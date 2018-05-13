خيول الإمارات تنافس على كأس الوثبة ستاليونز بفرنسا

تتوجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة، عصر اليوم إلى مضمار رويان الفرنسي، حيث ينطلق سباق كأس الوثبة ستاليونز، ضمن النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بشعار «عالم واحد.. 6 قارات».

ويأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويتضمن المهرجان سباقات كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» هوليود 2018، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

ويشارك في السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة (المبتدئة) في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر (عشبي)، 12 جواداً وهو رقم قياسي من الخيول التي تشارك في مضمار رويان، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 10000 يورو.

وتنافس خيول الإمارات على اللقب، يتقدمها «جاهز» بإشراف فرانسوا روهات وبقيادة كليمنت كاديل، و«ملمس» بإشراف دايمن فاتريجانت وبقيادة توماس مسينا، وتعود ملكيتهما لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وكان «جاهز» المنحدر من نسل «نو ريسك الموري» والفرس «زيفا» قد خاض سباقان جاء خلالهما في المركزين التاسع والرابع على التوالي، فيما تخوض «ملمس» ابنة «نوريسك الموري» والفرس «قصور» أول مشاركة لها.

ويمثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، المهرة «هند» بإشراف المدرب فيليب سوجرب، وبقيادة فلافين جارنر، وتبلغ من العمر أربع سنوات.

وكانت «هند» المنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «جلبيتكا» قد خاضت 4 سباقات، وأفضل نتائجها حلولها في المركز الثالث مرتين، أبرزها في سباق بري دجورمان، حيث حلت ثالثة بفارق نصف طول عن الفائز وأنف عن الثاني.

الجدير بالذكر أن الصين احتضنت أول سباق لكأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة، بعد انضمامها مؤخراً إلى عضوية الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا».

الدعم

ويدعم المهرجان هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.