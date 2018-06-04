أصداء عالمية لفوز «مسار» بـ«الديربي الإنجليزي»

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنجاز فريق جودلفين بحصوله على لقب الديربي الإنجليزي الكلاسيكي للمرة الأولى في تاريخ الفريق الأزرق، بمضمار أبسوم بإنجلترا، والذي تحقق أول من أمس، حيث غرد سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك للشيخ محمد بن راشد فوز جودلفين بسباق الديربي الإنجليزي.. فارس الميادين وقائد الإنجازات يحقق إنجازاً جديداً ومنه يستلهم الطموح الذي لا يعرف الحدود، وأن الرقم واحد في المجالات كافة حلم نتوّجه بالتخطيط المستمر ونعززه بالعمل الدؤوب».

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