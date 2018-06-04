ناصر بن حمد: انتصارات فارس العرب مصدر فخر واعتزاز

هنأ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة تتويج «مسار» لجودلفين بلقب سباق الديربي الإنجليزي الكلاسيكي، الحدث الأشهر والأعرق في سباقات الخيول الكلاسيكية بالعالم، والذي أقيم على مضمار أبسوم العريق بإنجلترا.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريح له بهذه المناسبة: «تسير رياضة الفروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة نحو التطور والنماء وصناعة المجد وتحقيق الإنجازات الكبيرة بفضل الرعاية الفائقة التي تحظى بها هذه الرياضة من قبل فارس العرب، والذي يعتبر من أبرز فرسان رياضات الخيل في منطقة الخليج والعالم وأكثرهم إنجازات وتميزاً في مختلف المحافل».

وأضاف الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: «تتوالى الإنجازات التي يحققها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودائماً ما تكون هذه الإنجازات والانتصارات فريدة من نوعها وكان آخرها تحقيق «مسار» الفوز الأول لفريق جودلفين بلقب بطولة الديربي الإنجليزي لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، الأمر الذي يؤكد اهتمام سموه ورعايته الدائمة للفريق والجياد، وحرصه الموصول على توفير البيئة المناسبة والقاعدة الصلبة لانطلاقة الفريق نحو حصد الإنجازات والصعود على منصات التتويج ورفع اسم وعلم الإمارات عالياً».

وبين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: «نؤمن أن الإنجاز الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لن يكون الأخير وستتوالى انتصارات سموه في المستقبل، وذلك بفضل الرؤية السديدة لسموه واستراتيجيته الموفقة التي ضمنت تحقيق الإنجازات في الماضي والحاضر، وتمهد الطريق أمام منظومة الخيل في الإمارات لتحقيق المزيد من الإنجازات». وتابع الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: «لقد تمكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من طباعة اسم الإمارات واسم سموه في سجلات أبطال سباق الديربي الإنجليزي الكلاسيكي الحدث الأشهر والأعرق في سباقات الخيول الكلاسيكية بالعالم، وأن هذا الإنجاز يعتبر بمثابة إنجاز لنا جميعاً ونعتز ونفتخر به».