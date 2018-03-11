7 أشواط في مضمار نادي أبوظبي للفروسية اليوم

يحتضن مضمار نادي أبوظبي للفروسية عند الرابعة والنصف مساء اليوم، حفل سباقه رقم 13، الذي يسبق جولة ختام الموسم الحالي يوم 17 مارس الجاري، ويتكون سباق اليوم من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط الخامس للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ الجوائز المالية للحفل 570 ألف درهم، يتنافس عليها 95 خيلاً.

نخبة

ويبرز في السباق الشوط الرابع على لقب سباق الرياض لمسافة 2200 متر، الذي يشارك فيه 10 من نخبة الخيول، وتبلغ قيمة جوائزه المالية 85 ألف درهم، ومن أقوى المرشحين للقب هذا الشوط، الجواد مكرم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة تاج أوشي، وإيه إف محشوم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

شوط البداية

ويفتتح الحفل في الشوط الأول على لقب سباق مصفح للخيول المبتدئية من الإنتاج المحلي لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وجوائز مالية تبلغ 80 ألف درهم، ويبرز فيه مرجانة الريف ومقدام وتوازن وإيه إف سند، في صراع محتدم على الوصول للمنصات التتويج.

أما في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، تتنافس 8 خيول على لقب سباق سديم، الذي يشهد أيضاً صراعاً قوياً بين عدد من الخيول، من بينها نرجس وبينونة وتهاني، وتبلغ الجوائز المالية لهذا الشوط 85 ألف درهم.

الشوط الثالث

وسيكون التنافس حاضراً أيضاً في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر على لقب سباق الطويلة، بمشاركة 16 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية قيمتها 80 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للقب، أباهي المتألق في الموسم الحالي، وإم إتش تواق، الذي نجح أيضاً في الحصول على مراكز متقدمة خلال السباقات الماضية، وعجاج المتأهب لتحقيق مركز متقدم، بجانب زاهي، ما يؤكد أن السباق سيشهد منافسة قوية.

سباق الشهامة

أما في الشوط الخامس على لقب سباق الشهامة، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة لمسافة 1400 متر، فإنه يشهد منافسة بين 15 خيلاً، وتبلغ قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للقب، وندر أوف دبي وباليوليثيك، وكنق شادو، وغيرهم من الخيول القوية التي تستهدف التتويج باللقب. وفي الشوط السادس، تتواصل سباقات كأس الوثبة ستايلونز، برعاية المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، والمخصص لملاك الإسطبلات الخاصة، وتبلغ قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، ويشارك فيه 15 خيلاً، أبرزها قادر وملعب وإيه إف غدير وآي إس ميدان.

7

يختتم السباق بالشوط السابع على لقب سباق ريدان للخيول العربية المبتدئة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وتبلغ جوائزه المالية 80 ألف درهم.