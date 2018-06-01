12 مهرة تشارك في كأس الوثبة ستاليونز على مضمار تولوز

تتجه الأنظار اليوم، إلى مضمار تولوز الفرنسي العريق، حيث ينطلق سباق كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وخصص كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 م، البالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، للمهرات العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وتشارك فيه 12 مهرة، تتصدرها «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، ويشرف على «العزيزة»، المدرب الفرنسي فرانسوا روهات، ويقودها الفارس فرانسوا زافير بيرترا.

ويمثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، المهرة «باسيل»، ويشرف عليها المدرب توماس ديمولتي، ويقودها الفارس فالنتين سيجوي، ويتزامن السباق مع إقامة سباقين للخيول العربية، أبرزها سباق بري نورنيز لمسافة 1600 م، البالغ جائزته المالية 16 ألف يور.

ويشارك فيه 12 مهراً، يتقدمها «أوفيسر» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والممثل الثاني لخيول الإمارات، هو المهر «دريان» لياس لإدارة سباقات الخيل، ويشرف عليه دي غوليمين، ويقوده ألكساندر غافلان، والممثل الثالث لخيول الإمارات، هو المهر «إياس» أيضاً لياس لإدارة سباقات الخيل.

ويشرف عليه أي كليمنت، وبقيادة غوليوم ترولي دو بريفا، وخصص الشوط الثالث (بري هيبدرومو دو تولوز) للخيول العربية في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 2000 م، وجوائزه 16 ألف يورو، وتشارك فيه 10 خيول، من أبرزها «نو آند نو الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.