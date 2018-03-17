محمد بن راشد يشهد حفل ختام بطولة دبي الدولية للجواد العربي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و إلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية و سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان حفل ختام بطولة دبي الدولية للجواد العربي الذي جرى مساء اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وحضر حفل ختام الدورة الخامسة عشرة للبطولة التي يبلغ إجمالي جوائزها المالية نحو أربعة ملايين دولار .. معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و المستقبل و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي و سعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي وعدد من مسؤولي و عشاق الفروسية من العرب و الأجانب.

وقد هنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفائزين بمسابقة الشوط الأخير من البطولة لجمال الخيول العربية مؤكدا أهمية هذه البطولة السنوية التي تجمع نخبة من خيرة الأصايل العربية من دولة الامارات ومن مختلف الدول العربية والعالم هنا على أرض الخير و الأصالة و الضيافة .

و تمنى سموه لجميع المشاركين في البطولة - التي أسدل عليها الستار بعد ثلاثة أيام من المنافسة بين الخيول لاختيار الأجمل - عودا محمودا إلى ديارهم على أمل اللقاء مجددا في بطولات قادمة.

من جهة ثانية تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المعرض المصاحب للبطولة في نسخته الرابعة عشرة و اطلع على ما تعرضه الشركات و الجهات المتخصصة في صناعة الفروسية من مواد غذائية و علاجية ومعدات وإكسسوارات وغيرها من مستلزمات رياضة الفروسية التي يقدمها ما يزيد عن ثمانين شركة وجهة محلية وعربية وأجنبية.