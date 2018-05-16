مربط دبي بطل «ويلز الدولية لجمال الخيل»

لمع مربط دبي للخيول العربية ببريقه الجمالي الذهبي في بطولة ويلز الدولية لجمال الخيل العربية، والتي شهدتها النمسا يومي 6 و7 مايو الجاري، مسجلاً ثنائية ذهبية وفضية مكنته من إحراز المركز الأول الذي سطرت حروفه الذهبية ثلاثة خيول من أجمل إنتاج أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم».

وقد تصدر مربط دبي المشهد الجمالي في البطولة التي استقطبت أقوى المرابط العالمية وأجمل الخيل العربية الأصيلة في منافسات تعد إحدى أبرز علامات الانطلاقة الكبرى للموسم الخارجي، وذلك بعد التألق الشامخ للمربط في الموسم المحلي الذي تميز بإحرازه أغلب كؤوس زايد للخيول العربية وكأس الإمارات، فضلاً عن الحصيلة الثقيلة من الميداليات والألقاب والمعدلات القياسية مع كوكبة من الخيل الجديدة من إنتاجه المحلي.

مركز ذهبي

وكان عنوان الخيول الفائزة لمربط دبي في بطولة ويلز النمساوية لهذا الموسم الإنتاج المتميز من الفحل الأكثر غزارة في صناعة الأبطال الجدد؛ الفحل «إف إيه إل رشيم»، كما توج المهر «دي نواصي» ابن «أف إيه إل رشيم» والفرس «دي نوال» بذهبية بطولة المهرات عمر السنة، ونال المهر «دي شلال» وهو أيضاً ابن الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي شهلة» ذهبية المهور.

كما أحرز المهر «دي بارق» وهو كذلك ابن الفحل إف إيه إل رشيم والفرس رويال أميرة فضية الأمهار بعمر السنة، مما مكن مربط دبي من انتزاع المركز الذهبي الأول بين المرابط المتوجة في البطولة والتي تقاسمت مراكز البطولات التي انفرد مربط دبي فيها بثنائية ذهبية.

الجيل الثالث

من أبرز علامات تميز مربط دبي في بطولة ويلز لجمال الخيل العربية التتويج الذهبي للجيل الثالث من إنتاجه المحلي من الأبطال؛ فالمهرة «دي نواصي» هي بنت الفرس «دي نوال» بنت الفرس «دي نور»، وهذه سلسلة تؤكد أن إنتاج مربط دبي قد مضى بعيداً وعميقاً في ترسيخ قاعدة صلبة بنى ولا يزال يبني عليها صروحاً من البطولات المتناسلة للخيل العربية الأصيلة، مؤكداً أن الأهداف التي رسمتها القيادة الرشيدة قد تحققت وأن الخيل العربية الأجمل تعيشه مستقبلها في الحاضر.

وبالنتائج الذهبية التي تصدر بها مربط دبي قمة بطولة ويلز الأخيرة، عزز المربط مكانته هذا العام، مما يؤكد انطلاقة جيدة في موسم من المتوقع أن يرتفع مستواه التنافسي بين الإنتاج الجديد من الخيول العربية الأصيلة، التي أصبح مربط دبي للخيول العربية علامة بارزة في إنتاجها محلياً داخل أسوار المربط، فضلاً عن الانتشار الواسع لهذا الإنتاج في مختلف المرابط المحلية والعالمية، وهو ما يعزز مكانة المربط عالمياً في خدمة الخيل العربي الأجمل والمحافظة عليها وتطويرها.

تميز جديد

تسجل بطولة ويلز لجمال الخيل العربية في العام 2015 تميزاً جمالياً عالياً لمربط دبي في فئة المهرات، حيث استطاع التربع على عرض هذه الفئة من خلال الميدالية الذهبية التي توجت بها المهرة «دي سفانا» والفضية لوصيفتها المهرة «دي هبة» وفضية بطولة المهور للمهر «دي كرار».

كما تسجل بطولة ويلز لجمال الخيل في العام 2016، تميزاً جديداً للمربط، وذلك في فئة المهرات حينما تربع على عرش بطولة هذه الفئة من خلال الميدالية الذهبية التي توجت بها المهرة «دي غنيمة» والميدالية الفضية للمهرة «دي يمامة» والميدالية البرونزية للمهرة «دي حنين» بالإضافة إلى الميدالية البرونزية للفرس «دي نوال».

رأي

المرازيق: إنتاجنا المحلي قال كلمته في البطولة

عبر عبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي، عن سعادته بالنتائج التي حققها المربط والتي اعتبرها جيدة بالنظر لقوة المنافسة، كما أكد المدير التنفيذي لمربط دبي، أن الإنتاج المحلي لمربط دبي قد قال كلمته بقوة في البطولة.

واعتبر المدير التنفيذي لمربط دبي، أن هذه النتائج دليل على أن المربط قد بلغ مرحلة إنتاج ما بعد الإنتاج بتتويج الجيل الثالث من الخيل البطلة التي انطلقت من الفرس «دي نور» ثم الفرس «دي نوال» وصولا إلى بطلة ويلز هذا العام المهرة «دي نواصي». كما أشاد المرازيق بالقوة الإنتاجية للفحل رشيم الذي أصبح علامة إنتاجية عالمية وقياسية في تاريخ الخيل العربية الأصيلة.

مسيرة

التوحيدي: سعداء بالبداية الجيدة

قال المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي: نحن سعداء بهذه البداية الجيدة في الموسم الخارجي، وسعداء بما يحققه إنتاجنا المحلي الذي يحمل اسم فخر الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم»، بوتيرة جيدة ونتائج مباركة مكنت مربطنا والعديد من المرابط حول العالم من تعزيز الصورة المشرقة لتطور الخيل العربية.

وأضاف المشرف العام مدير عام مربط دبي: نحن نعتبر الصدارة الذهبية لمربط دبي في بطولة ويلز علامة جديدة من نجاح مسيرة الإنتاج المحلي النوعي في محطة متجددة ومؤدية إلى مزيد من التوفيق بإذن الله، لاسيما ونحن مقبلون على بطولات كبرى لا يقل مستواها التنافسي عن بطولة ويلز، ولدينا من الخيل الأجمل ما يؤهلنا للعمل والأمل من أجل المحافظة على مكانتنا القيادية بين المرابط الكبرى في العالم.