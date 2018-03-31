" ثندر سنو " لجودولفين يفوز بجائزة كأس دبي العالمي للخيل

فاز المهر "ثندر سنو " لمالكه جودولفين بجائزة كأس دبي العالمي للخيل وقدرها 6 ملايين دولار .. حيث انتزع المهر " سنو " المركز الأول من بين 9 خيول من خيرة الخيول العالمية في الشوط الرئيسي الذي ترعاه شركة طيران الإمارات وتبلغ مسافته 200 متر.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " التهاني بهذا الفوز العالمي الكبير لخيول جودولفين الإماراتية من أصحاب السمو الشيوخ والضيوف الذين شهدوا مهرجان الكأس إلى جانب أكثر من 60 ألف متفرج غصت بهم منصات ومسطحات مضمار السباق في ميدان بمنطقة ند الشبا بدبي.

وتسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الكأس الذهبية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

