محمد بن راشد يشهد سباق 2000 جينيز الإنجليزي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سباق 2000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي الذي أقيم على مضمار " نيوماركت رولي مايل" العريق بانجلترا والذي يعد أول السباقات الكلاسيكية في إنجلترا، ويستأثر باهتمام ملاك وعشاق سباقات الخيل وبمشاركة نخبة خيول من مختلف أرجاء العالم.

وشهد السباق إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الأميرة هيا بنت الحسين حرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ومع انطلاقة الشوط الافتتاحي حققت خيول الإمارات بداية موفقة وإنجازا جديدا عبر شوط "سبرينغ لودج ستيكس" لمسافة 1800 متر، وبمشاركة 16 خيلاً قوية من مختلف أرجاء العالم، إذ انتزع المركز الاول في الشوط الافتتاحي الجواد "أويسس شارم" لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بينما حصد المركز الثاني المهر "شارقة بريدج" للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريه اتزيني، وإشراف المدرب روجر فاريان.

وفي شوط "دونادين جوكي كلب ستيكس" ـ "جروب 2" ولمسافة 2400 متر، وبمشاركة 5 خيول، حصد المركز الاول المهر "ديفو" للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وبقيادة الفارس اندريه اتزيني، وإشراف المدرب روجر فاريان.

وشهد الشوط الرئيسي للسباق "2000 جينيز ستيكس الإنجليزي" ولمسافة 1600 متر للفئة الأولى، وبمشاركة 14 خيلاً منافسة حامية حقق من خلالها المهر "ساكسون واريور" المركز الاول بإشراف المدرب آيدين اوبراين بينما جاء المهر "تب تو وين" في المركز الثاني بإشراف المدرب روجر تيل أما المركز الثالث فقد كان من نصيب المهر "مسار" لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وواصلت خيول الامارات انتصاراتها منتزعة صدارة شوط "هوت ستريك هانديكاب" ولمسافة 1200 متر، وبمشاركة 12 خيلاً، تفوق من بينهم الجواد

"تربل كويست" لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي وجاء في المركز الثاني الجواد "بريستبيري بارك" لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وبقيادة الفارس بي جي ماكدونالد، وإشراف المدرب مارك جونستون.

وتسلم جائزة الفوز بالشوط نيابة عن المالك الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم وسط تصفيق الجماهير لهذا الانتصار.

وتواصلت أيضا الانتصارات الاماراتية في شوط "هافانا غولد نيوماركت ستيكس" لمسافة 2000 متر، وبمشاركة 8 خيول، محققة المراكز الثلاثة الاولى إذ نال المركز الاول المهر "كي فيكتوري" لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي وقد حقق المركز الثاني المهر "أولد بيرشيان" لجودلفين، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي ..أما المركز الثالث فقد حققه المهر "هاي براو" للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

وفي الشوط الاخير اختتم فريق جودلفين هذا المحفل الرياضي بفوز مستحق ناله المهر "سيمبلوزيشن " ولمسافة 1600 متر، وبقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

هذا وينطلق غدا سباق الجينيز 1000 بمشاركة نخبة من الخيول العالمية ستتنافس في أشواط السباق المختلفة لفعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجينيز الانجليزي الكلاسيكي العريق.

حضر السباق في يومه الاول عدد من الشيوخ والمسؤولين وملاك الخيول وجمع غفير من جمهور وعشاق السباقات الإنجليزية.