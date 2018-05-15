«هند» لـ «ياس» تحلّق بكأس «الوثبة ستاليونز»

حلقت المهرة «هند» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف دي موريسون، وبقيادة فلافين جارنر، بلقب كأس الوثبة ستاليونز، البالغ إجمالي جوائزه المالية 10 آلاف يورو، والذي أقيم أول من أمس بمضمار رويان الفرنسي، ضمن النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد، والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده بشعار (عالم واحد.. 6 قارات.. أبوظبي العاصمة).

ويأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين، على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويتضمن المهرجان سباقات كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ «أم الإمارات» هوليوود 2018، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

نجومية

وأكدت «هند» نجوميتها في ظهروها الأول هذا الموسم، لتتفوق على منافسيها بكل جدارة، وجاء فوزها بفارق طول عن المهرة «سوريدي» للمالكة لوتيتيا دولاس، وبإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة ديفيد ميشو، بعد أداء قوي خلال مجريات السباق. وقطعت «هند»، البالغة من العمر أربع سنوات، مسافة السباق في زمن قدره 1:56:90 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «مجاهد»، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وبقيادة الفارس سبستيان ميلوت.

وكانت «هند» المنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «جلبيتكا»، قد خاضت 4 سباقات في العام الماضي، وحققت أول فوز لها هذا الموسم، لتواصل انتصارات خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل، على الساحة العالمية.