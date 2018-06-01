صراع المهرات على لقب الأوكس الإنجليزي اليوم

تتجه أنظار عشاق ومحبي سباقات الخيول العالمية نحو مضمار إبسوم العريق بإنجلترا، حيث ينطلق سباق الأوكس الكلاسيكي للفئة الأولى المخصص للمهرات عمر 3 سنوات.

وسبق أن نالت خيول الإمارات اللقب 12 مرة من قبل، وتمثلها في السباق هذا العام المهرة «وايلد إيليوشن» لجودلفين بقيادة وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي أبلبي، و«اجتياح» لعبدالله سعيد النابودة، بقيادة جيمس سبنسر، وإشراف ديفيد سيمكوك.

وأبرز المرشحات للقب «باي باي بيبي» لمايكل تابور، بقيادة وأين لوردان، وإشراف إيدن أوبرين، و«ماجيك واند» لمايكل تابور، بقيادة ريان مور، وإشراف إيدن أوبرين، و«فور إيفر توغيذر» لمايكل تابور، بقيادة دوناشا أوبرين، وإشراف إيدن أوبرين، إلى جانب «بيرفكت كلاريتي» بقيادة آدام كيربي، وإشراف كلايف كوكس، و«غيف آند تيك» لنيكولاس جونز، بقيادة جيمس دويل.

وإشراف وليام هاجس، و«آي كان فلاي» لمايكل تابور وديريك سميث، بقيادة سيمي هيفرنان، وإشراف إيدن أوبرين، و«فلاترينغ» لمايكل تابور وديريك سميث وجون ماغنير، بقيادة بي. بيجي.الشوط الافتتاحي

ينطلق الشوط الأول الافتتاحي «إنفستك وود كوت ستيكس» في الخامسة عصراً بتوقيت الإمارات، لمسافة 1200 متر للخيول عمر سنتين، وذلك بمشاركة 8 خيول، ويمثل الإمارات «ترو بليف» لجودلفين، بقيادة وليام بويك، وإشراف شارلي أبلبي.

وأبرز المنافسين على اللقب «إتس ذا أونلي واي» بقيادة ريان مور، وإشراف ريتشارد هانون، و«ماريز دياموند» بقيادة سيلفستر دي سوزا، وإشراف مارك جونستون، و«أوسين بوت» بقيادة فرانكي ديتوري، وإشراف جورج سكوت، و«كوتوباناما» بقيادة أندري أتزيني.

وإشراف ميك شانون، و«ميندوزا» بقيادة أويسن مورفي، وإشراف بريان ميهان، و«جنقل إن ذا بنغل» بقيادة شارلس بيشوب، وإشراف ميك شانون، و«كوزيك لو» بقيادة بي ماكدونالد، وإشراف ريتشارد فاهي.

«إنفستك مايل»

يشهد الشوط الثاني «إنفستك مايل» مشاركة 9 خيول لمسافة الميل ونصف الميل، وأبرز المرشحين «ميد بيرن دريم» بقيادة فراني نورتون، وإشراف بيتر هيدجر، و«كينجز بافيليون» بقيادة بين كيرتس، وإشراف جاسون وارد، و«ما شام ستار» بقيادة بي. ماكدونالد، وإشراف مارك جونستون، و«دونشا» بقيادة أندريا أتزيني.

وإشراف روبرت إيدري، و«إيبل جاك» بقيادة هاري بنتلي، وإشراف شيوارت ويليامز، و«ميتيكال مادنس» بقيادة جيمس دويل، وإشراف ديفيد أوميرا.

مشاركة «هوكبيل»

ينافس «هوكبيل» لجودلفين على لقب «كورونيشن كب» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى، وذلك بقيادة وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي أبلبي.

وقد حقق المهر الفوز في آخر مشاركاته في سباق دبي شيماء كلاسيك أمسية كأس دبي العالمي 2018.

وأبرز المنافسين في الشوط «إيداهو» لمالكه مايكل تابور وديريك سميث ومسز ماغنير بقيادة ريان مور، و«كراكسمان» لمالكه أوبنهمير بقيادة ديتوري، وإشراف جون غوسدن.

ويتنافس بالشوط «ويندستوس» بقيادة أدري دي فريز، و«يوكاتان» بقيادة دوناشا أوبرين، وإشراف إيدن أوبرين، و«سالوين» بقيادة سيلفستر دي سوزا.

... و«عجمان كينغ» بالرابع

يتوقع أن يشهد الشوط الرابع «إنفستك هانديكاب» لمسافة الميل وربع الميل مشاركة شرسة بين 11 خيلاً أبرزهم «عجمان كينغ» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة أندريا أتزيني، وإشراف روجر فاريان، وقد حقق الفوز في آخر مشاركاته بمضمار دونكاستر.

وأبرز المنافسين على اللقب «دارك ريد» بقيادة ريان مور، وإشراف إيد دنلوب، و«أناذر تتش» بقيادة توني هاملتون، و«بروروكو» بقيادة ديفيد روبرت.

لقاء ساخن

يتوقع أن يشهد الشوط السادس «إنفستك سوري» لمسافة 1400 متر، صراعاً ساخناً بين ستة خيول قوية متقاربة المستوى، من أبرزها «أروم» لجودلفين بقيادة وليام بويك، وإشراف شارلي أبلبي، و«ليك فولتا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة سيلفستر دي سوزا، وإشراف مارك جونستون، و«تدبير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كرولي، وإشراف بريان ميهان.

الشوط الأخير

ينتظر أن يشهد الشوط السابع والأخير «إنفستك زيبرا» لمسافة 1400 متر، صراعاً قوياً بين 14 خيلاً يتصدرهم «أكسيشن» بقيادة ستيفن دونوهو.

ومن أبرز المنافسين للقب «رولاند روكس» بقيادة دي سيلفا، وإشراف جون ريان، «بيللي ميدي» بقيادة ديفيد بروبرت، و«البشر» بقيادة نيكي ماكاي، و«ريب أورف» بقيادة هايلي تيرنر، و«شيرد إيكوتي» بقيادة جاك جاريتي.

و«تورين ستار» بقيادة هارلي بنتلي، و«رايت آكشن» بقيادة توني هاملتون، و«بلاك بيس» بقيادة بادي برادلي، و«سويفت أبروفال» بقيادة أويسن مورفي، و«كلوببول» بقيادة بادي ماترز، و«غالواي هيلز» بقيادة سيلفستر دي سوزا.

حمدان بن راشد ينال اللقب 3 مرات

نال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، لقب الأوكس الإنجليزي 3 مرات من قبل. وجاءت بداية الإنجازات في عام 1990، عن طريق المهرة «سلسبيل»، بقيادة ويلي كارسون ، فيما جاء فوز سموه باللقب الثاني عام 2005، بواسطة المهرة «أسوارة»، بقيادة الفارس ريتشارد هيلز.

كما توج سموه باللقب الثالث عام 2014، عن طريق الرائعة «تغرودة».

وجاء فوز «تغرودة»، بقيادة الفارس بول هاناغان وإشراف المدرب جون جوسدن، مسجلة زمناً قدره 2.34.89 دقيقة، بفارق ثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «طرفاشة»، المملوكة لسموه أيضاً.

خيول آل مكتوم تتوج 12 مرة

حققت خيول آل مكتوم إنجازات مشرفة في سباق «الأوكس» الإنجليزي الكلاسيكي المخصص للمهرات خلال الأعوام الماضية، حيث نالت اللقب 12 مرة.

ونال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفوز باللقب 4 مرات من قبل.

وجاء فوز سموه ببطولة السباق لأول مرة عام 1985، عبر المهرة الرائعة «أوسو شارب»، بقيادة الفارس ستيف كوثين وإشراف المدرب هنري سيسيل.

وكان الفوز الثاني لسموه عام 1987، بواسطة المهرة «يونيتي»، بقيادة الفارس والتر سوينبورن وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

وحقق سموه الفوز الثالث على التوالي عام 1988، بواسطة المهرة «ديمينيوندو»، بقيادة الفارس ستيف كوتين.

وجاء الإنجاز الرابع عام 1993، بواسطة المهرة «إنتربيدتي»، بقيادة الفارس مايكل روبرتس وإشراف المدرب الفرنسي أندريه فابر.

ونال المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، شرف الفوز بالسباق عام 1989، بواسطة المهر «سنوبرايد»، بقيادة الفارس ستيف كوثين.

كما ظفر باللقب أيضاً عام 1991، بواسطة المهرة «جت سكي ليدي»، بقيادة الفارس ستيف كوتين.

وحقق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، الفوز باللقب 3 مرات في عام 1990، عن طريق المهرة «سلسبيل»، بقيادة الفارس ويلي كارسون وإشراف المدرب جون دنلوب.

وجاء فوز سموه باللقب عام 2005، بواسطة المهرة «أسوارة»، بقيادة الفارس ريتشارد هليز.

كما نال سموه اللقب عام 2014، عن طريق المهرة الرائعة «تغرودة».

وظفر فريق «جودلفين» باللقب ثلاث مرات في أعوام 1994، 1995، 2002، وذلك عن طريق «بلانشين»، «مونشيل» و«كازيا»، بقيادة الفارس ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

1779

أطلق الاسم على السباق تيمناً باسم مقاطعة «ذا أوكس»، والتي تقع شرق إبسوم، التي تعود إلى إيرل أوف ديربي الثاني عشر في القرن الثامن عشر، حيث قام مع ضيوفه في المقاطعة بتنظيم السباق في 1778.

الانطلاقة الأولى للسباق كانت في 1779، باسم «أوكس ستيكس»، وذلك قبل عام من الديربي الإنجليزي، وظفرت بلقبه البطلة «بريدجيت»، لمالكها اللورد ديربي.

وفي منتصف عام 1860، أصبح سباق الأوكس من أبرز السباقات البريطانية للخيول عمر 3 سنوات، والتي أصبحت تعرف بالكلاسيكية.