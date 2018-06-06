«تايمز»: محمد بن راشد عاشق الفوز

أثار فوز المهر «مسار» لفريق جودلفين بلقب سباق الديربي الإنجليزي الكلاسيكي الذي أقيم مؤخراً في مضمار أبسوم بإنجلترا اهتماماً واسع النطاق في مختلف وسائل الإعلام البريطانية.

ونشرت صحيفة تايمز البريطانية مقالاً خاصاً عن هذا الفوز للكاتب «برو سكوت» المتخصص في سباقات الخيل.

وقال «سكوت» في مقاله: «قبل 34 عاماً وضع محمد بن راشد خططاً مستقبلية لدبي، فقد تحدث عن تطوير ميناء عملاق وتحويل مدينته لوجهة سياحية عالمية... تلك الخطة تعكس كذلك بعداً شخصياً لسموه، فقد تحدث عن طموحاته في مجال سباقات الخيل».

وأضاف «سكوت» قائلاً: «حقق محمد بن راشد طموحه بتحويل دبي إلى مركز تجاري دولي كبير ووجهة لقضاء العطلات، وأصبح كذلك اسم جودلفين معروفاً حول العالم وحقق انتصاراً هو الأبرز في الديربي الإنجليزي».

وأضاف «سكوت» قائلاً: «حقق محمد بن راشد طموحه بتحويل دبي إلى مركز تجاري دولي كبير ووجهة لقضاء العطلات، وأصبح كذلك اسم جودلفين معروفاً حول العالم وحقق انتصاراً هو الأبرز في الديربي الإنجليزي». وأضاف «سكوت» قائلاً: «حقق محمد بن راشد طموحه بتحويل دبي إلى مركز تجاري دولي كبير ووجهة لقضاء العطلات، وأصبح كذلك اسم جودلفين معروفاً حول العالم وحقق انتصاراً هو الأبرز في الديربي الإنجليزي».

وأضاف «سكوت» قائلاً: «حقق محمد بن راشد طموحه بتحويل دبي إلى مركز تجاري دولي كبير ووجهة لقضاء العطلات، وأصبح كذلك اسم جودلفين معروفاً حول العالم وحقق انتصاراً هو الأبرز في الديربي الإنجليزي».

وقال أيضاً: «محمد بن راشد والإمارات أصبحا محور سباقات الخيل في العالم وخاصة في بريطانيا والإنجازات تجاوزت الأرض فطيران الإمارات ساهمت كذلك بتحويل دبي إلى إحدى أبرز الوجهات حول العالم».

وتابع: في 1984 قام محمد بن راشد بوضع أساسات إمبراطورية «جودلفين» التي انطلقت للعالمية في منتصف التسعينيات، حينها شكك البعض في القدرة على تحقيق الإنجازات الكبيرة.. لكن كان لدى محمد بن راشد استراتيجية مدروسة فهو شخص يعشق الفوز.

واختتم «سكوت» قائلاً: «إصرار الشيخ محمد على الاستمرار والنجاح بقي كما هو وقد حقق نقلة نوعية في أسلوب عمل جودلفين... وتعيدنا الإنجازات الأخيرة لما قاله قبل أكثر من ثلاثة عقود ونستذكر كلمة لا يزال محمد بن راشد يرددها عشق الخيل يسري في دمنا».

كما أجرت قناة «آي تي في» البريطانية مقابلة تليفزيونية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عقب انتهاء منافسات السباق مباشرة. وقال سموه في هذه المقابلة: ليس من السهل الفوز بلقب الديربي، لكننا فعلنا ذلك أكثر من مرة، ونحن سعداء بذلك. وأضاف سموه: المدرب شارلي أبلبي مدرب جيد جداً، كما أن الجواد جاء من دبي.

بينما قالت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين: سعيدة جداً لفوز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. إنه فوز مستحق. وقد شارك كل فرد في فريق «جودلفين» في صنع هذا الفوز، وعمل بجد من أجل تحقيقه.

وقالت سمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد: إنه يوم رائع.

ومن المعروف أن فريق جودلفين مملوك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي حضر السباق إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وهذا هو الفوز الثامن لدولة الإمارات بلقب الديربي الإنجليزي، والذي يعد أحد أعرق سباقات الخيل الكلاسيكية في العالم، إلا أنه الفوز الأول لفريق «جودلفين» بهذا اللقب.