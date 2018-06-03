فارس العرب: حب الخيل يجري في دمي

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنجاز فوز «مسار» بلقب الديربي الإنجليزي إلى كل العرب وليس للإمارات فحسب. وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأداء البطل «مسار» الذي يحمل اسم برنامج القيادات الوطنية في عالم صناعة الخيل، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي أطلقه سموه العام الماضي.

وقال سموه إن إنجاز البطل «مسار» عالمي وليس الأول لخيول الإمارات، حيث سبق فوز «لم ترى»، مشيداً سموه بتطور مستوى أداء البطل «مسار» وفوزه بالسباق العالمي الكبير متفوقاً على نخبة الخيول العالمية.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطعاً للقاء سموه مع قناة UK RACING البريطانية، مؤكداً سموه أن حب الخيل يجري في دمه ويمثل كل حياته، معرباً سموه عن سعادته بحضور كريمته سمو الشيخة الجليلة بنت محمد للسباق ومشاركة البطل «مسار» من دبي.

وأثنى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على الجهد الذي بذل من قبل فريق جودلفين وتحقيقه للانتصار المشرف.. مؤكداً سموه المضي نحو طريق حصد المراكز الأولى، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً.

لقاء الملكة

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد التقى وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودول الكومنولث وذلك على هامش فعاليات الديربي الإنجليزي.