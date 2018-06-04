«المونديال» تغطية متفردة على أبوظبي الرياضية

تعرض قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة يومياً في تمام الساعة الواحدة صباحاً برنامج «المونديال»، ليكون مسرحاً لكل مشاهد الإثارة والحماس والتحدي في المدن الروسية المختلفة المستضيفة لمنافسات كأس العالم لكرة القدم، والتي ستنطلق منتصف شهر يونيو الجاري وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

سيواكب البرنامج العرس الكروي الأكبر عبر استديو خاص يوظف أفضل التقنيات التلفزيونية في عالم التحليل الرياضي، وبمشاركة نخبة من المحللين من المنطقة والعالم من ذوي الخبرة في هذا المجال، مدعوماً بكوكبة متميزة من المراسلين على الأرض، الذين سينقلون أجواء المونديال والمنافسات والتحدي من أرض الملعب إلى المشاهد العربي لمعرفة جميع التفاصيل.

يبدأ البرنامج قبل انطلاق المنافسات بتقديم تاريخي للمونديال يعود فيه بعشاق كرة القدم في رحلة عبر الزمن الجميل إلى تلك اللحظات الهامة التي بقيت محفورة في الذاكرة، ثم سيستعرض المنتخبات الـ32 المشاركة من ناحية الأداء المتوقع وقائمة اللاعبين المشاركين، ليحدد مواطن القوة ونقاط الضعف لكل منها، كما سيكون للمنتخبات العربية الأربعة المشاركة في المنافسات نصيب الأسد من التغطية والمتابعة والتحليل.

رصد ونبض

بعد انطلاق المنافسات سيواكب البرنامج جميع المباريات بالنقد والتحليل الموضوعي، كما ستطوف مجموعة المراسلين على جميع مواقع البطولة لنقل استعدادات المنتخبات من النواحي الفنية والإدارية والإعلامية والجماهيرية مصحوباً بأهم اللقاءات والتصريحات، فضلاً عن رصد الفعل اليومي ونبض الشارع العربي عن المنتخبات التي سيشجعها في المونديال العالمي.

وأكد يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، إن عرض برنامج «المونديال» يأتي في إطار حرص أبوظبي للإعلام وقنوات أبوظبي الرياضية على مواكبة أهم الفعاليات والأنشطة الرياضية على مستوى الدولة والعالم، خاصة عندما يكون الحدث هو المحفل الرياضي الأكبر والأكثر متابعة على مستوى العالم وملتقى نجوم كرة القدم العالميين.

وأشار السعدي إلى أن قنوات أبوظبي الرياضية ستضع من خلال البرنامج المشاهد العربي العاشق لكرة القدم في قلب ما يدور من أحداث شيقة ومنافسات وتحديات على المستطيل الأخضر، وذلك من خلال فريق العمل الإعلامي والفني الذي سيواكب تفاصيل الحدث لحظة بلحظة، وسيقدمون مواد إعلامية بروح عصرية تلقى لطموحات المشاهدين الذين تحتل رياضة كرة القدم الأكثر شعبية لديهم مكانة خاصة.