلان» أن يحتفظ باللقب الذي كان قد فاز به العام الماضي، بعد أن تفوق بسهولة على منافسيه، بقيادة الفارس مارتنرودريغو، وبإشراف فانجا ساندروب جاكرسروه، وحل ثانياً «داينميت» بقيادة كارلوس لوبيز، وثالثاً «المونتزيه مونلو» بقيادة اليون شيفاز، وجاء السباق متكافئاً بين الخيول، ولم تتضح رؤية الخيل الفائز إلا في آخر 200 م، قبل أن يخطف «ماكلان» اللقب، ويحرم «داينميت» من تحقيق الثلاثية في سباقات المهرجان هذا الموسم، وقطع البطل مسافة السباق في زمن قدره 1:59:10 دقيقة.

"ماكلان" دافع عن لقبه بنجاح في المضمار السويدي

جولة السيدات

ونالت الفارسة البلجيكية سارا فيرميرش، لقب الجولة الخامسة من مونديال «أم الإمارات» للسيدات لمسافة 2750 م، البالغ إجمالي جوائزه المالية 30 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وبذلت الفارسة فيرميرش على صهوة «وات اوندر»، جهداً سخياً، بعد أن انطلقت من الصفوف الخلفية، لتتفوق في نهاية الأمر بفارق رأس عن الفارسة السويدية آنا بيلروث، على صهوة «اثليت ديل سول»، بعد صراع مثير حبس أنفاس الجمهور، وقطعت البطلة على صهوة «وات اوندر»، مسافة السباق في زمن قدره 3:14:01 دقائق، فيما جاءت في المركز الثالث، الفارسة السويسرية شيرلي كوخ، على صهوة «مغازي».

بطولة البوني

ونجحت الطفلة ستينا لانده، على صهوة «سجوبرينسيس باجونيت»، العائد لوالدتها فاميا لانده، من انتزاع لقب الجولة الثانية من البطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، في مشهد مثير، وجاء فوز ستينا بفارق عنق عن آني جونسون، على صهوة «مورتيز في توبنهوف، فيما جاءت ثالثة ازابيلا على صهوة «نورسكنتس جريم».

تتويج الفائزين

وقام سلطان الكيتوب سفير الدولة لدى مملكة السويد، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «إفهار»، بتتويج الفائزين بعد نهاية كل شوط، كما حضر مراسم التتويج، محمد بن جاسم بن خلفان، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات في ستوكهولم، وعلي العامري مروض الخيول الشهير، ودنيس مادسن رئيس مضامير سباقات الخيول في السويد.

كأس الوثبة

فاز الجواد «جموح»، بإشراف فرانسوا روهات وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا، بسباق الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 متر، البالغ جائزته 15 ألف يورو، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار لاتست الفرنسي، بمشاركة 8 خيول، وجاء فوز «جموح» بفارق 1,5 طول، عن «أمجز» بإشراف إليزابيث بيرنارد وبقيادة أورتيز مندزابل، فيما جاء ثالثاً «ميلاد»، وقطع البطل المسافة في زمن قدره 2:05:90 دقيقة.

الكيتوب: الفروسية موروث زايد والقيادة تسير على خطاه

أكد سلطان راشد الكيتوب سفير الإمارات لدى مملكة السويد، أن يوم السباقات هذا العام مميز للدولة وكذلك لمملكة السويد، حيث الاحتفال بالعام المئوي للذكرى الخالدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو عام التسامح، والاحترام، والحكمة بالنسبة لشعب دولة الإمارات، كما أن مملكة السويد تحتفل هذه الأيام بالعيد الوطني.

خلال تتويج بطلة مونديال «أم الإمارات»

وقال: هذه الرياضة تعتبر من موروث الشيخ زايد وعلى خطاها سارت القيادة الرشيدة باهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والحرص على إحياء هذا التراث، وأشاد الكيتوب باهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» بدعم الرياضة، وخاصة الرياضة النسائية محلياً وعالمياً.

وقال إن نسخة العام الحالي في السويد أيضاً متميزة وتجلى ذلك من خلال الحضور الجماهيري غير المسبوق مقارنة بالعام الماضي، والشعب السويدي محب ويحرص على متابعة هذه الرياضة، وفي الختام تمنى الكيتوب أن يوفق الله دولة الإمارات وشعبها وقيادتها الرشيدة ويسدد خطاهم نحو البناء والتنمية. ستوكهولم - البيان الرياضي