عمومية «آسيوي اليد» تجدد الثقة بالحكم الدولي صالح عاشور



جددت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة اليد ثقتها بالحكم الدولي الإماراتي صالح بن عاشور، وذلك بانتخابه رئيساً للجنة القوانين والتحكيم وممثل عن قارة آسيا بالاتحاد الدولي لكرة اليد، إلى جانب تجديد اختياره رئيساً للجنة الحكام في قارة آسيا للدورة الجديدة الممتدة من 2025 إلى 2029، للدورة الثالثة على التوالي في تأكيد واضح على المكانة الرفيعة التي يحظى بها على المستويين القاري والدولي.



ويأتي هذا التجديد للمرة الثالثة على التوالي، ليعكس حجم الثقة الكبيرة التي يحظى بها عاشور داخل أروقة الاتحاد الدولي، نظير ما يتمتع به من خبرات تحكيمية وإدارية متراكمة، ونزاهة مهنية عالية، ورؤية تطويرية واضحة أسهمت في الارتقاء بمنظومة التحكيم الآسيوي وتعزيز حضورها في البطولات العالمية، إنه إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة الإماراتية، ويعكس صورة مشرفة لأبناء الوطن في المحافل الدولية.



ويمتلك صالح عاشور سجلاً حافلاً في مجال التحكيم، حيث شارك في إدارة العديد من البطولات القارية والعالمية الكبرى، وأسهم بفاعلية في تطوير وتحديث آليات التحكيم، والمشاركة في تفسير وتطبيق قوانين اللعبة وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً، بما يواكب التطور السريع الذي تشهده كرة اليد الحديثة، كما كان له دور محوري في تأهيل وصقل الكفاءات التحكيمية الشابة في القارة الآسيوية، من خلال برامج إعداد وورش عمل ودورات تخصصية، أسهمت في رفع مستوى الأداء التحكيمي، وتعزيز مبدأ العدالة والانضباط داخل الملاعب.



ويجسد هذا الإنجاز امتداداً لحضور الكفاءات الإماراتية في المؤسسات الرياضية الدولية، ويؤكد أن أبناء الإمارات باتوا شركاء فاعلين في صناعة القرار الرياضي العالمي، بفضل ما يمتلكونه من كفاءة مهنية وخبرة إدارية واحترام واسع في الأوساط الرياضية.

ويُعد استمرار صالح عاشور في هذه المناصب الرفيعة تقديراً لمسيرته الحافلة وعطائه المتواصل، ورسالة واضحة بأن الكفاءة والنزاهة والعمل المؤسسي هي الأساس في نيل الثقة وتجديدها.