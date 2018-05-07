محمد بن راشد يشهد سباق 1000 جينيز الإنجليزي في «نيوماركت»

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، سباق 1000 جينيز الإنجليزي الذي أقيم يوم أمس، بمضمار نيوماركت العريق بإنجلترا.

كما شهدت السباق، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم. وحضر السباق عدد من الشيوخ والمسؤولين وملاك الخيول وجمع غفير من جمهور وعشاق السباقات الإنجليزية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

ـــ محمد بن راشد يشهد 1000 جينيز الإنجليزي