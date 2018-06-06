«داينميتس وستورم تروبر» مرشحان لإحراز كأس زايد

يشهد مضمار حديقة جارديت العشبي في العاصمة السويدية استوكهولم اليوم، سباقات الجولة الخامسة لكأس زايد المخصص للخيول العربية الأصيلة، والجولة الخامسة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار»، والجولة الثانية من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، ضمن فعاليات النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، والعيد الوطني لمملكة السويد، حيث يقام مهرجان حاشد للفروسية في هذا المضمار العريق، ويتألف من 6 أشواط تحت شعار (عالم واحد 6 قارات - أبوظبي العاصمة).

35 ألف يورو

ويتنافس في الجولة الخامسة على كأس زايد للخيول العربية الأصيلة من سن أربع سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه المالية 35 ألف يورو لمسافة 1500 م، سبعة خيول، ومن أقوى المرشحين للفوز باللقب، المهر «داينميتس» بإشراف المدربة الهولندية كارين فان دين بوس، وبقيادة كارلوس لوبيز ويبلغ تصنيفه 82، وسبق له الفوز بالجولة الأولى لكأس زايد لمسافة 1600م، والذي أقيم على البحيرة المتجمدة في سانت مورتيز بسويسرا، كما نال «داينميتس» من قبل بقيادة الفارسة الألمانية ريبيكا دانز، لقب سباق الجولة الثانية من مونديال «أم الإمارات» للسيدات «افهار» لمسافة 1600م في سانت مورتيز، ويدخل سباق المنافسة، «ستورم تروبر» بإشراف المدربة بيفرلي ديتروم وقيادة ديفرسون دوباروس ويبلغ تصنيفه 84.

وهناك أيضاً في المنافسة، يترشح «ماكلان» بإشراف المدربة في ساندروب، وبقيادة مارتن رودريجو ويبلغ تصنيفه 81، وينافس على اللقب «توتاكس» بإشراف المدربة ماريا هاجمان اريكسون، وبقيادة جوزفين لندجرين ويبلغ تصنيفه 72، وهناك «المونتيزي مونلو» بإشراف سي نيلسون وبقيادة اليون شيفاز ويبلغ تصنيفه 80، ويسعى لاقتناص اللقب «جالدي كرو» بإشراف ماريا هاجمان وبقيادة اندرياس تابيا دالبارك ويبلغ تصنيفه 82، وسبق له الفوز بكأس الوثبة ستاليونز بمضمار جاكرسروه بمدينة مالمو في السويد، و«ماد ماكز» بإشراف واي نيلسون، وبقيادة فاني اولسون ويبلغ تصنيفه 75.

مونديال السيدات

ويجتذب سباق الجولة الخامسة لمونديال «أم الإمارات» للسيدات لمسافة 2750 م، مشاركة 9 فارسات، وينافس على اللقب المهر «اثليت ديل سول» البالغ تصنيفه 79 ويبلغ من العمر 13 عاماً وسبق له الحصول على المركز الثاني في سباق كأس زايد على البحيرة المتجمدة في سويسرا، وتقوده الفارسة السويدية وصاحبة الأرض آنا بيلروث الفائزة بـ194 سباقاً من أصل 1515 مشاركة، وينافس أيضاً كل من «باميلس ليبز» البالغ تصنيفه 69 بقيادة الفارسة الدنماركية سارا سلوت الفائزة في 241 سباقاً من أصل 2173 مشاركة، و«لورينال» البالغ تصنيفه 75 بقيادة الفارسة الإيطالية فاليريا توسكلوني الفائزة بـ152 سباقاً من أصل 1423 مشاركة، وينافس أيضاً «الجنوب» البالغ تصنيفه 73 بقيادة الفارسة المجرية زيسوزا تيمار الفائزة بـ54 سباقاً من أصل 550 مشاركة، و«مغازي» البالغ تصنيفه 71 بقيادة الفارسة السويسرية شيرلي كوخ الفائزة بـ18 سباقاً من أصل 172 مشاركة، وهناك «وات اوندر» البالغ تصنيفه 70 بقيادة الفارسة البلجيكية سارا فيرميرش الفائزة في 28 سباقاً من أصل 211 مشاركة، و«المرجان» البالغ تصنيفه 65 بقيادة الفارسة البولندية كارولينا كامنسكا الفائزة بـ52 سباقاً من أصل 502 مشاركة.

«سلاح»

من أقوى المنافسين على لقب الجولة الخامسة لمونديال «أم الإمارات» للسيدات الفرس «سلاح» البالغ تصنيفه 77 بقيادة الفارسة البريطانية اليس ميلز الفائزة بـ62 سباقاً من أصل 520 مشاركة، و«توب سبين» البالغ تصنيفه 70 بقيادة الفارسة النرويجية تينا سميث الفائزة بـ112 سباقاً من أصل 1750 مشاركة.