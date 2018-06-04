هزاع بن زايد: محمد بن راشد فارس الميادين وقائد الإنجازات

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنجاز فريق جودلفين بحصوله على لقب الديربي الإنجليزي الكلاسيكي للمرة الأولى في تاريخ الفريق الأزرق، بمضمار أبسوم بإنجلترا، والذي تحقق أول من أمس، حيث غرد سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك للشيخ محمد بن راشد فوز جودلفين بسباق الديربي الإنجليزي.. فارس الميادين وقائد الإنجازات يحقق إنجازاً جديداً ومنه يستلهم الطموح الذي لا يعرف الحدود، وأن الرقم واحد في المجالات كافة حلم نتوّجه بالتخطيط المستمر ونعززه بالعمل الدؤوب».

عراقة

كما غرد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مهنئاً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتتويج سموه بطلاً لسباق الديربي الإنجليزي الكلاسيكي، وكتب: «أبارك لفارس الفرسان سيدي الشيخ محمد بن راشد بطلاً لسباق الديربي الإنجليزي.. الحدث الأشهر والأعرق عالمياً في سباقات الخيول الكلاسيكية» .

تفوق

وكان الإنجاز الذي حققه فريق جودلفين بانتزاع لقب الديربي الإنجليزي الكلاسيكي للمرة الأولى في تاريخ الفريق، قد حظي بأصداء عالمية واسعة خاصة من جانب الإعلام العالمي.وكانت صحيفة «راسينغ بوست» الإنجليزية والمتخصصة في سباقات الخيل العالمية، قد أفردت مساحة واسعة للحديث عن الإنجاز.

وذكرت الصحيفة أن «مسار» تمكن من التفوق على المرشح الأول «ساكسون وريور»، بمضمار أبسوم ليمنح مدربه شارلي أبلبي فوزه الأول بلقب الديربي الإنجليزي.وأضافت أن المدرب إيدن أوبرين دفع في السباق بخمسة خيول من أصل 12 تنافست على اللقب، ولكن المرشح «ساكسون وريور» حل في المركز الرابع، فيما حقق «مسار» الفوز الأول لجودلفين في السباق الكلاسيكي، فيما حل «دي إكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، في المركز الثاني للسباق خلف «مسار»، وذكرت الصحيفة أن طولاً ونصف الطول أبعدت «دي إكس بي» عن التتويج باللقب. وأضافت قائلة إن المدرب مارك جونستون مسرور وفخور بأداء المهر الذي حل وصيفاً بعد منافسة شرسة على المركز الأول.

«مسار» يتقدم الخيول المشاركة في السباق | البيان

عرض

وأضافت أن المدرب جونستون أعلن عن الوجهة المقبلة للمهر بالمشاركة في سباق الديربي الإيرلندي بعد ظهوره بمستوى طيب في الديربي الإنجليزي. وذكرت قناة BBC البريطانية أن «مسار» قدم عرضاً رائعاً أهّله للفوز الأول لجودلفين في السباق الكلاسيكي. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن «مسار» لجودلفين احتفل بالفوز الأول في الديربي الإنجليزي، عندما حقق المفاجأة بتفوقه على المرشح الأول «ساكسون وريور» في السباق الـ 239 للديربي الإنجليزي.

وأضافت أن «مسار» ثأر لخسارته في سباق الجينيز الإنجليزي عندما حل ثالثاً خلف «ساكسون وريور».وأكدت الوكالة أن الفارس وليام بيوك قلب الطاولة على المرشح الأول الذي حل في المركز الرابع.

وأوردت الوكالة تصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للإعلام عقب السباق، بأنه من الصعوبة الفوز بلقب الديربي، ولكن تمكنّا من انتزاع اللقب بجدارة، ومؤكداً أن حب الخيل يجري في دمه وأنه يعشقها ويهتم بها.

وأضاف سموه قائلاً إنه ظل يتنقل من مكان لآخر في المرحلة الأخيرة من السباق. وأوردت الوكالة تصريحاً للمدرب مارك جونستون مدرب «دي إكس بي»، والذي حل في المركز الثاني، قائلاً إن هنالك العديد من الشكوك حول ملاءمة أرضية المضمار له.