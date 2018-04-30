فارس العرب يُهدي حمدان بن محمد أبياتاً شعرية

أهدى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أبياتاً شعرية بمناسبة فوز سمو ولي عهد دبي بلقب سباق القدرة التحضيري لبطولة العالم لألعاب الفروسية، الذي أقيم أول من أمس في مدينة تريون بمقاطعة بولك في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأميركية.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على «ستوري» بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» أبيات فارس العرب:

الفوزْ فالكْ ودومْ الفوزْ لكْ عاني

في روحتِكْ دومْ مِنْ فالِكْ وفي الجَيِّهْ

منْ وإنتهْ إصغيرْ في الميدانْ بإعلاني

وتاخذْ الفـوزْ بالقــوَّهْ ومَرديِّــهْ

كما نظم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أبياتاً شعرية احتفالاً بالانتصار الذي حققه سموه في السباق. وقال سموه:

رجعــت للخيــل .. والخيـل اتريانــي

قالت هـلا مرحبـا بـ حمـدان يـا حيـّـه

قالت وش السبق هذا اليوم حمداني

قلـت أبشـري والله ان حمـدان راعيـّه