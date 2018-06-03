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سموه يهنئ فارس العرب بالإنجاز

محمد بن زايد: المركز الأول طمـوح إمـاراتي دائم

المصدر:
  • دبي - البيان الرياضي
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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة فوز «مسار» لجودلفين ببطولة سباق الديربي الإنجليزي. وقال سموه، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا القلبية لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بطل سباق الديربي الإنجليزي الحدث الأشهر في سباقات الخيول الكلاسيكية عالمياً.. إنجاز رياضي مشرف لنا جميعاً.. تحقق عن جدارة ويسجل للتاريخ.. المركز الأول طموح إماراتي دائم».

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