محمد بن راشد يتوج بطلاً لسباق الديربي الانجليزي

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عصر اليوم بطلا لسباق الديربي الانجليزي الكلاسيكي الحدث الأشهر والأعرق في سباقات الخيول الكلاسيكية بالعالم والذي أقيم علي مضمار ابسوم العريق بإنجلترا .

وتسلم جائزة الفوز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وسط ترحيب وتصفيق الجماهير الغفيرة لهذا الانتصار المستحق .

وأثنى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على الجهد الذي بذل من قبل فريق جودلفين وتحقيقه للانتصار المشرف ..مؤكدا سموه المضي نحو طريق حصد المراكز الاولى ، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضا.