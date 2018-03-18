محمد بن راشد يشهد إنجاز «M7» بلقب كأس ولي عهد دبي للقدرة في سيح السلم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، سباق كأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وشهد السباق سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونائب رئيس نادي شباب الأهلي - دبي، والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، رئيس لجنة القدرة في الاتحاد الملكي البحريني، والشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وسعيد بن حميد الطاير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، نائب رئيس نادي دبي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وعدد من المسؤولين، وجمهور غفير من عشاق سباقات القدرة بالدولة.

محمد بن راشد في حديث مع حمدان بن محمد بحضور دعيج آل خليفة | تصوير: خليفة اليوسف - سالم خميس

وتوّج الفارس سعيد حمود الخياري بلقب البطولة، ممتطياً صهوة «ضاحي» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 4.20.28 ساعات.

واحتل المركز الثاني الفارس أحمد علي سيف الناصري، ممتطياً صهوة «فيستا دو بارثاس» لإسطبل «سيح السلم» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.22.42 ساعات.

واحتل الفارس عبد الله غانم المري المركز الثالث، ممتطياً صهوة «إن شاء الله سلاجر» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 4.23.20 ساعات.

وجاء في المركز الرابع الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، ممتطياً «الطريق» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 4.23.45 ساعات.

واحتل المركز الخامس الفارس سالم سعيد العويس، ممتطياً «لونغ رن» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 4.30.08 ساعات.

محمد بن راشد خلال متابعته السباق في حديث مع سعيد الطاير بحضور السبوسي وعلي رضا | البيان

المزم يتصدر المرحلة الأولى

تصدر الفارس خالد محمد المزم المرحلة الأولى لمسافة 40 كم «اللون الأصفر»، ممتطياً صهوة «دهور» لإسطبل «إعمار للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 1.25.26 ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، ممتطياً صهوة «الطريق» لإسطبل «M7» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.25.39 ساعة. وتلاه في المركز الثالث الفارس عيسى محمد حميد القبيسي، ممتطياً الفرس «قيصر باتريو» لإسطبل «الريح» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.25.41 ساعة.

واحتل المركز الرابع الفارس حميد مطر المزروعي، ممتطياً صهوة الفرس «الأندار» لإسطبل «M7» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.25.58 ساعة.

وجاء في المركز الخامس غانم سعيد العويسي، ممتطياً الفرس «تيم أمي» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 1.26.01 ساعة.

واحتل الفارس راشد الكتبي المركز السادس، ممتطياً الفرس «شريدان بارك شامير» لإسطبل «الشبابي» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.26.02 ساعة. وتلاه في المرز السابع الفارس عبد الله غانم المري، ممتطياً الفرس «إن شاء الله سلاجر» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 1.26.05 ساعة.

وجاء في المركز الثامن الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، ممتطياً الفرس «ساروق» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 1.26.07 ساعة.

محمد بن راشد يرفع علامة التميز | البيان

راشد بن دلموك يتزعم الثانية

قفز الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم إلى صدارة المرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، ممتطياً صهوة الجواد «ساروق» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 2.42.09 ساعة.

وتلاه في المركز الثاني الفارس سعيد حمود الخياري، ممتطياً الجواد «ضاحي» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 2.42.18 ساعة.

واحتل الفارس عبد الله غانم المري المركز الثالث، ممتطياً «إن شاء الله سلاجر» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 2.42.24 ساعة.

وظل الفارس حميد مطر راشد المزروعي في المركز الرابع، ممتطياً «الأندار» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 2.42.49 ساعة.

وقفز الفارس أحمد علي الناصري من المركز الحادي عشر إلى الخامس، ممتطياً صهوة «فيستا دو بارثاس» لإسطبل «سيح السلم» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 2.42.53 ساعة. وقفز أيضاً الفارس سالم سعيد العويس من المركز 28 إلى السادس، ممتطياً صهوة «لونغ رن» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 2.43.10 ساعة.

كما قفز أيضاً الفارس أحمد سالم السبوسي من المركز 17 إلى السابع، ممتطياً صهوة «رازور باك» لإسطبل «MRM»، مسجلاً زمناً قدره 2.43.18 ساعة.

محمد بن راشد مع الفارس البطل بحضور حمد بن دلموك وخليفة المقعودي | البيان

«الخياري» ينتزع الثالثة

انتزع الفارس سعيد حمود الخياري لقب المرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «اللون الأزرق»، ممتطياً صهوة «ضاحي» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 3.46.50 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد علي سيف الناصري، ممتطياً الجواد «فيستا دو بارثاس» لإسطبل «سيح السلم» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 3.48.13 ساعات.

واحتل المركز الثالث الفارس سالم أحمد ملهوف الكتبي، ممتطياً «الطريق» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 3.48.17 ساعات.

وظل في المركز الرابع للمرة الثالثة الفارس حميد مطر المزروعي، ممتطياً «الأندار» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 3.49.20 ساعات.

واحتل الفارس عبد الله غانم المري المركز الخامس، ممتطياً «إن شاء الله سلاجر» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 3.49.28 ساعات، وتلاه في المركز السادس الفارس غيث عبد الواحد صقر، ممتطياً صهوة «الفاتن» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 3.50.50 ساعات.

وجاء في المركز السابع سالم سعيد العويس، ممتطياً «لونغ رن» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 3.51.13 ساعات.

حمدان بن راشد خلال متابعته السباق | البيان

التتويج

عقب ختام السباق، قام الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج أبطال السباق، حيث تسلم البطل سعيد الخياري كأس المركز الأول، ونال أحمد الناصري كأس المركز الثاني، وتسلم الفارس عبد الله غانم المري كأس المركز الثالث.

الفارس البطل لحظة وصوله خط النهاية | البيان

فارس العرب يتفقد معرض أصحاب الهمم

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» يوم أمس على هامش السباق في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، المعرض الذي أقامته وزارة تنمية المجتمع لأصحاب الهمم واشتمل على أعمال مراكز أصحاب الهمم. وتضمن المشغولات اليدوية التي حازت الإعجاب والتقدير.

محمد بن راشد خلال تفقده المعرض بحضور سعيد الطاير | البيان

وقالت شيخة المري من وزارة تنمية المجتمع، بأن المعرض يقام للمرة الأولى واشتمل على أعمال ومشغولات أصحاب الهمم، وكانت الفرصة سانحة لإطلاع الجمهور على أعمالهم في السباق الختامي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.

محمد بن راشد خلال زيارته معرض أصحاب الهمم | البيان

ووجهت شيخة المري الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» على تفقده المعرض وإطلاعه على أعمال أصحاب الهمم الذين يجدون كل الاهتمام والتقدير من القيادة الرشيدة في الدولة.

حمدان بن محمد توقع فوز «M7»

توقع سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، فوز اسطبلات «M7» بلقب السباق.

جاء ذلك في حديث لسموه مع قناة «دبي ريسنغ» قبل انطلاق المرحلة الأخيرة، حيث أكد سموه، أن اسطبلات «M7» لديها الخيول التي تم تحضيرها للسباق. وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، أن اسطبلات «F3» والحمد لله لم يقصروا في أي شيء، هم دائما يبدأون بداية ضعيفة وننتهي أقوياء، ولكن الموسم القادم قد يتم تغيير الخطة، ولكن خلال السباق الأفضل سيبقى الأفضل، واسطبلات «M7» التي شاهدنا من خيول لم يحالفها الحظ، حيث إذا حالفها الحظ كنا سنشاهدها على المنصة.

حمدان بن محمد يتحدث مع المدرب عبدالله بن حزيم | البيان

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، إن أفضل 3 خيول كانت لدى اسطبلات «M7» هي «ساروق» وضاحي ورعود، أما بالنسبة لاسطبلات F3 فأفضل حصان هو إن شاء الله سلاجر الذي لم تكن له مشاركات منذ العام الماضي، وارتاح لفترة طويلة، ولكن المرحلة الأخيرة ستكون صعبة عليه وأعتقد أن النتيجة ستكون لصالح M7.

تقدم الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» بإنجاز «M7» ونيلهم لقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة.

كما تقدم الشيخ ماجد المعلا، بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، على نجاح المهرجان الكبير الذي امتد أربعة أيام تخللته سباقات مثيرة وقوية.

سعداء بالرعاية

من جهة أخرى، أكد الشيخ ماجد المعلا، أنهم سعداء برعايتهم لسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، ولاحظنا تطوراً كبيراً من سنة إلى أخرى، وتميزاً بالإقبال الكبير من قبل الجمهور، والفرسان والخيول بذلوا جهداً كبيراً خلال السباق. وأضاف الشيخ ماجد المعلا، أن رعايتنا تدل على اهتمامنا برياضة الفروسية محلياً وعالمياً، وكذلك النجاحات التي حققها مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة في السنوات الماضية، وجعلنا نلتزم بهذه الرعاية في كل عام.

وعن كأس دبي العالمي، قال الشيخ ماجد المعلا، إن الحدث العالمي يعد من السباقات المهمة لطيران الإمارات، ورعايتنا هي التزام من طيران الإمارات برعاية الأحداث الرياضية في دولة الإمارات و خارجها، وكأس دبي العالمي هو عالمي فعلاً منذ انطلاقتها حيث تشارك كافة الدول حول العالم في هذا الحدث العالمي الكبير، وهو مردود مميز لطيران الإمارات.

المدرب السبوسي: السباق الأقوى في العالم ونفخر باللقب

أهدى المدرب محمد السبوسي إنجاز الفوز بلقب البطولة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وأضاف قائلاً في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن الفوز باللقب بتوفيق من الله ثم بمشاركة أفضل خيل ساهم في ضم الكأس إلى خزينة الاسطبل.

السبوسي والبطل الخياري يرفعان كأس البطولة عالياً | البيان

وقال السبوسي، إن السباق يعد الأقوى لمسافة 120 كم في العالم، ويضم خيولاً قوية منها 30 خيلاً لها إنجازات على المستوى العالمي. وأضاف السبوسي، أن السباق كان صعباً في مختلف مراحله واللقب ذهب إلى الخيل الأفضل ولذلك فإننا فخورون بالفوز وبهذا الكأس الغالي والأقوى على الإطلاق. وتمنى في ختام حديثه أن يحالف الحظ الخيول التي لم تحقق الفوز باللقب هذا العام، موجهاً التهاني لمن حالفهم الحظ والتوفيق.

صعوبة السباق

ومن جانبه، أهدى الفارس البطل سعيد حمود الخياري من اسطبل «M7» إنجاز الفوز بكأس سمو ولي عهد دبي، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وإلى شعب الإمارات.

وأضاف قائلاً في تصريح لـ«البيان الرياضي» أن الحظ لم يحالفه في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وفي كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ولكنه وفق في هذا السباق رغم الصعوبات وقوة المنافسين.

وقال البطل إن السباق صعب وغير عادي والمشاركة قياسية وتضم اسطبلات تمتلك خيولاً قوية ذات إنجازات على المستويين المحلي والعالمي. وأضاف قائلاً «إن السباق تميز بالقوة لأنه أقيم في نهاية الموسم والخيول كانت جاهزة».

وقال البطل إنه سبق له الفوز بكأس «المرموم» وكأس «ويندسور» وذلك على نفس الجواد «ضاحي».

وأضاف قائلاً: إن المرحلة الثالثة كانت الأصعب بسبب السرعة الزائدة وانطلاق الخيول من الخلف بقوة وسرعة فائقة، ولكن الجواد تميز بالهدوء والطاقة ما مكنه من انتزاع اللقب بمهارة.

إنجاز كبير

ومن جانبه، وصف الفارس أحمد الناصري احتلاله المركز الثاني بالإنجاز الكبير في كأس سمو ولي عهد دبي.

وأضاف قائلاً لـ«البيان الرياضي»: إن سباق سمو ولي عهد دبي، يعتبر من أقوى السباقات العالمية في مسافة 120 كم.

ووجه الناصري الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، على دعمه المتواصل وتوجيهاته وإرشاداته المستمرة له، مشيداً بمتابعة سموه لمجريات السباق منذ بداية انطلاقته وحتى الختام، حيث وجه سموه لهم مشيداً بالإنجاز التي تحقق في السباق.

وقال الناصري إنه يفخر بتحية وتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي. وأضاف قائلاً إن المرحلة الأخيرة كانت الأصعب بسبب السرعة الزائدة والغبار وارتفاع درجات الحرارة.

وقال الناصري إن المنافسة كانت قوية وإن المرحلة الأخيرة شهدت انطلاقة الخيول بقوة من الخلف التي تمثل «M7» و«F3» ولكن جوادي كان قوياً وصمد حتى لحظة الوصول إلى خط النهاية.

الريسي: المهرجان قوي وأكثر من رائع

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، كان قوياً وأكثر من رائع، وازداد جمالاً بتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومتابعة سموهما للمهرجان ودعمهما اللامحدود للملاك والفرسان والمدربين ما ساهم في نجاح المهرجان على كافة المقاييس.

الريسي عقب تتويج الأبطال | البيان

كما أشاد اللواء الريسي، بالجهد الكبير الذي بذلته اللجان المنظمة للمهرجان التي أخرجته بحلته المميزة، وخاصة نحن في دولة الإمارات نتميز بالتنظيم القوي لسباقات القدرة ولا نرضى إلا بالمركز الأول، وهذا الذي تحقق خلال المهرجان الكبير.

وقال اللواء الريسي، إن المهرجان تميز بوجود عدد كبير من الاسطبلات والفرسان والمدربين المواطنين، وهذا بفضل دعم قيادتنا الرشيدة لرياضة الفروسية، وكذلك الجوائز الكبيرة وغير المسبوقة التي تقدم للمشاركين في السباقات.

وأكد اللواء الريسي، أن اتحاد الإمارات للفروسية قام بفتح باب التطوع لكافة أبناء وبنات الدولة الراغبين في التطوع للعمل في مجال الفروسية واكتساب الخبرات الميدانية للمرة الأولى، رغبة منا في ترسيخ هذا الموروث التراثي العريق في نفوس الجيل الجديد، وإنشاء جيل محب لرياضة الآباء والأجداد، بالإضافة إلى الإلمام بكافة الأمور المتعلقة بالفروسية.

العضب: نستعد للسباقات الدولية

تقدم محمد عيسى العضب مدير عام نادي دبي للفروسية، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، على تشريفهما السباق، ودعم سموهما اللامحدود لكافة الفرسان المشاركين في الحدث الكبير.

وقال العضب، إن الجميع استمتع بالمهرجان الذي شمل أربعة سباقات قوية ومثيرة، حيث حصلنا على 1500 تسجيل، وشارك 1350 خيلاً خلال كافة أيام المهرجان، التي تعتبر من أكبر الفعاليات حسب سجلات الاتحاد الدولي للفروسية.

ماجد المعلا والريسي والهاجري والعضب توجوا الأبطال | البيان

وأضاف العضب، إن ضربة البداية كانت مع سباق السيدات لمسافة 100 كم، وأعقبها سباق الاسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كم، ثم سباق «اليمامة» للأفراس لمسافة 120 كم، واختتمت بسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كم، بالإضافة إلى سباق «البوني» للأطفال والناشئين. وقال العضب، إن المهرجان والفعاليات المرافقة له أظهرت مدى التنظيم الواسع الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المنافسات الرياضية بشكل عام، والفروسية والقدرة بشكل خاص.

وأضاف العضب، كما أظهرت في الوقت ذاته التطور الذي حصل لرياضة الفروسية في الدولة بشكل عام والقدرة بشكل خاص، ما انعكس إيجابياً على الأعداد الكبيرة التي شاركت في المنافسات المختلفة وأيضاً شاهدنا مشاركات قوية ومنافسات مميزة في كافة السباقات.

وقال العضب، إننا نقف على أعتاب نهاية الموسم المحلي للقدرة، وبداية الموسم الأوروبي والدولي، حيث لدينا العديد من الاستحقاقات الدولية التي على رأسها بطولة العالم لألعاب الفروسية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية، حيث سيقام الفحص التجريبي في نهاية الشهر المقبل، فيما تبدأ المنافسات في نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي.