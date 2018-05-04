نقل الأجنة يتصدر جلسات تربية الخيول

تواصلت فعاليات النسخة التاسعة للملتقى العالمي لخيول السباق العربية الأصيلة، المقامة تحت مظلة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية في نسخته العاشرة.

وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة، بمشاركة 400 شخصية من مختلف أنحاء العالم في جميع التخصصات.

ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشهدت الجلسة الأولى بعنوان تربية الخيول نقاشاً مثمراً عن نقل الأجنة.

وقبل انطلاقة الجلسة الأولى من الملتقى تحدثت الدكتورة حصة العتيبة سفيرة الدولة لدى إسبانيا التي توجهت بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الجهد الكبير الذي قام لإعلاء الخيل العربي عبر مهرجان سموه العالمي، وقالت إن الملتقى في عامه الحالي يحظى بأهمية خاصة لأنه يتزامن 100 عام على ميلاد الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.

وقالت: القائد المؤسس لدولة الإمارات وضع الأسس للاهتمام بالخيول العربية في مرحلة مبكرة، وكل النجاحات التي وصلت إليها الإمارات الآن في عالم الخيول كانت بسبب نظرته الثاقبة ومواصلة الشيوخ في الاهتمام بالخيول ودعمها حتى أصبح الخيل العربي ينافس عالمياً في السباقات الدولية ويحرز البطولات.

ثقافة الشعوب

وقالت حصة العتيبة: إن الاهتمام بالخيول يعكس ثقافة الشعوب العربية التي ترى في الخيل رمزاً للمقاومة والقوة والجمال وكلها صفات تشبعت بها الشعوب العربية ومتوفرة في الخيول، وأشادت سفيرة الدولة لدى إسبابنا بلارا صوايا على قيادتها لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي من نجاح إلى نجاح عبر سنواته العشر الماضية.

كما تحدث الدكتور عبد الله الريسي إنابة عن الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وقال إن مهرجان سمو الشيخ منصور حقق العديد من النجاحات التي جعلته معروف عالمياً، وبسببه أصبح للخيل العربي مكانته في مختلف السباقات، مؤكداً أن هنالك تطوراً ملحوظاً في المهرجان يصاحبه تطور في أداء الخيول.

وبدوره أكد مبارك النعيمي مدير إدارة الترويج الخارجي في دائرة السياحة والثقافة بأبوظبي، أن المهرجان ساهم بصورة كبيرة في الترويح السياحي لإمارة أبوظبي، كما نقل الصورة الحضارية للتراث الإماراتي والخيول العربية.

وتحدث أيضاً إدوارد حامض مدير الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، ذاكراً أن العام الحالي يمثل حدثاً خاصاً بالاحتفال بعام زايد بمناسبة 100 عام على ميلاده، معتبراً أن ذلك يمثل نوعاً من الوفاء للقائد المؤسس الذي أعطى وقدم الكثير.

نقل الأجنة

وتصدر موضوع نقل الأجنة في إنتاج الخيول العربية الأصيلة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي، واختلف المتحدثون في الجلسة التي أدارها الإعلامي البريطاني ديريك طومسون، وكانت بعنوان «تربية الخيول»، حول موضوع تقنية نقل الأجنة في الإنتاج وتأثيرها، خصوصاً في ما يتعلق بالصفات الوراثية للخيول العربية الأصيلة.

وأيد البعض عملية نقل الأجنة لكن وفق ضوابط محددة بحيث تتم بتقنية متطورة لا تترك أثراً على الفرس أو الجنين الناتج من العملية، فيما تحفظ البعض على الموضوع مشيرين إلى أنه ربما يترك آثاراً سلبية على السلالات.

وناقشت الجلسة العلمية أفضل السبل لكيفية إنتاج الخيل البطل، واتفق الجميع على أهمية اختيار السلالة الجيدة أولاً، حيث تلعب الفرس الدور الأكبر ثم بعد ذلك الفحل، وبعد ذلك هناك عناصر مهمة يجب مراعاتها مثل التغذية والتدريب المناسب للمهر وتحديد السباقات المناسبة له.

الضغط على الفرس

وقال عمر سكالي من المغرب إن نقل الأجنة باستمرار يشكل ضغطاً على الفرس، وقال إن هنالك من يعتمد على هذه الطريقة عدة مرات في العام الواحد، مبيناً أن ذلك ليس من مصلحة المالك.

وقال إيمانويل كاسي من فرنسا: إن نقل الأجنة مصرح به لمرتين في العام، ولكن أكثر من ذلك فلن يأتي بنتائج سلبية، واتفق معظم المتحدثون على ضرورة وضع قانون وضوابط تكون ملزمة للجميع.

وخلال الجلسة علق الحضور على عملية نقل الأجنة واعتبروها لا إنسانية وذكرت متحدثة من بريطانيا أن هذا الفعل يمثل جرماً في حق الفرس، وأنه يجب النظر لصحة الخيل قبل كل شيء.

حقائق

قدمت كاريت فورد من أميركا بعض المعلومات عن نقل الأجنة وقالت إن الفرس تنزل بويضتها خلال 21 يوماً ولكن إذا رغب الطبيب في عملية التسريع فإنه يمنحها حقنة.

وبالتالي تنزل البويضة الجديدة خلال 16 يوماً ويتم حقن البويضة ومتابعتها بالموجات الصوتية، وعندما يتحقق التلقيح والحمل يتم أخذ البويضة وزرعها في فرس حاضنة تكون قوية، يذكر أن الجنين يتمتع بخصائص الأم الأصلية التي تم أخذ البويضة منها بنسبة 70%، والفحل الأب بنسبة 30%، وتم اعتماد هذه التقنية من الواهو لكن مع اشتراط التنظيم.