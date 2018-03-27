تعرف إلى الخيول الـ3 التي تمثّل الإمارات في الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي

تمثل الإمارات 3 خيول في كأس دبي العالمي الــ 23، الذي ينطلق السبت المقبل لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي برعاية طيران الإمارات ومجموع جوائزه 10 ملايين دولار.

ويمثل خيول الإمارات «تاليسمانيك» لجودلفين بإشراف المدرب الفرنسي أندريه فابر، «ثندر سنو» لجودلفين بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«مبتهج» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بإشراف المدرب الأميركي بوب بافيرت.

وتطمح للفوز باللقب الغالي 5 خيول أميركية قوية يتصدرها «وست كوست» الأعلى تصنيفاً «124» بإشراف المدرب بوب بافيرت.

وقيادة الفارس خافيير كاستيلانو. ويحمل إنجازات في المضامير الأميركية حيث نال الفوز 6 مرات في سباقات الفئة الأولى.

ومن أبرز الخيول الأميركية «فور إيفر آنبريدلد» لشارلي فيبكي وقيادة الفارس مايك سميث وإشراف المدرب دي. ستيوارت.

ويمثل «أواردي» اليابان في الكأس الأقوى لمالكه كوجي مايدا وقيادة الفارس يوتاكا تاكي وإشراف المدرب أم. ماتسوناجا.

ومن المرشحين أيضاً «نورث أميركا» لمالكه رمضان قاديروف بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، والأميركي «فن نيفيرا» لمالكه سالمون ديل فالي بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف إيه. سان، إلى جانب «بافيل» المملوك لــ«ريدام ريسينغ» وقيادة ماريو جوتيريز وإشراف دي. أونيل.

وتطمح الفرس التشيلية «فيوريا كروزادا» إلى دخول تاريخ الكأس، حيث لم يسبق أن فازت مهرة أو فرس باللقب من قبل ويقودها أنطونيو فريسو بإشراف إروين شاربي.

شوط جودلفين للميل

يشهد شوط جودلفين للميل برعاية مدينة محمد بن راشد - المنطقة الأولى والذي تبلغ مسافته 1600 متر وجائزته مليون دولار، مشاركة 14 خيلاً يتصدرها «كاجيزانو» لسلطان علي بقيادة مايك سميث وإشراف ساندريب.

ومن أبرز المنافسين «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة ريان مور، و«سكند سمر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، و««كيمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون. «إيكونوميك موديل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة جويل روزاريو.

«سبيشال فايتر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، بقيادة فيرناندو جارا وإشراف مصبح المهيري، «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كرولي وإشراف دوغ واتسون، «مساواة» لمالكه ماهر لطف الله بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس، «شمال نبراس» لسباقات الإمارات الترفيهية بقيادة دين أونيل وإشراف دوغ واتسون، «سيكريت أمبيشن» لناصر عسكر بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف ساتيش سيمار، الياباني «أكيتو كريسنت» لمالكه أكيتوشي أوكادا وبقيادة يوتاكا تاكي وإشراف إتش شيمبزو.

كحيلة كلاسيك

يعتبر شوط كحيلة كلاسيك للخيول العربية الأصيلة بمثابة مونديال للخيول العربية لمسافة 2000 متر للفئة الأولى برعاية مبادلة وجائزته مليون دولار.

وتتنافس خلال الشوط 15 خيلاً قوياً يتصدرها «مواهب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولسموه أيضاً «داريوس دو باون» بقيادة أدري دي فريز وإشراف إيريك ليمارتنيل، إلى جانب «برنامج» و«الزاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كرولي ودين أونيل بإشراف المدرب علي الرايحي.

ومن أبرز المشاركين «بندر» لإدارة ياس للسباقات بقيادة ميندازبال وإشراف إف. سانشيز، وكذلك «زياد» المملوك لإدارة ياس للسباقات بقيادة ريتشارد مولن وإشراف جيه. دي روالي، «نفيس» المملوك للخيالة السلطانية العمانية بقيادة أوليفيه بيلييه وإشراف سي، جوردين، «شيك روج» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف إروين شاربي، «ايه. اف سجنجل» و«ايه. اف مرح» لخالد خليفة النابودة بقيادة سام هتشكوت وهاري بنتلي.

ويتطلع للفوز باللقب كل من: «باديز داي» لكوارتر مون رافش، والحائز لقب الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للخيول العربية وسباق مزرعة الروية، «سنايبر دي مونلو» لفريق برلي بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف هلال العلوي، «كاكوت دبي بوزولس» لمالكه عبدالله بخيت سيف المرر بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أحمد المهيري، «طلاب الخالدية» للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بقيادة روبرتو بيريز وإشراف مطلق بن مشرف، «شداد» لعائشة يوسف البلوشي بقيادة ميندزبال وإشراف سانشيز.

كأس دبي الذهبي

يشهد الشوط الثالث لكأس دبي الذهبي برعاية الطاير للسيارات لمسافة 3200 متر للفئة الثانية، مشاركة قياسية، إذ تتنافس خلاله 16 خيلاً وجائزته مليون دولار.

وأبرز المتنافسين «فازيرأباد» لآغا خان بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف المدرب الفرنسي روير دوبري إلى جانب «بيغ أورانج» بقيادة ديتوري وإشراف مايكل بيل، «فرونتيرس مان» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «غولد ستار» لجودلفين بقيادة جيم كرولي وإشراف سعيد بن سرور، «رير ريثم» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي، الإيرلندي «تور سيدور» بقيادة كولم دونوهو وإشراف جاسيكا هارينجتون، «ريد غاليليو» لجودلفين بقيادة جيرالد موس وإشراف سعيد بن سرور.

ويتطلع للفوز بلقب الشوط كل من: «جانسون» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف علي الرايحي، «دال هارالد» لسانت البانس بلود ستوك ليمتد بقيادة ريان مور وإشراف وليام هاجس، «رن تايم» لإسطبل بلوم ريسينغ بقيادة جويل روزاريو وإشراف مايكل ميكر، «لوس باربادوس» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس، «بارفيز» لداريوس ريسينغ بقيادة مارك ليرنر، «شيخ زايد رود» لمحمد جابر عبدالله بقايدة مارتن هارلي وإشراف ديفيد سيمكوك.

ديربي الإمارات

يعتبر ديربي الإمارات من بين أقوى أشواط السباق وتتجه الأنظار نحوه ومسافته 1900 متر للفئة الثانية برعاية مجموعة سعيد ومحمد النابودة وجائزته مليونا دولار.

وتتصدر المهرة «ريا» للشيخ راشد بن حميد النعيمي المشاركين في الشوط بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون. وحققت الفوز في آخر مشاركاتها بسباق أوكس الإمارات.

وأبرز المنافسين على اللقب «ميندل سوهن» لديريك سميث، ومايكل تابور بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين.

إلى جانب «سي هينس» لنفس المالك بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف إيدن أوبراين، «ثري أند فور بينس» لمالكته ستوكويل بقيادة سيمي هينفرنات وإشراف إيدن أوربرين «يولونغ وريور» لمالكه يولونغ بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، الياباني «تايكي فيرفور» لمالكه تايكي فارم بقيادة جواو موريرا وإشراف ام. ماكويرا، «غولد تاون» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي، الأميركي «ريرايد» لونشيل ثوروبريد، بقيادة خافيير كاستيلانو وإشراف كاش أسموسين، الياباني «روجيرو» لمالكه كاكاشي موراكي بقيادة كريستوف ليمير.

القوز للسرعة

يشهد شوط القوز للسرعة صراعاً شرساً بين نخبة من أبرز الخيول. ويقام السباق لمسافة 1200 متر للفئة الأولى برعاية عزيزي للتطوير العقاري وجائزته مليون دولار. وأبرز المتنافسين «بكارات» لجودلفين بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف شارلي أبلبي، «بلوبوينت» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي و«ارتجال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كرولي وإشراف علي الرايحي، «فاتنة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل، وإشراف ديفيد هايس، «جنغل كات» لجودلفين.

شوط دبي تيرف

ينتظر أن يشهد شوط دبي تيرف لمسافة 1800 متر على المضمار المزروع برعاية موانئ دبي العالمية، تنافساً مثيراً بين نخبة الخيول يتصدرها «بن بطل» لجودلفين بقيادة أويسن مورفي وإشراف سعيد بن سرور، إلى جانب «بلير هاوس» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي «جنوبي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كرولي وإشراف مايك ديكوك، «شامبيوشيب» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أحمد بن حرمش. «ليش لا» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «مونارش جلين» للأمير خالد بن عبدالله.

شوط دبي شيماء كلاسيك

يعتبر شوط دبي شيماء كلاسيك من بين أقوى أشواط السباق ومسافته 2410 أمتار للفئة الأولى، وجائزته 6 ملايين دولار، ويتصدر المتنافسين المهر «كلوث أوف ستارز» لجودلفين بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف أندريه فابر، و«بست سوليوشن» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور، إلى جانب «ديزرت أنكاونتر» لعبدالله المنصوري بقيادة سين ليفي وإشراف ديفيد سيمكوك، «هوكبيل» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، «خالدي».

«دبي غولدن شاهين»

يتوقع أن يشهد شوط «دبي غولدن شاهين» للسرعة صراعاً ساخناً بين 12 خيلاً قوية برعاية غلف نيوز وقيمة جائزته مليونا دولار.

ويتصدر «جوردان سبورت» لمالكه فيكتوريوس بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس، ومن أبرز المنافسين «مايند يور بيسكتس» بقيادة جويل روزاريرو وإشراف شاد سمرس، «معرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كرولي وإشراف علي الرايحي، «ماي كاتش» لفالنتين روخيتاروف بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «رينالدو ذا ويزارد» لزعبيل للسباقات الدولية بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

«روزا امبيريال» إلى «جودلفين للميل»



تسعى الفرس «روزا امبيريال» لجودلفين التي يشرف على تدريبها أندريه فابر، لإضافة انتصار ثالث بسباق مصنف إلى سجلها، من خلال مشاركتها بسباق «ج 2» «جودلفين للميل».

وقال أندريه فابر: «روزا امبيريال» تؤدي بمستوى عال منذ وصولها إلى دبي وإن تدريباتها الرائعة على الأرضية الرملية شجعتنا على إلحاقها بـ«جودلفين للميل»، بدلاً من المشاركة في «القوز للسرعة». الفرس تتمتع بموهبة كبيرة ومستواها لا يزال يتطور.

ساتيش سيمار: «نورث أميركا» جاهز لخوض التحدّي

أعلن المدرب ساتيش سيمار خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في ميدان يوم أمس استعداداً لانطلاقة كأس دبي العالمية الـ 23 بأنه يعتمد على نخبة من 5 خيول تتنافس في مختلف أشواط السباق، ويمثلها «نورث أميركا» لرمضان قاديروف في الشوط الرئيسي بقيادة ريتشارد مولن و«يولونغ ووريور» في شوط ديربي الإمارات و«سيكريت أمبشن» لناصر عسكر بقيادة باتريك كوسجريف. وينافس في شوط جودلفين للميل إلى جانب «رافنزكورنر» لـ تتش غولد ريسينغ بقيادة ريتشارد مولن. ثم «رينالدوذا ويزارد» لزعبيل للسباقات الدولية وينافس على لقب دبي غولدن شاهين.

وأضاف ساتيش قائلاً إنه عاصر انطلاقة كأس دبي العالمي بمضمار ند الشباب ثم مواصلة الكأس لمسيرته في ميدان وأنه يعلن بأن الكأس هذا العام فوق العادة والمنافسة مثيرة، ولا يعرف بطل السباق حتى الآن نظراً لتقارب المستويات مع توقع المفاجآت. وقال ساتيش إن «نورث أميركا» أحب مسافة الميل وربع الميل «2000 متر»، وأصبحت المفضلة له وقد ظهر بمستوى باهر في مشاركته الأخيرة، وانه يعتبره موهوبا ويمتاز بمؤهلات وخصائص تجعله جاهزا للمنافسة على لقب الشوط الرئيسي متمنياً أن يحقق حلمه بنيل اللقب العالمي.

وأعرب ساتيش عن ارتياحه لأداء «رونالدو ذا ويزارد» في تدريباته واستعداداته للسباق، حيث يؤدي تدريباته بكل همة ونشاط بالرغم من بلوغه الثانية عشرة من العمر. وأجاب ساتيش عن سؤال متى سيعتزل «رونالدو» فأجاب بأن هذا القرار متروك للجواد نفسه حيث إن لياقته البدنية ومؤهلاته كفيلة ببقائه حتى السن القانونية للسباقات «13 عاما» وقال إن الظروف الطبيعية العام الماضي وهطول الأمطار حالت دون ظهوره بمستواه المعهود.

وأعرب ساتيش عن ارتياحه لأداء «سيكريت أمبشن» استعدادا للمشاركة في شوط جودلفين للميل والذي يشهد مشاركة نخبة من أقوى الخيول العالمية. وقال إن أداءه في آخر سباقين بمضمار ميدان يبعث على الاطمئنان لادائه في السباق.

وكذلك أشاد ساتيش بإعداد «يولونغ ووريور» والذي ينافس في ديربي الإمارات وقد سبق له الفوز بسباق البستكية في الكرنفال. إلى جانب سباقين آخرين في كرنفال كأس دبي العالمي في ميدان مما يجعله مطمئنا لمستواه وإعداده.

مشاركة

من جهة ثانية أكد المدرب إروين شاربي، أن «فوريا كروزادا» جاهزة للمشاركة في كأس دبي العالمي السبت المقبل.

وأضاف شاربي، أن الفرسة تحسنت جداً خلال الموسم الحالي، وشاركت في عدد من السباقات في فرنسا، والتدريبات كانت جيدة حتى الآن.

وقال شاربي، إن الفرس صعبة المراس بعض الشيء، وأحياناً يصعب التحكم بها، ولكنها قوية جداً وقادرة على المنافسة في السباق الكبير.

وأضاف شاربي، نحن لن نقول إننا ذاهبون للفوز الأكيد، ولكن سننافس بلا شك على اللقب ونأمل تقديم الأداء المنتظر منا.

وقال شاربي، إن تدريبها كان تحدياً كبيراً بالنسبة له، وتمكنا خلال الفترة الماضية من تحسين أدائها وهذا ظهر بشكل كبير من خلال التدريبات، وأنا سعيد بأن أدرب فرساً بمثل هذا المستوى المتطور.

وأضاف شاربي، إن لديه مشاركة أخرى في سباق «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية عبر الحصان «ستيك روج» متمنياً أن يحقق الثنائية العربية والمهجنة.

وأكد شاربي، أن كأس دبي العالمي أصبح هدفاً كبيراً للملاك والمدربين العالميين ما يرفع مستوى المنافسة بقوة، وهذا يجعل من الحدث عالمياً ومنتظراً من جميع عشاق الخيول.

دالاس: نأمل أن تكون «فور إيفر انبريديلد» أول فرس تحرز اللقب

عبر المدرب الأميركي دالاس ستيوارت عن سعادته البالغة بالوجود في دبي، والمشاركة في الحدث العالمي المرتقب كأس دبي العالمي عبر الفرس «فور ايفر انبريديلد» لمالكها تشارلز فيبكي.

وقال ستيورات انه يأمل أن تكون الفرس «فور ايفر انبريديلد» أول بطلة تحرز لقب كأس دبي العالمي، خاصة ان تدريباتها الصباحية كانت مبشرة.

وأضاف ستيورات «إنها تعرف كيف تفوز. حصلنا على الدعوة للمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير، لذلك قررنا المشاركة هنا، وتشارلز فيبكي متحمس جداً للمشاركة، خاصة انه يحب تجربة الأشياء الجديدة، لذلك نحن هنا».

وقال ستيورات، إن الاستعدادات للمشاركة في الحدث الكبير، بدأت منذ شهر فبراير الماضي، ولقد تدربت «فور ايفر انبريديلد» في مقرها الرئيسي بمدينة نيو أورليانز الأميركية، و بعد ذلك قمنا بشحنها إلى دبي يوم 20 من الشهر الحالي.

وقال ستيوارت: «لم أفت يوماً من تدريباتها، لقد كانت تتدرب بشكل رائع، وهي بكل صراحة مذهلة».

وأضاف «إنها تركض بشكل جيد للغاية، نحن سعداء برؤية ذلك، طاقتها جيدة، هي تعرف ماذا نريد منها، و آمل أنها تواصل على هذا المستوى حتى السباق الكبير».

جهوزية تامة

ومن جانبها، أكدت راندي ميلتون مساعدة المدرب مارك كاسي، جهوزية الفرس «هولدنغ غولد» للمشاركة في سباق «القوز للسرعة» خلال أمسية كأس دبي العالمي السبت المقبل.

وأضافت ميلتون، أن الانتصار التي حققته البطلة في «البريدرز كب» العام الماضي، أعطاهم الدافع للمشاركة في السباق. وقالت ميلتون، أن الفرس قدمت أداءً جيداً على التدريبات الصباحية، ونتوقع لها المزيد خلال الأيام المقبلة وصولاً إلى مشاركتها في السباق.

وأكدت ميلتون، انهم سعداء للغاية بالوجود في دبي، مشيدة بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وكذلك بالتسهيلات التي قدمت لهم من قبل اللجنة المنظمة.

وقالت ميلتون، إن المدرب مارك كاسي يعرف الإمكانيات الكامنة لدى الفرس، والمؤشرات تشير إلى أنها مستعدة لتقديم النتائج الجيدة خلال السباق.

بافرت: «مبتهج» محارب قديم و«وست كوست» منافس قوي

عبّر المدرب الأميركي بوب بافرت، عن سعادته البالغة بالوجود مرة أخرى في دبي، والمشاركة في كأس دبي العالمي السبت المقبل.

وقال بافرت إنه يشرف على تدريب «مبتهج» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، و«وست كوست» جاري وماري ويست، اللذين سيشاركان في الشوط الرئيس المرتقب.

ووصف بافرت «مبتهج» بالمحارب القديم، الذي يحب المسار الرملي في «ميدان»، وأنه لا يخوض سباقات سيئة على هذا المضمار.

وأضاف بافرت «إننا جربنا شيئاً مختلفاً في التدريبات، كما يعلم الجميع، المنافسة تكون شرسة على اللقب من قبل أفضل الخيول العالمية، وهناك خيول لا نبالغ معها في التدريب، لأنها بكل بساطة، تتمتع بالقوة الكافية لإحداث الفروقات في مثل هذه السباقات».

ونفى بافرت الأنباء التي تحدثت عن خطط لإبقاء «مبتهج» في دبي للمشاركة في السباقات المحلية، أو إحالته للتقاعد، قائلاً «عقب كأس دبي العالمي، سيعود «مبتهج» إلى الولايات المتحدة الأميركية».

وعن «وست كوست»، أكد بافرت أن الحصان الأميركي جرت تدريباته على أفضل ما يرام.

وأضاف: «قرار مشاركته في السباق، كان نابعاً من ملاك الحصان، الذين اعتبروه قوياً وقادراً على المنافسة في السباق الكبير، بالإضافة إلى أنهم اعتبروا كأس دبي العالمي، بمثابة «ديربي كنتاكي» الخاص بالإمارات، إنه بحق حصان قوي، وسينافس بجدارة لنيل اللقب العالمي». دبي - البيان الرياضي

سعيد بن سرور: «ثندر سنو» مستعد للسباق

أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور، استعداد «ثندر سنو» للمشاركة في سباق كأس دبي العالمي السبت المقبل.

وقال ابن سرور «لقد عمل بشكل جيد للغاية أمس، ونحن سعداء به، لقد أثبت نفسه على المضمار الرملي بفوزه بسباق 2000 غينيس الإماراتي وديربي الإمارات العام الماضي، بالإضافة إلى الجولة الثانية لبطولة آل مكتوم للتحدي هذا العام»

وأضاف «لقد ركض بشكل جيد للغاية في سباق سوبر ساترداي وهو فائز بسباقات الفئة الأولى في أوروبا، من الواضح أنه سباق قوي للغاية لكننا نأمل تحقيق النتائج الإيجابية خلال السباق».

وأكد ابن سرور، مشاركة الفارس كريستوف سوميلون خلال السباق الكبير، حيث سيقود «ثندر سنو».

وعن «بن بطل» الذي سيشارك في سباق «دبي تيرف»، قال ابن سرور سعدنا للغاية بتدريباته يوم أمس وهو في حالة جيدة قبل السباق القوي يوم السبت، لم يقدم الأداء الذي كنا نرجوه في سباق سوبر ساترداي، لكنه في الوقت ذاته قدم عرضاً قوياً خلال مشاركته في الموسم، نأمل أن يحقق النتائج المرجوة يوم السباق. دبي - البيان الرياضي