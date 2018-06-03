حمدان بن محمد: رؤية فارس العرب قادتنا للفوز

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن فخره وسعادته بفوز «مسار» لجودلفين بلقب الديربي الإنجليزي على مضمار إبسوم يوم أمس، وأشاد سموه بأداء البطل «مسار» الذي نال اللقب بعد منافسة قوية أمام نخبة من الخيول الأبطال في إنجلترا، مشيداً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي دائماً ما تقودنا إلى نيل المركز الأول. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن البطل «مسار» كانت بدايته طيبة من دبي، مشيراً سموه إلى أن هذا الإنجاز العالمي يعتبر بداية خير في موسم السباقات الإنجليزية. وعن فوز خيل سموه «دي إكس بي» بمركز الوصافة خلف البطل «مسار»، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «كلنا فريق واحد» وجودلفين فريق إماراتي يمثل الوطن في هذا التحدي العالمي.

وأضاف سموّه في تصريحات تلفزيونية لقناة «دبي ريسنغ»: «استبشروا خيراً بنتائج خيولنا في السباقات المقبلة». واختتم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقوله إنه يشعر بالفرحة بتواجد فريق قوي يمثل كفاءات وطنية، معرباً سموه عن تفاؤله بتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة.