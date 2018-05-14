150 فارساً وفارسة في افتتاح موسم فروسية الشارقة

بمشاركة 150 فارساً وفارسة من العديد من أندية وإسطبلات الفروسية في الدولة، افتتح نادي الشارقة للفروسية والشباب، أول من أمس، موسمه الصيفي 2018، والذي يتضمن 10 بطولات صيفية، تمتد لغاية 15 سبتمبر المقبل، وأقيمت الأولى على أرض الصالة المغلقة، برعاية شركة الكيحل، وشملت على 4 أشواط، وبمستويات مختلفة، وتكونت من أربعة مستويات متدرجة بالارتفاع، من 70 ولغاية 140 سم.

وشهد البطولة وقام بتتويج الفائزين، سلطان خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وفي الشوط الأول، شوط المبتدئين، وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة، يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد، بحواجز يصل ارتفاعها حتى ٧٠ سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين 43 فارساً، وأنهى منهم المسار من دون أخطاء 29، ومنهم : عبد الله بالهول، هنا الحاج، أحمد الهاشمي، عبد الرحمن البشري، محمد بالهول، خليفة الشامسي، سلطان حارب النعيمي، الشيخ سلطان عبد العزيز النعيمي، هشام غريب، الشيخ حميد عبد العزيز النعيمي.

نجاح ملحوظ

شهد الشوط الثاني، وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة، يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد، بحواجز يصل ارتفاعها حتى 90 سم، مشاركة 37 فارساً، أنهى منهم 17 فارساً المسار من دون أخطاء، ومنهم: محمد الكربي، وسلطان محمد النعيمي، وجيسيكا بلاك، وهشام غريب، وراشد الفلاسي، وهيا الشامسي، وأسامة الرفاعي، وماريا مونتزانا، وفهد إبراهيم الهرمودي، وعصام زبيبي، وجواهر إبراهيم العوادي.

ونجح في اجتياز الحواجز، وبدون أخطاء، 12 فارساً وفارسة، من أصل 48 مشاركاً في الشوط الثالث: وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة، يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد، بحواجز يصل ارتفاعها حتى 100 سم، ومنهم: فهد إبراهيم الهرمودي، ورامي غريب، وعبد العزيز الكندي، وسيف الكربي، وهشام مهند غريب، وليفا سميث، وجيسيكا بلاك، وعيسى عمران.

الزبيبي متصدراً

وتصدر الفارس محمد فادي الزبيبي من نادي مندرة للفروسية، على صهوة جواده «فادون»، بزمن «67.43»، الشوط الرابع الختامي، وحل ثانياً الفارس هشام غريب من نادي الشارقة، على صهوة جواده « كولونيل «، بزمن «74.99»، والثالث الفارس عيسى عمران العويس، على جواده «أفاليون»، بزمن «79.38»، ورابعاً الفارس عمر المرزوقي، بصحبة جواده «باغيرا»، والخامس الفارس موفي الكربي.