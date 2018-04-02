السوداني بطل الأناقة في كأس دبي العالمي يعلن الاعتزال»

أعلن بطل الأناقة الفائز بأفضل زي للرجال للعام الثالث على التوالي في مسابقة «جاكوار ستيكس» ضمن النسخة 23 لكأس دبي العالمي الشاب السوداني نادر تيراب، اعتزاله المشاركة بعد وصوله لـ«الهاتريك» في هذه المسابقة العالمية التي تشهد مشاركة كبيرة من مختلف جنسيات العالم في أهم وأغلى سباقات الفروسية في العالم. قرار الاعتزال كشف عنه تيراب في حديث خاص مع «البيان الرياضي» ضمن تفاصيل كثيرة، رافقت استعداده لهذه المسابقة، أجاب فيها عن التساؤلات حول أسرار احتفاظه بلقب «بطل الأناقة» 3 مرات متتالية في مشهد يندر حدوثه في العالم.

مشاركة مشروطة

يحكي تيراب قصة ارتباطه بمسابقة الأناقة مسترجعاً شريط مشاركته الأولى في 2016، والتي نال فيها أول ألقابه، فأوضح أن أول ما فكر فيه دراسة وتنقيح شروط المسابقة، وبدأ ذلك بعد اطلاعه في صحيفتي البيان وغلف نيوز على مسابقة في كأس دبي العالمي نسخة 2015، وعاد به الحرص والدقة لقراءة الكثير عن هذه المسابقة في سنوات ماضية ليطلع أكثر على كل الشروط ومن ثم فكر في تنفيذ مشاركته الأولى في 2016 فوصل لدرجة كبيرة من المعرفة التي تجعله لا يترك ثغرة للجنة التحكيم، وعمل على توفير كافة مستلزمات الأناقة مع الحرص على أن يكون متفرداً في الألوان فأختار اللون الأصفر في أول مشاركة فكان له الفوز.

صعوبة المرة الثانية

ويعترف تيراب بأن الفوز في المرة الثانية كان أصعب، ولكن رغم ذلك استمر في محاولات تفرده في اختيار اللون والتصميم المناسبين فاختار فاكهة الخوخ لتكون هي لون البدلة التي يشارك بها في 2017، مشيراً إلى أن فلسفته في ذلك أن الحدث يتزامن مع أيام فصل الربيع والخوخ من الألوان الزاهية التي تتوافق مع الربيع .

النجاح على انستغرام

وعن فوزه الأهم في 2018 للمرة الثالثة، يحكي تيراب تفاصيل كثيرة غير منظورة أو متوقعة حيث بدأ تخطيطه للمشاركة قبل 6 أشهر تقريباً حيث حرص على معرفة رأي الناس في اللون المناسب لما يرتديه دون الإعلان عن مشاركته، فأخذ ينشر مجموعة من صوره على صفحته الشخصية في انستغرام ومن خلال إعجاب أصدقائه في الصفحة توصل للون المناسب حيث نالت إحدى صوره باللون الكريمي كثيراً من الإعجاب في الصفحة، ومن هنا خطط للون بدلته المناسبة في أمسية 31 مارس.

ويقول تيراب إن المشاركة الثالثة كانت أصعب من سابقتيها، ولكنه اتبع تكنيكاً خاصاً مثل قياس اللون من خلال الإعجابات ثم المحافظة على وزنه وخاصة بعد أن حدثت له تقلبات زيادة ونقصان في الوزن، وفي هذا الجانب عمل بنصيحة زوجته الصينية للميل للطعام الصيني منذ شهر سبتمبر 2017، وظل على مدار 6 أشهر يواظب على ذلك.

خلال تتويجه بحضور لجنة التحكيم

التنفيذ قبل 4 أشهر

وبعد الوصول للون المناسب، بدأ تيراب تنفيذ بدلة 2018 في ديسمبر نهاية الماضي، ويقول إنه قام بالتصميم بنسبة 100% ولم يترك للترزي المفضل لديه غير التنفيذ، ولا يجد تيراب أي غضاضة في الكشف عن اسم الترزي الذي اعتاده، حيث يقول إن السر في انتصاراته المتتالية ليس في الحياكة، بل في التصميم وفي ما يبذله من جهد وتركيز ذهني .

لن أعمل موديلاً

وأوضح تيراب أنه تلقى عدة عروض بعد فوزه في 2016 و2017 ولكنه خطط لنفسه بألا يكون موديلاً للملابس مهما كان العرض، ولكنه لا يمانع في الارتباط مع علامات ساعات أو عطور، وأرجع سبب رفضه للعمل موديلاً إلى تخطيطه لتأسيس علامة تجارية تحمل اسم تيراب، وذهب أبعد من ذلك في اختيار المكان المناسب لتأسيس هذا المشروع حيث وقع اختياره على أن تكون علامة تيراب في ميديا سيتي في دبي. واعترف تيراب بأن المشاركة في مسابقات الأناقة كانت بالنسبة له هواية لكونه لا يعمل موظفاً إدارياً ولكن فوزه 3 مرات في مسابقة كبيرة في حدث مثل كأس دبي العالمي جعله يفكر جدياً في الانتقال بهذه الهواية واستثمارها في مجال مهني يتناسب مع الشهرة التي اكتسبها والخبرة التي توافرت له في مجال الأناقة. ويذهب أبعد من ذلك في إعلانه عدم المشاركة في المسابقة اعتباراً من الموسم المقبل حيث يقول إن 3 ألقاب كافية، ولكنه لا يمانع في الدفع بمنافسين العام المقبل يقوم بالإشراف على تصميم ملابسهم واختيار المناسب منها.

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حضر نادر تيراب للعمل في الإمارات لأول مرة في عام 2006 حيث بدأ مشوار عمله موظفاً في مركز برجمان للتسوق ثم انتقل للعمل موظفاً أيضاً في مجموعة روتانا للفنادق ومنها انتقل للعمل موظفاً إدارياً في ميديا سيتي في مؤسسة إم بي سي.

موقف

تأثير كبير لدعم الأسرة

حصل نادر تيراب على دعم معنوي كبير من أسرته والمحيطين به من الأصدقاء، ويقول إن دعم والده ووالدته لم يتوقف منذ مشاركته الأولى، وكلما كان قل حماسه في المشاركة كان يجد السند المعنوي من والديه وزوجته الصينية التي وقفت معه بشكل كبير في المشاركة هذا العام، كما كان لأصدقائه في الواقع ومواقع التواصل الاجتماعي من الشباب السودانيين وبعض الجنسيات أثرها في مواصلة مشواره حتى حقق اللقب الثالث على التوالي.

تيراب يتوسط بعض المشاركين في مسابقة الأناقة | البيان

وذكر تيراب أنه يحرص دائماً على التعرف على معرفة رأي كل المحيطين به من الأهل والأصدقاء، ولا يتجاهل أي رأي أو ملاحظة، كي يستفيد منها للوصول للقرار المناسب عند التفكير في تصميم ملابسه أو اختيار ما يرتديه من قبعات أو أدوات تلبي الشروط وتتسق مع الأناقة المطلوبة.

مشاركة

رحلة واحدة

أوضح نادر تيراب عدم صحة ما تم تداوله عن حضوره مهرجانات للأناقة في بعض الدول الأوروبية وأميركا، وانه استفاد من ذلك في اكتساب الخبرات، مؤكداً انه لم يسافر غير مرة واحدة تلبية لدعوة من مملكة البحرين لحضور أحد عروض الأزياء، ولكنه يطمح للذهاب إلى أوروبا وأميركا مستقبلاً لمتابعة مسابقات أو فعاليات في هذا المجال.