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أشادت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» في مجال الفروسية وسباقات الخيول.

وقالت الصحيفة، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» تتجلى على أرض الواقع، عبر سباق «كأس دبي العالمي للخيول» الذي سينطلق يوم السبت المقبل، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للشوط الرئيسي 10 ملايين دولار، ويعد من بين أغلى السباقات في العالم.

وأضافت الصحيفة، إن الحدث الكبير، يأتي ضمن مساعي دبي لتعزيز حضورها العالمي، كما إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» وظفت هذا الحدث الرياضي لإبراز التقدم الكبير على مختلف المستويات لدبي ومنها المستويات التكنولوجية.

وقالت الصحيفة، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» هو مؤسس إسطبلات جودلفين، كما أن سموه هو الذي يقف خلف تطوير الأيقونة المعمارية العالمية مضمار «ميدان» الذي يخدم مكانة دبي كوجهة عالمية لسباقات الخيل.

وأضافت الصحيفة، إن الخيل الأميركي «وست كوست» هو المرشح الأبرز لنيل اللقب العالمي في الحدث الكبير الذي يترقبه عشاق سباقات الخيول حول العالم.

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