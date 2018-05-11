سباق ويندسور الملكي للقدرة ينطلق اليوم

ينطلق سباق ويندسور الملكي للقدرة لمسافة 120 كم، في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم «بتوقيت لندن»، العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات، بحضور أصحاب السمو الشيوخ، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث.

ويشهد السباق، مشاركة فرسان الإمارات والبحرين ودول أوروبا، باعتباره يمثل بداية الموسم الأوروبي.

وينقسم السباق إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 33.5 كيلومتراً «اللون الأحمر»، المرحلة الثانية لمسافة 33 كيلومتراً «اللون الأزرق»، والمرحلة الثالثة لمسافة 28 كيلومتراً «اللون الأبيض»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 25.5 كيلومتراً «اللون الأصفر». وأجريت يوم أمس عملية الفحص البيطري للخيول، ووزن الفرسان المشاركين استعداداً للسباق.

سجل الأبطال

ويملك فرسان الإمارات سجلاً ذهبياً وتاريخاً مشرفاً في السباق منذ انطلاقته عام 2013، برعاية مملكة البحرين، حيث توج الفارس راشد البلوشي بطلاً لأول نسخة، فيما حل الفارس سعيد أحمد جابر في المركز الثاني.

وشهد عام 2014، تقاسم المركز الأول بين الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على صهوة الفرس «اليمامة»، و سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على صهوة الجواد «أونيريك دي بيشيريل».

حيث دخلا خط النهاية سوياً، مسجلين زمناً قدره 4.09.36 ساعات، فيما جاء الفارس الشيخ حشر بن محمد ثاني آل مكتوم في المركز الثالث، على صهوة الجواد «ساتانيك لارزاك»، مسجلاً زمناً قدره 4.53.37 ساعات.

وظفر باللقب في عام 2016، الفارس سيف المزروعي من إسطبلات «إم.آر.إم»، ممتطياً صهوة «رماح»، بزمن قدره 4.41.27 ساعات، تلاه الفارس البحريني عبد الصمد محمد في المركز الثاني، ممتطياً صهوة الجواد «ديروم غاليم»، في زمن قدره 4:47:06 ساعات، بينما جاء الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في المركز الثالث، ممتطياً صهوة الجواد «انتصار» لإسطبلات «إم.آر.إم».

وسطر فرسان الإمارات أروع الإنجازات في نسخة العام الماضي، باحتكارهم المراكز الثلاثة الأولى.

حيث توج الفارس سعيد الخياري بطلاً للسباق، ممتطياً صهوة الجواد «ضاحي» لإسطبل «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 4.47.48 ساعات، واحتل الفارس سعيد المهيري، المركز الثاني، ممتطياً صهوة الفرس «زعامة» لإسطبل «إم.آر.إم»، مسجلاً زمناً قدره 4.47.49 ساعات، وجاء الفارس عبد الله غانم المري في المركز الثالث، ممتطياً صهوة «توم جونز» لإسطبل «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 4.47.50 ساعات.

انطلاقة مهمة

وأكد محمد العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أهمية السباق، باعتباره محطة انطلاقة الموسم الأوروبي، الذي يسعى خلاله فرسان الإمارات إلى إحراز مزيد من الإنجازات، والاستعداد بصورة مثالية.

فضلاً عن رفع جاهزية الخيول قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة، لعل أبرزها بطولة العالم لألعاب الفروسية، التي ستقام في مدينة تريون بمقاطعة بولك في ولاية كارولاينا الشمالية الأميركية سبتمبر المقبل، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الحدث الذي يقام في الحديقة الملكية الخاصة، والذي يحظى بحضور رفيع المستوى من أصحاب السمو الشيوخ.

و الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث، والأمير فيليب زوج الملكة ودوق إدنبرة، وعدد من المسؤولين.

وأضاف العضب لـ «البيان الرياضي»، أن المنافسة ستتميز بالقوة والإثارة، نظراً للمشاركة العالمية في البطولة، إلى جانب مشاركة فرسان الإمارات.

وذلك بوجود نخبة الفرسان من مختلف الدول، وخاصة الأوروبية، ما يجعل المنافسة قوية وساخنة، مشيراً إلى أن السباق يشهد مشاركة خليجية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة راعية البطولة، ومشاركة الأشقاء العرب من المغرب والجزائر.

وتوجه العضب، بالشكر، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللا محدود من سموه، الذي ترجمه الحضور القوي لدولة الإمارات في منافسات القدرة على الخارطة العالمية، مضيفاً إن اهتمام فارس العرب برياضة الآباء والأجداد، جعل الإمارات رقماً صعباً في المنافسات العالمية.

وكشف العضب عن مشاركة 10 فرسان من دولة الإمارات، أبرزهم الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، حيث تشارك الدولة بعشرة خيول، وفق النظام المتبع في البطولة من إسطبلات «إم.آر.إم»، وإسطبلات«إم 7»، وإسطبلات«إف 3».

وأثنى العضب على جهود اللجنة المنظمة لمهرجان ويندسور الملكي، وعلى تقديمها الدعوة والاستضافة في البطولة التي تقام وفق أعلى المستويات .

واختتم العضب، متمنياً أن يواصل فرسان الإمارات مشوار التألق وحصد الذهب على غرار السنوات الماضية، التي سطر فيها فرساننا أروع الإنجازات، معرباً عن أمنياته بالتوفيق لجميع فرسان الدولة المشاركين.

شروط

اشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات وأكثر، وتقرر ألا تزيد نبضات قلب الخيل في الدقيقة على 64 نبضة، وتقرر أيضاً ألا يزيد وزن الفارس على 70 كيلوغراماً. كما تقرر ألا تقل السرعة عن 12 كيلومتراً في الساعة.

إسماعيل محمد: «مرعب» و«زعامة» و«أورانج» تخوض التحدي

أكد المدرب إسماعيل محمد أن الجواد «مرعب» والفرس «زعامة» والفرس «أورانج» تمثل إسطبلات «إم.آر.إم» في سباق اليوم، مشيراً إلى أن سباق ويندسور هو أول السباقات الأوروبية، متمنياً التوفيق لفرسان الإمارات.

وأضاف إسماعيل محمد لـ«البيان الرياضي»، إن الجواد «مرعب» حقق نتائج مميزة في أوستن بارك بانجلترا الموسم الماضي فضلاً عن إنجاز كأس صاحب السمو رئيس الدولة في العام 2015.

وهو من إنتاج وتوليد مزارع وإسطبلات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أستراليا، فيما تمتلك «زعامة» سجلاً ذهبياً ، خاصة على مستوى السباقات الأوروبية، لافتاً إلى أن الفرس «أورانج» سبق لها الفوز بتحدي الـ160 في إسبانيا.

محمد السبوسي: ماضون على نهج اكتشاف الأبطال

كشف المدرب محمد السبوسي عن مشاركة إسطبلات «إم 7» بثلاثة خيول عبر الجواد «عفريت» و«آلندا» و«شاباش أمير». وقال السبوسي لـ«البيان الرياضي»، إن إسطبلات«إم 7» تتطلع إلى تشريف الوطن والمحافظة على اللقب، الذي نال شرف الفوز فيه الجواد «ضاحي» العام الماضي، والذي سيعود للمشاركة في الموسم الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

مؤكداً أن إسطبلات «إم 7» ماضية على نهج اكتشاف الأبطال بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال السبوسي: التركيز على سباق ويندسور سيكون بنسبة 100%، فيما سيكون التركيز بنسبة 200% على بطولة العالم لألعاب الفروسية في أميركا.