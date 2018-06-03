محمـد بـن راشد يشهـد فوز «مسار» جودلفين بلقب الديربي الإنجليزي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمضمار أبسوم بإنجلترا يوم أمس، إنجاز فريق جودلفين بلقب الديربي الإنجليزي الكلاسيكي للمرة الأولى في تاريخ الفريق الأزرق، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وشهد السباق حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم. كما شهده عدد من الشيوخ والمسؤولين والملاك، وجمهور غفير من عشاق السباقات الإنجليزية.

«مسار» يكسب الديربي

نال «مسار» الفوز الأول لفريق جودلفين بلقب بطولة الديربي الإنجليزي لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شالي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.34.93 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «دي إكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون، فيما جاء «رورينغ ليوف» في المركز الثالث بقيادة أويسن مورفي وإشراف جون غوسدن. تنافس للفوز باللقب 12 خيلاً، وكان المرشح الأول «ساكسون وريور» بقيادة ريان مور ولكنه جاء رابعاً، وتلاه «هازابور» لأغار خان بقيادة ديتوري. والحقيقة أن هذا الفوز الأول لجودلفين بالشعار الأزرق ليصبح الفوز الثامن لخيول الإمارات بلقب الديربي الإنجليزي الذي بدأه الأسطورة «نشوان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بانتزاع اللقب عام 1989. وكان الفوز خير هدية لشعب الإمارات بهذا السباق العالمي الكبير الذي يشهد سنوياً مشاركة نخبة العالمية في مسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى.

«سنشري دريم» بطل «ديو ميد»

توّج «سنشري دريم» لمالكه عبد الله سعيد بالحب بلقب الشوط الثالث «إنفستك ديوميد ستيكس» لمسافة 1700 متر للفئة الثالثة، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1.43.57 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «غابريال» للدكتور مروان كوكاش بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف ريتشارد فاهي، فيما جاء «تروفالور» في المركز الثالث بقيادة أويسن مورفي وإشراف جون مرتاج. تنافس للفوز باللقب 7 خيول، وحقق «سنشري دريم» التوقعات بانتزاعه المركز الأول باقتدار.

«كونكت» نجم الافتتاح

انتزع «كونكت» لقب الشوط الأول الافتتاحي «إنفستك برايفت بانكينغ هانديكاب» لمسافة الميل وربع الميل بقيادة الفارس أدام كيربي وإشراف كلايف كوكس مسجلاً زمناً قدره 2.7.01 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «كورت هاوس» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين بقيادة روبرت هافليت وإشراف جون غوسدن، فيما جاء «شهود» في المركز الثالث بقيادة غابرائيل مالوني وإشراف إينان ويليامز. تنافس في الشوط 11 خيلاً، وكان المرشح للفوز باللقب «بويتس برينس» بقيادة جوفانينغ، وقد حل في المركز الرابع بإشراف المدرب مارك جونستون.

«ويلامينا» بطلة « الثاني»

توّجت «ويلامينا» بطلة للشوط الثاني «برينسيس إليزابيث ستيكس» لمسافة 1700 متر المخصص للمهرات والأفراس للفئة الثالثة، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارتن ميدي، مسجلاً زمناً قدره 1.44.30 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «آنا نيروم» بقيادة توم ماركواند وإشراف ريتشارد هانون، فيما جاءت «شينانيجانس» لمحمد القطامي و«المضب» في المركز الثالث بقيادة ريان مور وإشراف روجر فاريان.

تنافست في الشوط 8 مهرات، وجاء فوز البطلة «ويلامينا» على حسب التوقعات.

«تناسق» يظفر بالرابع

ظفر «تناسق» بقيادة الفارس جيمس يوليفان وإشراف المدرب بول ميد جلي بلقب الشوط الرابع «إنفستك كوربوريت بانكينغ هانديكاب» لمسافة الألف متر، مسجلاً زمناً قدره 54.96 ثانية بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «بتوتسايد» بقيادة هولي دويل وإشراف جون بريدجر، فيما جاء «جست ذات لوردس» في المركز الثالث بقيادة جون إيجان وإشراف مايكل أتووتر. تنافس في الشوط 20 خيلاً من بينها «ستورم أوفر» لعبد الله المنصوري.

«داش» ينال لقب السادس

حقق «داش أوف سبايس» الفوز بجدارة في الشوط السادس لمسافة الميل ونصف الميل بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب ديفيد إسبوورث، مسجلاً زمناً قدره 2.35.56 دقيقة بفارق 6 أطوال عن «غولدن وولف» بقيادة وايني لوردان وإشراف ريتشار هيوز، فيما جاء «أكروس ذا ستارز» لسعيد سهيل في المركز الثالث بقيادة ريان مور وإشراف ريتشارد هانون. تنافس في الشوط 17 خيلاً، وكان البطل المرشح للفوز باللقب محققاً التوقعات حوله.

«أسيس» مسك الختام

نال «أسيس» بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب إيان وليامز لقب الشوط الرابع والأخير لمسافة 1200 متر، مسجلاً زمناً قدره 1.9.59 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «رشان ريلم» بقيادة كام هاردي، فيما جاء «شانغهاي غلوري» في المركز الثالث بقيادة أويسن مورفي وإشراف شارلس هيلز. تنافس في الشوط الأخير 16 خيلاً من بينها «بريان ذا سنيل» لجودلفين.

تتويج

تسلّم جائزة الفوز بعد نهاية السباق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وسط ترحيب وتصفيق الجماهير الغفيرة لهذا الانتصار المستحق.

هيا بنت الحسين: نشعر بسعادة غامرة

أكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، قائلة: «نشعر بسعادة غامرة تجاه الفوز المستحق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الداربي، وكل أفراد الفريق عملوا بكل جدية لتحقيق هذا الإنجاز».

وعلّق شارلي أبلبي قائلاً: «إنه لأمر رائع حقاً، نشوة الفوز لم تهدأ بعد، وربما لن تهدأ لعدة أيام وربما أسابيع». وأضاف: «كان موسماً طرقنا فيه بقوة على باب الفوز، وكانت تحدوني الآمال دائماً بأن الباب سوف يفتح. اعتقدت بأن الفوز كان سيأتي مع المهرة «وايلد إليوشن» في الأوكس. كانت رحلة طويلة إلى مقرنا يوم أمس».

وتابع: «الفريق الذي يقف خلفه ويدعمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حتماً سيكون ناجحاً».