محمد بن راشد يدعو لنشر ثقافة تربية الخيل عالمياً

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الفائزين في الدورة الثانية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل للعام .

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أصحاب الجوائز ودعاهم وغيرهم من ملاك الخيل والمدربين والفرسان إلى مزيد من الإبداع والتميز في عالم الفروسية وتعزيز ثقافة تربية الخيل والاهتمام بها للمشاركة في السباقات المحلية والدولية ونشر هذه الثقافة والرياضة العريقة في أرجاء العالم، خاصة في أوساط الشباب لتبقى مزدهرة ومنتشرة عالمياً.

وشاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وسمو الشيخ حمدان بن محمد، والحضور، عرضاً مصوراً لأهم الأحداث والفعاليات ذات الصلة بعالم الخيل والسباقات المحلية والدولية التي استضافتها دبي على مر سنوات طويلة خلت. كما شاهد سموهما والحضور فيلماً عن أصحاب الجوائز الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل.

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